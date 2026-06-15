15/06/2026

EU – Armenia

Պուտինն ու Թրամփը հեռախոսազրույց են ունեցել. այն տևել է շուրջ մեկ ժամ

infomitk@gmail.com 15/06/2026 1 min read

ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Այդ մասին հայտնել է ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։

Պուտինը շնորհավորել է իր ամերիկացի գործընկերոջը 80-ամյակի կապակցությամբ։

«Ռուսաստանի նախագահը չի թաքցրել Դոնալդ Թրամփի մարտական որակների, նրա՝ հարվածներին դիմակայելու, մարտահրավերները հաջողությամբ հաղթահարելու և իր նպատակների իրականացմանը համառորեն հասնելու կարողությունների նկատմամբ իր հարգանքը»,- ասել է նա։

Զրույցը եղել է ոչ պաշտոնական և տևել է մոտ մեկ ժամ։ Առաջնորդները քննարկել են նաև երկկողմ հարաբերությունները, հատուկ դեսպանորդ Սթիվ Ուիթքոֆի և Ջարեդ Քուշների Ռուսաստան կատարելիք այցը, ինչպես նաև Ուկրաինայի հակամարտությունը։

«Թրամփը կրկին ընդգծել է ռազմական գործողությունները դադարեցնելու անհրաժեշտությունը։ Նա հայտարարել է, որ պատրաստ է ազդեցություն ունենալ ինչպես իր եվրոպացի գործընկերների, այնպես էլ Կիևի վրա, այդ թվում՝ G7 գագաթնաժողովում առաջիկա շփումների ժամանակ»,- ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։

Անդրադարձ է եղել նաև Իրանին և ռազմական գործողությունների ավարտին հասնելու ընթացքին։

Ռուսաստանի և Ամերիկայի առաջնորդների միջև զրույցը 13-րդն է եղել Թրամփի՝ ԱՄՆ նախագահի պաշտոնում երկրորդ ժամկետով ընտրվելուց ի վեր։ Նրանց նախորդ հեռախոսազրույցը տեղի էր ունեցել ապրիլի 29-ին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իսրայելը կշարունակի գործողությունները Լիբանանում | ԱՄՆ-ն կվերսկսի պատերազմը, եթե Իրանի հետ վերջնական համաձայնություն չլինի

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույց են անցկացնում Ժնևում՝ G7-ի դեմ

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը հրապարակել է ԱՄՆ-ի հետ կնքված գործարքի մանրամասները

15/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը դիմել է արդարադատության նախարարին՝ ընտրական հանցագործությունների դեմ օրենսդրական խստացումներ նախաձեռնելու առաջարկով

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինն ու Թրամփը հեռախոսազրույց են ունեցել. այն տևել է շուրջ մեկ ժամ

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը գովաբանել է Պուտինին և Սիին Մերձավոր Արևելքում Իրանի հակամարտության կարգավորման դերի համար

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելը կշարունակի գործողությունները Լիբանանում | ԱՄՆ-ն կվերսկսի պատերազմը, եթե Իրանի հետ վերջնական համաձայնություն չլինի

15/06/2026 infomitk@gmail.com