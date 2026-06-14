Եվրոպայի մոլուցքը Իսրայելի հանդեպ

Իսրայելը չպետք է անվի քննության։ Սակայն տարբեր դերակատարների նկատմամբ տարբեր չափանիշների կիրառումը խաթարում է ԵՄ-ի՝ Մերձավոր Արևելքում անփոխարինելի դիվանագիտական միջնորդ լինելու պնդումը։
Արտաքին գործերի նախարար Վադեֆուլը հանդիպում է Իսրայելի գործընկեր Սաարի հետ
Լուսանկարը՝ Մայքլ Կապելերի/picture alliance via Getty Images
Քիչ երկրներ են զբաղեցնում Եվրոպական Միության դիվանագիտական մտածողության մեջ այնքան տեղ, որքան Իսրայելը։ ԵՄ ինստիտուտները արտակարգ ուշադրություն են դարձնում Իսրայելի քաղաքականությանը, գործողություններին և հակամարտություններին, հաճախ դրանք դնելով դիվանագիտական քննարկումների կենտրոնում այնպես, որ դժվար է բացատրել Իսրայելի չափսերով, հզորությամբ կամ Միության հետ պաշտոնական հարաբերություններով։
Այս անհամաչափ ուշադրությունը կարևոր հարցեր է առաջացնում։ Արդյո՞ք ԵՄ-ն հետևողականորեն կիրառում է իր դիվանագիտական վերահսկողությունը տարբեր երկրների և հակամարտությունների նկատմամբ։ Եվ եթե ոչ, ապա ի՞նչ հետևանքներ կունենա դրա հեղինակությունը և ազդեցությունը Մերձավոր Արևելքում։ Միևնույն ժամանակ, Իսրայելի կողմից ԵՄ-ն ռազմավարական առումով անտեղի համարելու աճող միտումը կարող է ստեղծել իր սեփական խնդիրները։
Հրեա ժողովրդի քաղաքականության ինստիտուտի (JPPI) նոր ուսումնասիրությունը փորձարարական լույս է սփռում այս հարցերի վրա։ Հետազոտողները վերլուծել են Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության (EEAS) կողմից 2017-ից մինչև 2026 թվականի ապրիլը հրապարակված ավելի քան 24,000 պաշտոնական հայտարարություններ, մամուլի հաղորդագրություններ և դիվանագիտական հաղորդագրություններ: Դրանցից 895-ը անմիջականորեն վերաբերում էին Իսրայելին: Ուսումնասիրությունը նաև ուսումնասիրել է, թե ինչպես է Իսրայելը ներկայացված ԵՄ դիվանագիտական դիսկուրսում։
Արդյունքները ցնցող են և ծառայում են որպես նախազգուշացում ինչպես Բրյուսելի, այնպես էլ Երուսաղեմի համար: Իսրայելը անսովորորեն աչքի ընկնող տեղ է զբաղեցնում Միության դիվանագիտական մտածողության մեջ: Այն կազմել է EEAS-ի բոլոր պաշտոնական դիվանագիտական հայտարարությունների մոտ 4%-ը ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում: Ուշադրության այդ մակարդակը չի բացատրվում Իսրայելի Միության հետ պաշտոնական հարաբերություններով. Իսրայելը ո՛չ ԵՄ անդամ է, ո՛չ էլ թեկնածու, և ո՛չ էլ աշխարհի խոշոր տերությունների շարքում: Այնուամենայնիվ, այն Բրյուսելի ուշադրությունն է գրավում շատ ավելի բարձր, քան ենթադրում են իր չափերն ու պաշտոնական կարգավիճակը։
Այդ ուշադրության տոնը նույնքան բացահայտող է: Ամբողջ ժամանակահատվածում EEAS-ի Իսրայելին վերաբերող հայտարարությունների 38%-ը բացասական էր, 49%-ը՝ չեզոք, և միայն 13%-ը՝ դրական: Հոկտեմբերի 7-ի կոտորածից հետո հավասարակշռությունն ավելի է փոխվել. բացասական հայտարարությունները հարձակումից առաջ եղած 29%-ից աճել են մինչև գրեթե 46%, իսկ դրական հայտարարությունները նվազել են գրեթե 20%-ից մինչև ընդամենը 8%։
