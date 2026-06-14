Ինչպես Գերմանիան կործանիչ ինքնաթիռի ձախողումը վերածեց հնարավորության

Ֆրանսիայի հետ իր կործանիչ ինքնաթիռի նախագծի փլուզումից հետո Բեռլինը ֆինանսական կրակի ուժը վերածում է ավիատիեզերական առաջատարության պահանջի։
ԲԵՌԼԻՆ — Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Իսպանիայի կողմից առաջադեմ կործանիչ ինքնաթիռ համատեղ կառուցելու ծրագրերը կարող են մեռած լինել։ Գերմանիայի ավիատիեզերական հավակնությունները՝ ոչ։
«Գերմանիան միշտ եղել է ավիացիայի ռահվիրա», – չորեքշաբթի օրը Բեռլինի ILA ավիաշոուի բացման ժամանակ ասաց կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը՝ ներկայացնելով քաղաքացիական թռիչքները, ռազմական ավիատիեզերական արդյունաբերությունը, նորարարությունը և ազգային անվտանգությունը միավորող ավիացիոն նոր ռազմավարություն։
Վստահությունը ընդգծում է, որ Գերմանիան իրեն ազատ է զգում «Ապագայի մարտական օդային համակարգ» կործանիչ ինքնաթիռի բաղադրիչի փլուզումից հետո, որն ավարտվեց ֆրանսիական Dassault Aviation-ի և գերմանական Airbus Defence and Space-ի միջև անհաշտելի տարաձայնությունների պատճառով։
Սակայն, ի տարբերություն Իսպանիայի, որը քիչ է ծախսում պաշտպանության վրա և ունի պակաս զարգացած ռազմաարդյունաբերական ոլորտ, և տեխնոլոգիապես զարգացած, բայց ֆինանսական խնդիրներ ունեցող Ֆրանսիայի, Բեռլինի ավիաշոուում տիրող տրամադրությունն ընդգծում էր այն զգացողությունը, որ Գերմանիան ունի տեխնոլոգիա, ընկերություններ և ֆինանսական հնարավորություններ՝ ստանձնելու այնպիսի հսկայական նախագիծ, ինչպիսին է առաջադեմ ռազմական ինքնաթիռի կառուցումը։
Մերցը ձգտում էր Ֆրանսիայի հետ կործանիչ ինքնաթիռների ստեղծման ջանքերի ավարտը դիվանագիտական անհարմարությունից վերածել արդյունաբերական բացման։ Նա ասաց, որ երկարատև փակուղու վերացումը «կբացի նոր հնարավորություններ արդյունաբերության համար»՝ առաջ շարժվելու ժամանակակից մարտական ինքնաթիռի կառուցման գործում՝ այլ ուղիներով։
Դա ցույց է տալիս, որ Գերմանիան սկսում է խոսել այնպես, ինչպես մի երկիր, որը ակնկալում է, որ իր գումարը կվերածվի առաջնորդության։
Տասնամյակներ շարունակ Ֆրանսիան՝ Եվրոպայի երկու միջուկային տերություններից մեկը՝ պատմականորեն հզոր բանակով, պաշտպանության ոլորտում հոգեբանական առավելություն ուներ Գերմանիայի նկատմամբ։
Ֆրանսիան ուներ Dassault-ը և նրա Rafale ռազմական ինքնաթիռը, միջուկային առաքելություն, ավիակիրներ և պետական ավանդույթ, որը ավիատիեզերական ոլորտը դիտարկում է որպես ազգային ուժի արտահայտություն։ Գերմանիան, ընդհակառակը, ավելի հարմարավետ էր զգում բազմազգ ծրագրերի շրջանակներում՝ հզոր, հարուստ և տեխնոլոգիապես կարող, բայց հազվադեպ էր ձգտում լինել առաջատար շարժիչ ուժ։
Տարբերվող ֆինանսական ուղիներ. Հավասարակշռությունը փոխվում է
ՆԱՏՕ-ի սահմանման համաձայն՝ Գերմանիան 2019 թվականին պաշտպանության ծախսերի առումով գերազանցեց Ֆրանսիային, երբ Բեռլինը ծախսեց 46.9 միլիարդ եվրո՝ Ֆրանսիայի 44.2 միլիարդ եվրոյի դիմաց։
Մինչև 2029 թվականը Գերմանիան, կանխատեսվում է, որ պաշտպանության վրա կծախսի տարեկան 153 միլիարդ եվրո։ Դա կազմում է ՀՆԱ-ի մոտ 3.5 տոկոսը, որը համապատասխանում է ՆԱՏՕ-ի 2035 թվականի նպատակին և երկրի վերամիավորումից ի վեր ամենաամբիցիոզ ռազմական ընդլայնմանը։ Համեմատության համար, Ֆրանսիան նախատեսում է 2029 թվականին հասնել 72.8 միլիարդ եվրոյի՝ շնորհիվ Ֆրանսիայի խորհրդարանում այժմ ներկայացված ռազմական պլանավորման թարմացված օրենքի։
