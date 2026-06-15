15/06/2026

EU – Armenia

Արթո՛ւն եղեք, սատանան, մռնչում է առյուծի նման, շրջում և փնտրում է …

infomitk@gmail.com 15/06/2026 1 min read

Անժխտելիորեն, ինչպես անձի, այնպես էլ ողջ մարդկության` ազգերի և պետությունների պատմությունը պատերազմների պատմություն է` ընդմիջված կարճատև խաղաղություններով:

Ըստ վիճակագրության, մարդկությունը վերջին 6000 տարվա պատմության մեջ ընդամենը շուրջ 250 տարի է ապրել պայմանական խաղաղության շրջաններում: Կարելի է համարել, որ մարդկությունը ապրել և մշտապես ապրելու է ոչ թե խաղաղության, այլ ժամանակավոր հրադադարների ժամանակաշրջանում:

Հարկ է անդրադառնալ, որ պատերազմը ոչ միայն ռազմական դրսևորում ունի, այլև տնտեսական, էներգետիկ, հոգևոր-մշակութային, քաղաքակրթական, հոգեբանական, մեդիա կամ համացանցային, «սառը» և «փափուկ» ուժի կիրառման և այլն:

Հատկանշական է, որ «բոլոր պատերազմները» մարդկային կյանքի բոլոր սահմաններում (dimensions)` մեծավ մասամբ ծառայում են համահարթեցման (globalization) գաղափարին, որում նյութը` վերջնանպատակ և տնտեսական գերիշխանությունը գերնպատակ է` ձգտելով ընդլայնել երկրի տարածքները, տիրապետելու հարստությանն ու ռեսուրսներին:

Այսու, պատերազմը կյանքի անխուսափելի փաստ է, որն էությամբ ողբերգություն է: Այսուհանդերձ, ավելի մեծ ողբերգություն է իրավունքներից զրկված կամ ամբողջությամբ թշնամու ողորմածությանը հանձնված գերու կարգավիճակով «խաղաղությունը»:

«Արթո՛ւն եղեք, հսկե՛ք, քանի որ ձեր ոսոխը` սատանան, մռնչում է առյուծի նման, շրջում և փնտրում է, թե ում կուլ տա: Դիմադրե՛ք նրան` հաստատուն լինելով հավատքի մեջ» (Բ Պետ. 5:8):

Այս առումով բացառիկ է Սուրբ Եղիշեի վկայությունը և մեկնաբանությունը. «Մարդիկ, որ Աստծու սիրով զինավառված էին, վախկոտի պես վատասիրտ չեղան` ելնելու Հայրենի երկրից և օտարների ստրկության մատնվել, այլ ոչինչ չխնայեցին` ո՛չ իրենց մահը, ո՛չ ունեցվածքը, ո՛չ իսկ իրենց սիրելիների մահը և ոչ էլ ընտանիքների գերությունը» (Եղիշե, էջ 98):

Բնականաբար, պատերազմի տենչը միանշանակ խելագարություն է և մեղք, սակայն այդուհանդերձ, առավել խելագարություն և մեղք է կեղծ, մուրացիկ «մեղքի խաղաղությունը»` գերությունը, ինքնության, Հայրենիքի, ժառանգության ուրացումը, որը շղարշված է տնտեսական հարաբերությունների օգուտի և շահի կեղծ «պացիֆիզմի» վարագույրով:

Այսպիսի «խաղաղությունը» մեծապես վտանգում է ոչ միայն անցյալի հիշողությունը, պատկանելությունը և սերունդներին ավանդելիք ժառանգությունը, այլև ընդհանրապես ազգի գոյության իրավունքը և գոյությունը. «Ինչպես անիրավությունից արդարություն գոյություն ունենալ չի կարող, այսպես էլ ստից` ճշմարտություն և խռովասեր մտքից խաղաղության ակնկալություն չի կարող լինել» (Եղիշե, էջ 86-87) և «Եթե կան մարդիկ, որոնք որովայնի համար հրաժարվել են իրենց նախնիների օրենքներից, ապա արքունի (իմա` պետական) գործերի հանդեպ էլ երբեք բարյացկամ չեն տրամադրվի» (Գ Մակ. 7:11):

Շարունակելի…

Բագրատ արք. Գալստանյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Հաջիևը Դիլիջանի այն վայրում էր, որը Ռուբեն Վարդանյանի ներդրումներով դարձել է ՀՀ այցեքարտը. Թանդիլյան

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հինգ տարի չենք ձգելու

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առոչինչ դարձնել 60 000 ձայնը՝ դեմ է ժողովրդավար պետության սկզբունքներին

15/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հաջիևը Դիլիջանի այն վայրում էր, որը Ռուբեն Վարդանյանի ներդրումներով դարձել է ՀՀ այցեքարտը. Թանդիլյան

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արթո՛ւն եղեք, սատանան, մռնչում է առյուծի նման, շրջում և փնտրում է …

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առեղծվածային դեպք՝ Լոռու մարզում. 2 ժամ է՝ փրկարարները, պարեկներն ու համայնքային ոստիկանները քաղաքացիների հետ Վանաձոր քաղաքում որոնում են Փամբակ գետն ընկած 7-ամյա և 13-ամյա քույրերին. Լուսանկարներ

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ – ԵՄ գործընկերության հետագա խորացման մասին․ Մարթա Կոսը հուլիսի 5-ին կայցելի Հայաստան․ Լուսանկար

15/06/2026 infomitk@gmail.com