Իսրայելի քննադատությունը ո՛չ անօրինական է, ո՛չ էլ զարմանալի։ Ժողովրդավարությունները մանրակրկիտ ուսումնասիրվում են, քանի որ դրանցից ակնկալվում է պահպանել ժողովրդավարական արժեքները, և Իսրայելը չպետք է լինի աննկատ։ Հարցն այն չէ, թե արդյոք Իսրայելը պետք է քննադատվի։ Հարցն այն է, թե արդյոք նմանատիպ չափանիշները հետևողականորեն կիրառվում են միջազգային համակարգում։
Համեմատական արդյունքները լուրջ կասկածներ են առաջացնում։ Ուսումնասիրված երկրների շարքում Իրանը ստացել է ամենաբացասական վերաբերմունքը, հիմնականում Ռուսաստանի հետ իր ռազմական համագործակցության և տարածաշրջանային անկայունության մեջ իր ավելի լայն դերի պատճառով։ Թուրքիան ներկայացնում է այլ դեպք։ Չնայած ժողովրդավարական քայքայման տարիների, խոսքի ազատության սահմանափակումների և եվրոպական մայրաքաղաքների հետ լարվածության աճի, Թուրքիայի վերաբերյալ ԵՄ արտաքին գործերի ծառայության պաշտոնական հայտարարությունների մոտավորապես երեք քառորդը չեզոք էին, հիմնականում կենտրոնացած նրա ԵՄ անդամակցության թեկնածության հետ կապված տեխնիկական հարցերի վրա։
Ամենացայտուն համեմատությունը Կատարն է, որի վերաբերյալ եվրոպական հայտարարությունների երկու երրորդից ավելին դրական էին. բացասական հղումները գրեթե բացակայում էին։ Սա չնայած «Քաթարգեյթի գործին», որը լուրջ հարցեր առաջացրեց Եվրախորհրդարանում արտաքին ազդեցության վերաբերյալ։ Այդ հակասությունը հազիվ թե արտացոլվի հետազոտողների կողմից ուսումնասիրված պաշտոնական հռետորաբանության մեջ։
Հակադրությունը դժվար է անտեսել. Հոլոքոստից ի վեր հրեաների ամենամեծ կոտորածի հետևանքով պատերազմ մղող ժողովրդավարական պետությունը անընդհատ ուսումնասիրության և ուժեղացող քննադատության է ենթարկվում, մինչդեռ ավտորիտար գործիչներին հաճախ վերաբերվում են ակնհայտ զգուշությամբ կամ մեղմությամբ։
Այս անհամապատասխանությունը միայն հասարակայնության հետ կապերի խնդիր չէ։ Այն խաթարում է ԵՄ-ի կարողությունը՝ ներկայանալու որպես Մերձավոր Արևելքում հավաստի և անաչառ գործիչ։ Տասնամյակներ շարունակ եվրոպացի առաջնորդները կենտրոնական դեր են խաղացել իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության լուծման ջանքերում։ Այնուամենայնիվ, ազդեցությունը կախված է վստահությունից, իսկ վստահությունը՝ հետևողականությունից։ Տարբեր դերակատարների նկատմամբ ակնհայտորեն տարբեր չափանիշներ կիրառելով՝ ԵՄ-ն թուլացնում է տարածաշրջանում անփոխարինելի դիվանագիտական միջնորդ լինելու իր սեփական հավակնությունը։
JPPI ուսումնասիրությունը նաև բացահայտում է Բրյուսելի և Երուսաղեմի միջև մտավորական անդունդի խորացումը։ Իսրայելի վերաբերյալ ԵՄԱԾ բոլոր հայտարարությունների կեսից ավելին ներառում էին երկու պետությունների լուծման կամ պաղեստինյան պետության ստեղծման հղումներ։
Խնդիրն այն չէ, որ ԵՄ-ն շարունակում է աջակցել երկու պետությունների ստեղծմանը. շատ լուրջ մարդիկ դեռևս այն համարում են միակ կենսունակ երկարաժամկետ շրջանակը: Խնդիրն այն է, որ ԵՄ դիվանագիտությունը հաճախ այն օգտագործում է այնպես, կարծես հոկտեմբերի 7-ը հիմնարար կերպով չի փոխել Իսրայելի սպառնալիքի ընկալումները: Այս ընկալումները չլուծող բանաձևը չի համոզի Իսրայելի հանրությանը, անկախ նրա դիվանագիտական ծագումից:
