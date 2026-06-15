Շվեյցարացի ընտրողները մերժեցին բնակչության թիվը 10 միլիոնով սահմանափակելու առաջարկը, որը կսահմանափակեր ներգաղթը

«Այո» քվեարկությունը կպահանջեր, որ Շվեյցարիայի կառավարությունը միջոցներ ձեռնարկեր մինչև 2050 թվականը բնակչության թիվը սահմանափակելու համար, այդ թվում՝ ներգաղթի սահմանափակումը։
Շվեյցարիայի ընտրողները կիրակի օրը իրենց վերջին քվեարկությունն անցկացրեցին աջակողմյան Շվեյցարիայի ժողովրդական կուսակցության (SVP) կողմից առաջարկված նախաձեռնության շրջանակներում՝ հարուստ ալպյան երկրի բնակչության թիվը 10 միլիոնով սահմանափակելու համար։
Դաշնային կառավարության նախնական արդյունքների համաձայն՝ ընտրողների գրեթե 53%-ը մերժել է առաջարկը, իսկ ազգային մասնակցությունը գերազանցել է 57%-ը։ Շվեյցարիայի 26 կանտոններից շատերի արդյունքները դեռևս սպասվում են։
gfs.bern գործակալության վերջին հարցումները ենթադրում էին, որ ընտրությունները կարող են լինել լարված։
«Այո» քվեարկությունը կպահանջեր, որ Շվեյցարիայի կառավարությունը միջոցներ ձեռնարկեր մինչև 2050 թվականը բնակչության թիվը սահմանափակելու համար, այդ թվում՝ ներգաղթի սահմանափակումը։
Խորհրդարանում ամենաշատ տեղերն ունեցող SVP-ն տարիների ընթացքում խթանել և խթանել է հակամիգրացիոն տրամադրությունները, մասնավորապես՝ հարևան Եվրամիությունից աշխատողների ներհոսքի վերաբերյալ։
Հանրաքվեն կարող է վտանգել Շվեյցարիայի խորը կապերը Եվրամիության հետ, որոնք հիմնված են տնտեսական աճը, մշակութային կապերը և միջսահմանային ճանապարհորդությունները խթանող համաձայնագրերի վրա, ի թիվս այլ բաների. ոմանք առաջարկն անվանել են «շվեյցարական Brexit»։
Շվեյցարիան ԵՄ 27 անդամ պետություններից մեկը չէ, բայց այն գրեթե շրջապատված է դրանցից չորսով։
Օտարերկրացիները կազմում են Շվեյցարիայի բնակչության գրեթե մեկ երրորդը։
Վերջին սերնդի ընթացքում Շվեյցարիայում ապրող մարդկանց թիվը աճել է գրեթե մեկ քառորդով, և այսօր օտարերկրացիները կազմում են մոտ 9.1 միլիոն բնակչություն ունեցող Շվեյցարիայի բնակչության գրեթե մեկ երրորդը։
Քննադատները նշում են, որ միգրացիայի բումը օտարերկրյա աշխատուժ և հմտություններ է բերել այնպիսի ոլորտներ, ինչպիսիք են առողջապահությունը, ֆինանսները, դեղագործությունը և տեխնոլոգիաները։
SVP կուսակցությունը առաջ է քաշել «կայունության նախաձեռնության» միջոցառումը՝ պնդելով, որ Շվեյցարիայի ենթակառուցվածքները, բնակարանային պայմանները, սոցիալական ծրագրերը, բնական պաշարները և կենսակերպը լարվածության մեջ են ընկել ժողովրդագրական աճի կտրուկ աճի պատճառով։
Դաշնային կառավարությունը, խորհրդարանը և խոշոր բիզնես ասոցիացիա EconomieSuisse-ը դեմ են այդ գաղափարին։
Նախնական արդյունքները ցույց են տվել, որ Շվեյցարիայի երկրորդ ամենամեծ քաղաքում և ՄԱԿ-ի հաստատությունների և մարդասիրական խմբերի կենտրոն հանդիսացող Ժնևի տարածաշրջանի ընտրողների մոտ երկու երրորդը դեմ է եղել այդ միջոցառմանը։
Ֆիլիպիններից նախկին դիվանագիտական առաքելության աշխատակից Մարիա Լալուն, որը 1980-ականների սկզբին ժամանել է Շվեյցարիա, ասել է, որ աջակցում է առաջարկին։ «Ես ոչինչ չունեմ ներգաղթի դեմ։ Ես նաև օտարական եմ», – ասել է նա քվեարկելուց հետո՝ հավելելով, որ ցանկանում է, որ ներգաղթը լինի ավելի կարգավորված։
Դպրոցի ուսուցչուհի Նատաշա Ռոբերտն ասել է, որ քվեարկել է առաջարկի դեմ՝ մտահոգություն հայտնելով, որ հաստատումը կարող է վնասել Շվեյցարիայի հարաբերություններին ԵՄ-ի հետ։ Նա նաև ասել է, որ Շվեյցարիայի աճող բազմազանությունը արժեք է։
«Կարծում եմ՝ մարդիկ միշտ ինչ-որ բան ունեն մեզ բերելու», – ասաց նա կենտրոնական Պակիս թաղամասի ընտրատեղամասի դիմաց՝ ընդգծելով, որ ծնվել է Շվեյցարիայում՝ երկու շվեյցարացի ծնողներից։ «Դա նշանակո՞ւմ է, որ մենք ավելի շատ օտարերկրացիներ ունենք, և ես ինձ պակաս շվեյցարացի եմ զգում։ Իսկապե՞ս՝ ոչ»։
Շվեյցարական ժողովրդավարությունը ընտրողներին հնարավորություն է տալիս անմիջականորեն մասնակցել քաղաքականության մշակմանը՝ տարեկան սովորաբար չորս անգամ անցկացվող հանրաքվեների միջոցով։ Քվեարկության մեծ մասը կատարվում է փոստով, իսկ անձնական քվեարկությունն ավարտվում է կիրակի օրը՝ տեղական ժամանակով կեսօրին։
Կառավարությունը ստիպված կլինի սահմանափակել ապաստանի, ընտանիքի վերամիավորման և բնակության թույլտվությունների տրամադրումը և կարող է ստիպված լինել դադարեցնել Շվեյցարիայի ԵՄ-ի հետ համաձայնագիրը մարդկանց ազատ տեղաշարժի վերաբերյալ, եթե մինչ այդ բնակչությունը հասնի 9.5 միլիոնի։
Միևնույն ժամանակ, կիրակի օրը կայացած մեկ այլ հանրաքվեի ժամանակ ընտրողները «այո» քվեարկեցին «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու օգտին։
«Այո» քվեարկության դեպքում երկրում կներդրվեն «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքում վեց նոր միջոցառումներ։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինան հաղթում է անօդաչու թռչող սարքերի պատերազմում։ Հիմա պետք է հաղթել Թրամփին
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա կատարված հարվածները խլեցին առնվազն ինը մարդու կյանք և հրդեհեցին Կիևի պատմական տաճարը. Լուսանկարներ
Իրանը հրապարակել է ԱՄՆ-ի հետ կնքված գործարքի մանրամասները