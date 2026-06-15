Իսրայելը կշարունակի գործողությունները Լիբանանում | ԱՄՆ-ն կվերսկսի պատերազմը, եթե Իրանի հետ վերջնական համաձայնություն չլինի

– Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին ասել է, որ Իսրայելը կշարունակի իր գործողությունները Լիբանանում՝ չնայած Իրան-ԱՄՆ համաձայնագրի այն կետին, որը պահանջում է իր ուժերի դուրսբերում, հայտնել է Ynet-ը։
Իսրայելը հստակեցրել է, որ Իսրայելի պաշտպանության բանակը կմնա Լիբանանում իր ներկայիս դիրքերում և կշարունակի գործել «Հեզբոլլահին» հակազդելու համար։
– Միացյալ Նահանգները կվերսկսի պատերազմը Իրանի հետ, եթե կողմերը չկարողանան վերջնական համաձայնության գալ միջուկային ծրագրի վերաբերյալ, ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը «The New York Times»-ին տված հարցազրույցում։
Թրամփը նաև նշել է, որ Իրանի հետ գործող համաձայնագիրը պետք է ապահովի Հորմուզի նեղուցի մշտական և անմաքս բացումն ապագայում։
Բաց մի թողեք
Պուտինն ու Թրամփը հեռախոսազրույց են ունեցել. այն տևել է շուրջ մեկ ժամ
Հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույց են անցկացնում Ժնևում՝ G7-ի դեմ
Իրանը հրապարակել է ԱՄՆ-ի հետ կնքված գործարքի մանրամասները