Այնուամենայնիվ, ուսումնասիրության ամենակարևոր եզրակացությունը կարող է չլինել այն, որ ԵՄ-ն չափազանց շատ է խոսում Իսրայելի մասին: Հնարավոր է, որ Իսրայելը չափազանց քիչ է խոսում Եվրոպայի հետ: Մինչդեռ ԵՄ-ն շարունակում է ինտենսիվորեն կենտրոնացած մնալ Իսրայելի վրա, Իսրայելը մեծ մասամբ դադարել է ուշադրություն դարձնել Եվրոպային: Հոկտեմբերի 7-ից ի վեր իսրայելական դիվանագիտությունը, հասկանալիորեն, կենտրոնացել է Վաշինգտոնի, տարածաշրջանային անվտանգության մարտահրավերների և Աբրահամի համաձայնագրերի ընդլայնման վրա:
Սրանք օրինական առաջնահերթություններ են: Սակայն դրանք տեղի են ունեցել ԵՄ ինստիտուտների, եվրոպական կառավարությունների, լրատվամիջոցների, համալսարանների և քաղաքական համայնքների հետ կայուն համագործակցության հաշվին:
Այս անտեսումը ռիսկեր է պարունակում: ԵՄ-ն մնում է Իսրայելի ամենամեծ առևտրային գործընկերը: Իսրայելի ապրանքների առևտրի մոտավորապես մեկ երրորդը իրականացվում է ԵՄ անդամ պետությունների հետ: ԵՄ-ն նաև Իսրայելի ամենակարևոր գործընկերն է հետազոտությունների, նորարարությունների և բարձրագույն կրթության ոլորտներում: Ոչ մի այլընտրանքային գործընկեր Իսրայելին հասանելիություն չի տալիս հետազոտական ֆինանսավորման, ակադեմիական համագործակցության և տեխնոլոգիական ցանցերի համեմատելի էկոհամակարգին:
Այն ժամանակ, երբ տնտեսական մրցունակությունը ավելի ու ավելի է կախված գիտական գերազանցությունից և տեխնոլոգիական նորարարությունից, ԵՄ-ի հետ հարաբերությունները դիվանագիտական շքեղություն չեն: Դրանք ռազմավարական ակտիվ են: Սակայն շատ իսրայելցիներ սկսել են Եվրոպան համարել կորած գործ՝ ենթադրելով, որ եվրոպական վերաբերմունքը կայուն է, ԵՄ ինստիտուտները անդառնալիորեն թշնամական են, և հարաբերություններում ներդրումները քիչ հավանական է, որ արդյունք տան: Սա ռեալիզմ չէ, այլ հրաժարական է:
Արտաքին քաղաքականությունը միայն նրանց հետ համագործակցելու մասին չէ, ովքեր արդեն համաձայն են ձեզ հետ: Այն բանավեճերի ձևավորման, կոալիցիաների կառուցման և ազգային շահերի պաշտպանության մասին է նույնիսկ դժվարին միջավայրերում: Երբ Իսրայելը դուրս է գալիս եվրոպական ասպարեզից, ուրիշները լրացնում են այդ դատարկությունը: Երբ այն դադարի փորձել ազդել եվրոպական դիսկուրսի վրա, չպետք է զարմանա, երբ այդ դիսկուրսը զարգանա առանց Իսրայելի մասնակցության։
ԵՄ-ն պետք է հարցնի, թե ինչու է Իսրայելը այդքան շատ տեղ զբաղեցնում իր դիվանագիտական մտածողության մեջ և արդյոք այդ գերկենտրոնացումը արտացոլում է հավասարակշռված դիվանագիտություն, թե՞ արմատացած կրկնակի ստանդարտ։ Իսրայելը պետք է հարցնի, թե ինչու է Միությունը այդքան քիչ տեղ զբաղեցնում իր սեփական ռազմավարական մտածողության մեջ և արդյոք կարող է թույլ տալ անտեսել իր ամենակարևոր տնտեսական, գիտական և տեխնոլոգիական գործընկերոջը։
Ո՛չ Բրյուսելը, ո՛չ էլ Երուսաղեմը չեն օգտվում ներկայիս ընթացքից։ ԵՄ-ն վտանգում է իր հեղինակությունը որպես դիվանագիտական գործիչ։ Իսրայելը վտանգում է իր ազդեցությունը, իր տնտեսական շահերը և իր գիտական ապագան այնպիսի հարաբերություններում, որոնք չի կարող թույլ տալ անտեսել։
Երկու արդյունքներն էլ կարելի է խուսափել, բայց միայն այն դեպքում, եթե Իսրայելը և ԵՄ-ն սկսեն այս հարաբերություններին վերաբերվել այն լրջությամբ, որը նրանց հասանելի է։
Բաց մի թողեք
Կայա Կալլասի կրքերն ու հարությունը
Շվեյցարացի ընտրողները պատրաստվում են քվեարկել բնակչության թվաքանակը 10 միլիոնով սահմանափակելու օգտին
Վաշինգտոնը պլանավորում է կրճատել Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի կործանիչների և ռազմանավերի քանակը