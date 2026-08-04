Ամեն տարի նույն հեքիաթն է․ Զալուժնին՝ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մասին

Մեծ Բրիտանիայում Ուկրաինայի դեսպան, Ուկրաինայի զինված ուժերի նախկին գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնին ՆԱՏՕ–ին անդամակցելու շուրջ խոսակցությունները հեքիաթ է անվանել և քննադատել է կազմակերպությանը։ Այս մասին գրում է «Եվրոպական ճշմարտությունը»։
«Ես շատ լավ գիտեմ ՆԱՏՕ-ն: Երևի 12 տարի անձամբ եմ զբաղվել ՆԱՏՕ-ի չափանիշները յուրացնելու աշխատանքներով և ամեն տարի հեքիաթներ եմ լսել այն մասին, թե ուր որ է՝ մենք կանդամակցենք ՆԱՏՕ-ին։ Ցավոք, մենք ՆԱՏՕ–ի անդամ երբեք չենք դառնա», – հայտարարել է Զալուժնին Կիևում դեսպանների ընդհանուր ժողովում եվրատլանտյան ինտեգրման հարցի շուրջ ծավալված բանավեճի ժամանակ։
Նա նաև նշել է, որ ՆԱՏՕ-ի չափանիշները արդիական չեն։
«Անհնար է միանալ համաշխարհային երկրորդ պատերազմի դոկտրիններով առաջնորդվող կազմակերպությանը զարգացման այն մակարդակով, որն ունի Ուկրաինայի զինուժը»,– ասել է Զալուժնին։
Նախորդ տարեվերջին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասում էր, որ երկիրը պետք է փոխի սահմանադրությունը, որում ամրագրված է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ձգտումը:
Բաց մի թողեք
Կրակ է բացել համածառայակիցների և քաղաքացիների վրա․ զոհեր կան
Ռուսաստանը ստեղծում է գազատարների «ստվերային նավատորմ». FT
Էրդողանին սպառնալու համար կին պատգամավորի դեմ հետաքննություն է սկսվել. Լուսանկար