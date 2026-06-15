Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա կատարված հարվածները խլեցին առնվազն ինը մարդու կյանք և հրդեհեցին Կիևի պատմական տաճարը. Լուսանկարներ

Հարձակումների ալիքը հնչեց այն ժամանակ, երբ ԱՄՆ-Իրան համաձայնագրի մասին լուրը սկսեց բացել Մերձավոր Արևելքի պատերազմում խաղաղության ճանապարհ, ընդգծելով Ուկրաինայում չորս տարի տևած մարտական գործողությունների ավարտի ուղղությամբ առաջընթացի բացակայությունը։
Ռուսաստանը երկուշաբթի գիշերը հրթիռային հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի մի քանի խոշոր քաղաքների ուղղությամբ, սպանելով առնվազն ինը մարդու և հրդեհելով Կիևի պատմական Վերափոխման տաճարը։
Հարձակումների ալիքը հնչեց այն ժամանակ, երբ ԱՄՆ-Իրան համաձայնագրի մասին լուրը սկսեց բացել Մերձավոր Արևելքի պատերազմում խաղաղության ճանապարհ, ընդգծելով Ուկրաինայում չորս տարի տևած մարտական գործողությունների ավարտի ուղղությամբ առաջընթացի բացակայությունը։
Հրշեջների հինգ աշխատակիցներ զոհվել են Ուկրաինայի հյուսիս-արևելքում հրդեհաշիջման գործողությունների ժամանակ, իսկ առնվազն հինգը վիրավորվել են Խարկով քաղաքին ռուսական հարվածներից հետո, երկուշաբթի օրը հայտարարել է Ներքին գործերի նախարար Իգոր Կլիմենկոն։
Բռնության հետևանքով մայրաքաղաքում ևս չորս մարդ է զոհվել, որտեղ հրդեհ է բռնկվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկված Կիև-Պեչերսկի Լավրայի տարածքում, իսկ Վերափոխման տաճարի տանիքը այրվել է։
Մայրաքաղաքի լրագրողները ականատես են եղել, թե ինչպես են բնակիչները վազում փողոցներով՝ ապաստան փնտրելով, քանի որ երկնքում արկեր են որսացել, և փայլող բեկորներ են ընկել քաղաքի վրա։
AFP լրատվական գործակալության լրագրողը տեսել է, որ տաճարը շրջապատված է տասնյակից ավելի հրշեջ մեքենաներով, որոնց հրշեջները անխոնջ աշխատում են ներսից և օդային հարթակներից հրդեհը մարելու համար։
Եկեղեցու մի կողմում երևում էր բաց անցք, որի բոցերը երևում էին մասամբ ոչնչացված տանիքից։
«Ռուսական կրկնակի հարվածներ»
Հունվարին ռուսական հարձակումները վնասել են համալիրի մի քանի շենքեր, այդ ժամանակ հայտնել էր Մշակույթի նախարարությունը։
Տեղական ռազմական վարչակազմի ղեկավար Տիմուր Տկաչենկոն դատապարտել է տեղի վրա «ուղղակի հարվածը»։
Կիևի մետրոպոլիտ Եպիփանը նույնպես դատապարտել է հարձակումը՝ այն որակելով որպես «մարդկության, պատմության և քրիստոնեության դեմ հանցագործություն»։
Մայրաքաղաքում վիրավորվել է առնվազն 23 մարդ, իսկ հյուսիսային շրջանների 140,000 բնակիչ մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի։
Հյուսիս-արևելքում գտնվող Խարկովի խոշոր քաղաքը նույնպես ենթարկվել է հրթիռային հարձակման։
«Հրդեհաշիջման աշխատանքների ժամանակ Ռուսաստանի կողմից կրկնակի հարվածի հետևանքով զոհվել է Պետական արտակարգ իրավիճակների ծառայության հինգ փրկարար», – Telegram-ում գրել է Ներքին գործերի նախարար Իգոր Կլիմենկոն։ Վիրավորվել է նաև առնվազն ինը մարդ։
Դնեպրոպետրովսկի մարզի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Ալեքսանդր Հանժան հայտնել է, որ Դնեպրո քաղաքը նույնպես թիրախ է դարձել, մեկ մարդ վիրավորվել է։
Սումիի մարզի ղեկավար Օլեգ Գրիգորովը հայտնել է, որ հյուսիսարևելյան շրջանում վիրավորվել է երեք մարդ, այդ թվում՝ մեկ երեխա։
Ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով Մոսկվայից մոտ 200 կիլոմետր հարավ գտնվող Ռուսաստանի Տուլա քաղաքում զոհվել է երեք մարդ, ևս երեքը՝ վիրավորվել, երկուշաբթի օրը հայտնել է մարզի նահանգապետ Դմիտրի Միլյաևը։
Կիրակի օրը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զանգահարել են իրենց ամերիկացի գործընկեր Դոնալդ Թրամփին՝ Ուկրաինայում պատերազմը քննարկելու համար։
Զելենսկին X-ի եթերում ասել է, որ «քննարկել է այն բաները, որոնք կարող են օգնել խաղաղության հասնելուն հիմա», մինչդեռ նրա խորհրդական Դմիտրի Լիտվինը մամուլին ասել է, որ գոհ է առաջնորդների միջև «բավականին բովանդակալից զրույցից ամեն ինչի շուրջ»։
Կրեմլը հայտարարել է, որ Պուտինի և Թրամփի միջև զրույցը կենտրոնացած է եղել Միացյալ Նահանգների և Իրանի հետ խաղաղության բանակցությունների վրա։
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումը վերածվել է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր Եվրոպայի ամենասարսափելի հակամարտության, որի հետևանքով զոհվել են հազարավոր քաղաքացիական անձինք և հարյուր հազարավոր զինվորներ։
Ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների կողմից իր քաղաքների գրեթե ամենօրյա ռմբակոծությունների ֆոնին, Ուկրաինան վերջին շաբաթներին ակտիվացրել է իր սեփական օդային հարձակումները, որոնք, ըստ նրա, հիմնականում ուղղված են Ռուսաստանի նավթային ենթակառուցվածքներին՝ պատերազմը ֆինանսավորող իր շահույթը խլելու համար։
Բաց մի թողեք
TRIPP նախագիծը դիտարկում ենք որպես կայուն խաղաղությանն ուղղված ներդրում․ Ալիև
Ուկրաինան հաղթում է անօդաչու թռչող սարքերի պատերազմում։ Հիմա պետք է հաղթել Թրամփին
Շվեյցարացի ընտրողները մերժեցին բնակչության թիվը 10 միլիոնով սահմանափակելու առաջարկը, որը կսահմանափակեր ներգաղթը