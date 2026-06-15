15/06/2026

EU – Armenia

Առոչինչ դարձնել 60 000 ձայնը՝ դեմ է ժողովրդավար պետության սկզբունքներին

infomitk@gmail.com 15/06/2026 1 min read

«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության անդամ Գոհար Մելոյանը հայտարարել է, որ իր գնահատմամբ, իրավասու մարմինների թույլ տված թերությունների պատճառով անտեսվել են մոտ 60 հազար քաղաքացիների քվեները։

Նրա կարծիքով՝ նման մոտեցումը հակասում է իրավական և ժողովրդավարական պետության հիմնարար սկզբունքներին, ինչպես նաև ընտրական գործընթացի բուն նպատակին։

Քաղաքական գործիչը նշել է, որ ընտրությունների արդար, ազատ, թափանցիկ, հավասար և գաղտնի անցկացումն է ցույց տալիս պետության ժողովրդավարության մակարդակը։ Նրա համոզմամբ՝ այս սկզբունքները չեն պահպանվել բավարար չափով, ինչի հետևանքով տուժել է ընտրական գործընթացի նկատմամբ հանրային վստահությունը. «Մոտ 30 ձայնի բացակայության և իրավասու մարմինների թերացումների պատճառով՝ արհամարհել ու առոչինչ դարձնել 60000 ձայնը՝ դեմ է իրավական ու ժողովրդավար պետության առանցքային սկզբունքներին և ընտրական գործընթացի ողջ էությանը»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Հինգ տարի չենք ձգելու

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Կարծես Շուշին ազատագրել է, զորքերը հետ են քաշվել Հայաստանի սուվերեն տարածքներից». Լուսանկար

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Իր լեգիտիմության վրա վստահ իշխանությունը 3 տեղամասում վերաքվեարկությունից սենց չէր վախենա»

15/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀՀ – ԵՄ գործընկերության հետագա խորացման մասին․ Մարթա Կոսը հուլիսի 5-ին կայցելի Հայաստան․ Լուսանկար

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը սպառնում է Մակրոնին ֆրանսիական գինիների վրա 100% մաքսատուրքերով

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն պատրաստ է ակտիվ դեր խաղալ ԱՄՆ-Իրան խաղաղության գործընթացի հաջորդ փուլում․ Կայա Կալլաս

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն լրացուցիչ պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի դեմ «Կիևի ուղղափառ համալիրին հարվածելու համար»

15/06/2026 infomitk@gmail.com