Ֆրանսիան բախվում է շատ ավելի խիստ ֆինանսական սահմանափակումների, և բյուջետային վերահսկիչները զգուշացնում են, որ լրացուցիչ պաշտպանական ջանքերը կարող են նշանակել քաղաքականապես լարված սոցիալական ծախսերի կրճատումներ։ Գերմանիայի պետական պարտքը կազմում է ՀՆԱ-ի 63.5 տոկոսը, մինչդեռ Ֆրանսիայինը՝ 115.6 տոկոս։
Մինչև 2029 թվականը Գերմանիան, կանխատեսումների համաձայն, պաշտպանության վրա տարեկան կծախսի 153 միլիարդ եվրո։ | Morris MacMatzen/Getty Images
Չնայած Փարիզը ֆինանսական դժվարությունների է բախվում, այն ունի տեխնոլոգիական փորձ։ Rafale-ը մշակվել է Dassault-ի կողմից, և ընկերությունը օգնել է ֆինանսավորել այն արտահանման վաճառքի շնորհիվ։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների 2021 թվականի 80 Rafale F4 ինքնաթիռների պատվերը հսկայական դրամական ներարկում էր։
Սակայն, եթե այն ցանկանում է մշակել իր սեփական վեցերորդ սերնդի կործանիչը, ինչպես Dassault-ի գործադիր տնօրեն Էրիկ Տրապյեն բազմիցս նշել է, որ իր ընկերությունն ունի դրա համար անհրաժեշտ կարողությունները, ապա այն պետք է ապահովի ապագա արտահանումը։ FCAS ծրագրի ընդհանուր արժեքը գնահատվել է մոտ 100 միլիարդ եվրո, որը Ֆրանսիայի համար դժվար կլինի միայնակ ֆինանսավորել։
Սակայն արտահանումը նաև ռիսկեր է պարունակում։ Փարիզը հույս ուներ, որ Աբու Դաբին կօգնի ֆինանսավորել Rafale F5-ի արդիականացումը, սակայն բանակցությունները ձախողվեցին, երբ Էմիրությունները ձգտեցին ավելի խորը ներգրավվածություն ունենալ զարգացման և առաջադեմ տեխնոլոգիաների հասանելիության մեջ, ըստ La Tribune-ի։
Այն ընդգծում է FCAS-ի սկզբնական տրամաբանությունը. Ֆրանսիան ունի ավելի խորը ռազմական ինքնաթիռների կառուցման տեխնոլոգիա, մինչդեռ Գերմանիան՝ ավելի մեծ չեկային գրքույկ։
Սակայն այժմ գերմանական արդյունաբերությունը արագորեն շարժվում է դեպի Ֆրանսիայի թողած տարածքը։
Airbus-ի գլխավորած պաշտպանական ընկերությունների խումբը, որը կոչվում է Team Gen 6, այս շաբաթ Գերմանիայի կառավարությանը ներկայացրել է դիրքորոշում ներկայացնող փաստաթուղթ վեցերորդ սերնդի կործանիչ ինքնաթիռի նախագծի վերաբերյալ։ Խումբը ներառում է Airbus-ը, Diehl Defence-ը, Hensoldt-ը, Liebherr-ը, MBDA-ն, MTU Aero Engines-ը և Rohde & Schwarz-ը։
Airbus Defence and Space-ի ղեկավար Միխայել Շոլհորնն ասել է, որ գերմանական արդյունաբերությունն ունի «փորձագիտություն, տեխնոլոգիաներ, հզորություն և հստակ վճռականություն՝ մշակելու և կառուցելու FCAS և վեցերորդ սերնդի կործանիչ ինքնաթիռ՝ Եվրոպայի և Եվրոպայի հետ»։
Շոլհորնի մեկնաբանությունները ցույց են տալիս, որ Գերմանիան պարզապես չի առաջարկում ներդրում ունենալ Եվրոպայի հաջորդ մարտական ինքնաթիռի ստեղծման գործում։ Այն առաջարկում է իրեն որպես արդյունաբերական ծանրության կենտրոն։
Բաց մի թողեք
Պաշտպանության անջատումը այլևս միայն Եվրոպայի վախը չէ՝ դա Թրամփի քաղաքականությունն է
«Զարթոնքի կոչ». Եվրոպան արձագանքում է Anthropic-ի կողմից իր Fable 5 և Mythos 5 արհեստական ինտելեկտի մոդելներին մուտքի դադարեցմանը
Մեծ Բրիտանիան հայտարարում է, որ իր ուժերը խլել են ռուսական ստվերային նավատորմի նավթատար նավ, որը ենթարկվել է պատժամիջոցների