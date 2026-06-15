Առոչինչ դարձնել 60 000 ձայնը՝ դեմ է ժողովրդավար պետության սկզբունքներին

«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության անդամ Գոհար Մելոյանը հայտարարել է, որ իր գնահատմամբ, իրավասու մարմինների թույլ տված թերությունների պատճառով անտեսվել են մոտ 60 հազար քաղաքացիների քվեները։
Նրա կարծիքով՝ նման մոտեցումը հակասում է իրավական և ժողովրդավարական պետության հիմնարար սկզբունքներին, ինչպես նաև ընտրական գործընթացի բուն նպատակին։
Քաղաքական գործիչը նշել է, որ ընտրությունների արդար, ազատ, թափանցիկ, հավասար և գաղտնի անցկացումն է ցույց տալիս պետության ժողովրդավարության մակարդակը։ Նրա համոզմամբ՝ այս սկզբունքները չեն պահպանվել բավարար չափով, ինչի հետևանքով տուժել է ընտրական գործընթացի նկատմամբ հանրային վստահությունը. «Մոտ 30 ձայնի բացակայության և իրավասու մարմինների թերացումների պատճառով՝ արհամարհել ու առոչինչ դարձնել 60000 ձայնը՝ դեմ է իրավական ու ժողովրդավար պետության առանցքային սկզբունքներին և ընտրական գործընթացի ողջ էությանը»:
Բաց մի թողեք
Հինգ տարի չենք ձգելու
«Կարծես Շուշին ազատագրել է, զորքերը հետ են քաշվել Հայաստանի սուվերեն տարածքներից». Լուսանկար
«Իր լեգիտիմության վրա վստահ իշխանությունը 3 տեղամասում վերաքվեարկությունից սենց չէր վախենա»