15/06/2026

EU – Armenia

Հաջիևը Դիլիջանի այն վայրում էր, որը Ռուբեն Վարդանյանի ներդրումներով դարձել է ՀՀ այցեքարտը. Թանդիլյան

infomitk@gmail.com 15/06/2026 1 min read

«Ապրելու երկիր» կուսակցության համահիմնադիր Մանե Թանդիլյանի ֆեյսբուքյան գրառումը՝ կից տեսանյութով․

«Հաջիևը Դիլիջանում է՝ հենց այն վայրում, որը Ռուբեն Վարդանյանի ներդրումներով վերածնվել ու դարձել է Հայաստանի այցեքարտ։
Նրան ուղեկցում է Արմեն Գրիգորյանը, ում հարսանիքը Շուշիում է անցել, այն վայրում, որտեղ Ռուբեն Վարդանյանի ներդրումներով վերանորոգվել է մզկիթը։

Այդ անբռնազբոս զբոսանքի ժամանակ Արմեն Գրիգորյանը երևի այս փաստերի մասին էր պատմում Հաջիևին և երևի հետաքրքրվում էր Ռուբենի Վարդանյանի ճակատագրով և հայտնում, որ ինքը հաշտ չէ այս ամենի հետ։

Բայց չէ։ Սա մեկ այլ իրականության մեջ, որտեղ մեր ազգին ներկայացնում են հարգանք վայելող և արժանապատվություն ունեցող պետական գործիչներ։

Իսկ նիկոլական Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ծպտուն անգամ չի հանել ոչ Դիլիջանի վերածնման պատմությունից, ոչ իր հարսանիքից, ոչ էլ Ռուբենի և մյուս հայ գերիների վերադարձի մասին է խոսել։
Ու քանի որ Արմեն Գրիգորյանը, Արարատ Միրզոյանը, Նիկոլ Փաշինյանը և մյուսները՝ վաղուց չունեն ոչ արժանապատվություն, ոչ հայկական պատկանելության զգացում, նրանց արժանապատվությունը այլևս չի խոցվում։ Խոցվում և նսեմացվում է հայ ժողովրդի արժանապատվությունը, մեր պետության համբավը և նշանակությունը։

Բարոյական սահմանները վաղուց անցած են։ Բայց այսպիսի արարքները չեն ներվում։ Այսպիսի արարքները գուցե քրեական հոդված չունեն, բայց տիեզերական արդարությունից չեն խուսափում։

Հայ ժողովուրդը ձեզ գետնի տակից է գտնելու, չեք հասցնելու փախչել։

 

Բաց մի թողեք

1 min read

Արթո՛ւն եղեք, սատանան, մռնչում է առյուծի նման, շրջում և փնտրում է …

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հինգ տարի չենք ձգելու

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առոչինչ դարձնել 60 000 ձայնը՝ դեմ է ժողովրդավար պետության սկզբունքներին

15/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հաջիևը Դիլիջանի այն վայրում էր, որը Ռուբեն Վարդանյանի ներդրումներով դարձել է ՀՀ այցեքարտը. Թանդիլյան

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արթո՛ւն եղեք, սատանան, մռնչում է առյուծի նման, շրջում և փնտրում է …

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առեղծվածային դեպք՝ Լոռու մարզում. 2 ժամ է՝ փրկարարները, պարեկներն ու համայնքային ոստիկանները քաղաքացիների հետ Վանաձոր քաղաքում որոնում են Փամբակ գետն ընկած 7-ամյա և 13-ամյա քույրերին. Լուսանկարներ

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ – ԵՄ գործընկերության հետագա խորացման մասին․ Մարթա Կոսը հուլիսի 5-ին կայցելի Հայաստան․ Լուսանկար

15/06/2026 infomitk@gmail.com