15/06/2026

EU – Armenia

Իսրայելը կշարունակի գործողությունները Լիբանանում | ԱՄՆ-ն կվերսկսի պատերազմը, եթե Իրանի հետ վերջնական համաձայնություն չլինի

infomitk@gmail.com 15/06/2026 1 min read

– Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին ասել է, որ Իսրայելը կշարունակի իր գործողությունները Լիբանանում՝ չնայած Իրան-ԱՄՆ համաձայնագրի այն կետին, որը պահանջում է իր ուժերի դուրսբերում, հայտնել է Ynet-ը։

Իսրայելը հստակեցրել է, որ Իսրայելի պաշտպանության բանակը կմնա Լիբանանում իր ներկայիս դիրքերում և կշարունակի գործել «Հեզբոլլահին» հակազդելու համար։

– Միացյալ Նահանգները կվերսկսի պատերազմը Իրանի հետ, եթե կողմերը չկարողանան վերջնական համաձայնության գալ միջուկային ծրագրի վերաբերյալ, ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը «The New York Times»-ին տված հարցազրույցում։

Թրամփը նաև նշել է, որ Իրանի հետ գործող համաձայնագիրը պետք է ապահովի Հորմուզի նեղուցի մշտական ​​և անմաքս բացումն ապագայում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Պուտինն ու Թրամփը հեռախոսազրույց են ունեցել. այն տևել է շուրջ մեկ ժամ

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույց են անցկացնում Ժնևում՝ G7-ի դեմ

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը հրապարակել է ԱՄՆ-ի հետ կնքված գործարքի մանրամասները

15/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը դիմել է արդարադատության նախարարին՝ ընտրական հանցագործությունների դեմ օրենսդրական խստացումներ նախաձեռնելու առաջարկով

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինն ու Թրամփը հեռախոսազրույց են ունեցել. այն տևել է շուրջ մեկ ժամ

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը գովաբանել է Պուտինին և Սիին Մերձավոր Արևելքում Իրանի հակամարտության կարգավորման դերի համար

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելը կշարունակի գործողությունները Լիբանանում | ԱՄՆ-ն կվերսկսի պատերազմը, եթե Իրանի հետ վերջնական համաձայնություն չլինի

15/06/2026 infomitk@gmail.com