Կիևը մոտենում է ԵՄ անդամակցությանը. Ուկրաինան և Ռուսաստանը փոխադարձ հարվածներ են հասցրել

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին լրագրողների հետ զրուցում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Կիևում, Ուկրաինա։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ շաբաթվա սկզբից ի վեր Ուկրաինայի 11 շրջաններ ենթարկվել են Ռուսաստանի հարձակմանը։
Կիևն ու Մոսկվան փոխադարձ հարվածներ են հասցրել գիշերը և շաբաթ առավոտյան, հայտնել են տեղական իշխանությունները, որի արդյունքում մի քանի մարդ վիրավորվել է Ուկրաինայի հարավ-արևելքում, իսկ մեկը՝ Ռուսաստանի հարավում։
Դնեպրոպետրովսկի մարզային պետական վարչակազմի ղեկավար Ալեքսանդր Հանժան հայտնել է, որ Ուկրաինայի Դնեպրոպետրովսկի մարզի վրա հարձակման հետևանքով վիրավորվել է ինը մարդ։
Ռուսաստանը ավելի քան 20 հարված է հասցրել երեք շրջանների՝ օգտագործելով անօդաչու թռչող սարքեր և ավիառումբեր, հայտնել է Հանժան Telegram-ում իր գրառման մեջ։ Նա հավելել է, որ 40-ամյա մի տղամարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց և գտնվում է ծանր վիճակում։
Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասի նահանգապետ Վենիամին Կոնդրատևը հայտնել է, որ Թեմրյուկի շրջանի վրա ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով մեկ մարդ մահացել է, ևս երեքը՝ վիրավորվել։
Կոնդրատևի խոսքով՝ անօդաչու թռչող սարքերից «ընկնող բեկորները» հրդեհ են առաջացրել տարածքի ծովային տերմինալում։ Նա հավելել է, որ հրդեհը մարելու համար կանչվել է 96 հրշեջ։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ շաբաթվա սկզբից ի վեր Ուկրաինայի 11 շրջաններ ենթարկվել են ռուսական հարձակման։
«Ռուսները Ուկրաինայի դեմ օգտագործել են մոտ 530 անօդաչու թռչող սարք և երկու օդային կառավարվող հրթիռ», – գրել է Զելենսկին X-ում՝ հավելելով, որ հարձակումների հետևանքով վիրավորվել են «տասնյակ մարդիկ»։
Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերը հայտնել են, որ ուրբաթ երեկոյան տեղական հակաօդային պաշտպանությունը նաև որսացել է 110 ռուսական «Շահեդ» գրոհային անօդաչու թռչող սարք։
Կիևի ուժերը վերջին շաբաթների ընթացքում ավելի ու ավելի հաճախ են թիրախավորում Ռուսաստանի էներգետիկ արդյունաբերությունը՝ մի շարք հեռահար հարվածներ հասցնելով նավթային օբյեկտներին։
Այս շաբաթվա սկզբին Զելենսկին հայտարարեց, որ ուկրաինական ուժերը հարվածել են Ռուսաստանի Սամարայի մարզում գտնվող Կույբիշևի նավթավերամշակման գործարանին, ինչպես նաև Վլադիմիրի մարզում գտնվող երկու նավթային ենթակառուցվածքային օբյեկտների։
Ուկրաինական FP-5 Flamingo թևավոր հրթիռները նույնպես հարվածել են Չեբոքսարիի ռազմական գործարանին, ասաց Զելենսկին՝ հավելելով, որ օբյեկտն օգտագործվել է ռուսական ուժերին անօդաչու թռչող սարքեր և հրթիռներ մատակարարելու համար։
Սա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Ուկրաինան այս շաբաթ մոտեցել է ԵՄ անդամակցության իր հավակնություններին։
Ուրբաթ օրը Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարեց, որ ԵՄ անդամ պետությունները համաձայնել են բացել անդամակցության բանակցությունների առաջին խումբը Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ։
«Երկուշաբթի օրը կայանալիք առաջին միջկառավարական համաժողովում մենք կբացենք խումբը հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ, որոնք անդամակցության գործընթացի հիմքն են», – գրել է ֆոն դեր Լեյենը սոցիալական ցանցերում։
«Սա երկու երկրների կողմից բարեփոխումների առաջխաղացման գործում ցուցաբերված վճռականության, քաջության և քրտնաջան աշխատանքի ճանաչումն է, նույնիսկ հսկայական մարտահրավերների պայմաններում», – շարունակեց նա։
Եվ՛ Ուկրաինան, և՛ Մոլդովան եղել են ռուսական ագրեսիայի առաջնագծում և դաշինքին միանալը համարում են իրենց անվտանգությունն ամրապնդելու միջոց։
Մոսկվան վաղուց է զգուշացրել ԵՄ-ի երկու հավակնորդներին Եվրոպային մերձենալու մասին: Այն Կիևի խորացող հարաբերությունները Արևմուտքի հետ և ՆԱՏՕ-ի հանդեպ իր հավակնությունները մեջբերել է որպես Ուկրաինա 2022 թվականի փետրվարին սկսված լայնածավալ ներխուժման իր պատճառաբանության մաս:
Խոսելով հոկտեմբերին Բրյուսելի հետ Մոլդովայի աճող կապերի մասին՝ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ նրա կառավարությունը «լուրջ սխալ է թույլ տալիս»:
«Սա մեր երկրի նկատմամբ բավականին բախումային գծի շարունակությունն է», – ռուսական «Տասս» լրատվական գործակալությանը ասել է Պեսկովը:
«Նրանք կարծում են, որ Եվրոպայի հետ հարաբերությունների կառուցման գիծը ենթադրում է Ռուսաստանի լիակատար թշնամանք: Մեկ երկիր արդեն իսկ նման սխալ է թույլ տվել: Դա ոչ մի լավ բան չի բերել այս մեկ երկրին», – հավելել է նա:
Բաց մի թողեք
ԵՄ երկրները համաձայնել են ապաշրջափակել անդամակցության բանակցությունները Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ
Շվեյցարիայում միգրացիայի սահմանափակման վերաբերյալ քվեարկությունը սպառնում է ԵՄ կապերին
ԵՄ-ն ունի նոր միգրացիոն կանոններ։ Ի՞նչ է դա նշանակում