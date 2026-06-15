Պատերազմներ, սակագներ և արհեստական ​​բանականություն. Ի՞նչ սպասել Էվիանում կայանալիք G7 գագաթնաժողովից

Իրանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը կախված է, արհեստական բանականության տիտանները միանում են համաշխարհային առաջնորդներին, և Թրամփի G7 ժամանումը հետաձգվում է ծննդյան MMA մենամարտի պատճառով։ Էվիանը սպասում է։
Էվիան-լե-Բեն լեռնային հանգստավայրը, որն ավելի հայտնի է իր հանքային ջրերով, քան աշխարհաքաղաքականությամբ, երկուշաբթի օրվանից կդառնա համաշխարհային դիվանագիտության ժամանակավոր կենտրոն, քանի որ աշխարհի յոթ խոշորագույն զարգացած տնտեսությունների առաջնորդները հավաքվում են իրենց ամենամյա գագաթնաժողովին։ G7-ի 52-րդ հանդիպումը տևում է մինչև չորեքշաբթի՝ Ժնև լճի ֆրանսիական ափին։ Շատ գնահատականներով, այն տեղի է ունենում վերջին հիշողության ամենատհաճ պահերից մեկում։
Դոնալդ Թրամփը, ինչպես սպասվում է, կմեկնի Ֆրանսիա կիրակի ուշ երեկոյան՝ Սպիտակ տան հարավային մարգագետնում խառը մարտարվեստի մենամարտ դիտելուց անմիջապես հետո՝ մենամարտ, որը համընկնում է նրա 80-ամյակի հետ։ Նրա ուշացած մեկնումը ստիպեց գագաթնաժողովը հետաձգվել մեկ օրով։
Ելիսեյան պալատի ժամանակացույցի համաձայն՝ Մակրոնը երկուշաբթի օրը՝ ժամը 17:00-ին, կընդունի Թրամփին մասնավոր կարգով, նախքան այդ երեկոյան «Միասին արձագանքելով միջազգային խոշոր մարտահրավերներին» խորագրով պաշտոնական ընդունելությունը։
Մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովից հետո ամերիկացի նախագահը կմեկնի Վերսալի պալատ՝ Էմանուել Մակրոնի հետ ընթրիքի։ Ելիսեյան պալատի տվյալներով՝ այս ընդունելությունը կնշի Ամերիկայի անկախության 250-ամյակը «ֆրանս-ամերիկյան բարեկամության կարևոր վայրում, որտեղ 1783 թվականին ստորագրվել է Միացյալ Նահանգների անկախությունը ամրագրող պայմանագիրը»։
Բոլորի հայացքներն ուղղված են Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև հնարավոր խաղաղության համաձայնագրի վրա, քանի որ համաշխարհային առաջնորդները ժամանում են Էվիան, և համաձայնագիրը, կարծես, ավելի մոտ է, քան երբևէ՝ Թրամփի կողմից փետրվարին Իրանի դեմ պատերազմ սկսելուց ի վեր։
Վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյան ասել է, որ համաձայնագիրը կարող է կնքվել մի քանի օրվա ընթացքում, չնայած դա «100%-ով» հաստատ չէ։ Պակիստանը, որը հիմնական միջնորդն է, իրավիճակը նկարագրել է որպես ավելի մոտ լուծմանը, քան «երբևէ»։
Տնտեսական խաղադրույքները դժվար թե ավելի բարձր լինեն։ Մինչև հակամարտության սկիզբը, համաշխարհային ծովային նավթի առևտրի մոտ մեկ քառորդը անցնում էր Հորմուզի նեղուցով, որը Իրանը մարտի սկզբին փակել էր «անբարյացակամ երկրների» համար, ինչը զգալիորեն բարձրացրել էր էներգակիրների գները։
Նույնիսկ համաձայնագրի դեպքում ականազերծումը կլինի էական ռազմական ձեռնարկում։ Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան պատրաստել են ականազերծման առաջարկ, որը աջակցվել է ավելի քան 15 երկրների ռազմական պլանավորողների կողմից և նախատեսված է արագ տեղակայման համար՝ ցանկացած խաղաղության համաձայնագրի կնքումից հետո մի քանի օրվա ընթացքում։ Թրամփի հավանության ապահովումը, ենթադրաբար, գագաթնաժողովի կենտրոնական նպատակներից մեկը կլինի, չնայած նախագահը անցյալ շաբաթ նվազեցրեց իրանական ականներից բխող սպառնալիքը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն խոստովանեց, որ ջրային ճանապարհի մեծ հատվածներ մնում են ականապատված։
Գագաթնաժողովի կենտրոնում «վնասված բրոմանս» է
Մակրոնը հյուրընկալում է գագաթնաժողովը, և նրա հարաբերությունները Թրամփի հետ, որոնք մի ժամանակ կնքվել էին 2018 թվականի Բաստիլի օրվա շքերթի ժամանակ հայտնի ձեռքսեղմմամբ, լիովին կցուցադրվեն։ Այդ վաղ օրերի ջերմությունը վերածվել է ավելի գործարքային մի բանի, չնայած պահպանվել է զանգերի և հաղորդագրությունների անձնական ալիքը։
«Բարեմականությունը վերացել է, բայց նրանց միջև կա մի մակարդակ, որը նման է փոխադարձ հարգանքի, որը դժկամությամբ է դրսևորվում», – ասել է եվրոպացի պաշտոնյաներից մեկը՝ ըստ Financial Times-ի։
Եվրոպացիները ժամանում են նոր դժգոհություններով՝ ԵՄ ապրանքների վրա ԱՄՆ մաքսատուրքեր, Թրամփի ՆԱՏՕ-ի վերաբերյալ անորոշություն և Հորմուզի նեղուցի փակման հետևանքով առաջացած տնտեսական ցավ։ «2025 թվականին եվրոպացիները պատրաստ էին ընդունել «ծունկը ծռելու» ռազմավարությունը», – ասել է Ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի ներկայացուցիչ Մաքս Բերգմանը, ըստ FT-ի։ «Նրանք ավելի քիչ են հանդուրժում դա 2026 թվականին»։
Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին ժամանում է Դուբլինում շաբաթ օրը գագաթնաժողովի նախօրեին ելույթ ունենալուց հետո։ «Իռլանդիան և Կանադան կողմնորոշվում են համաշխարհային խզման մեջ, այլ ոչ թե հանգիստ անցումային շրջանում», – ասել է նա Թրինիթի քոլեջին։ «Սառը պատերազմից հետո աշխարհի կանոնների վրա հիմնված կարգը քանդվում է»։
Ուկրաինան և արհեստական բանականությունը. մյուս թերությունները
Վոլոդիմիր Զելենսկին երեքշաբթի օրը կմասնակցի «Խաղաղության և անվտանգության կառուցում Ուկրաինայի և Եվրոպայի համար» խորագրով G7 աշխատանքային նիստին, սակայն երկկողմ հանդիպում չի ունենա Թրամփի հետ, ինչը վկայում է Կիևի Վաշինգտոնում դիրքերի նվազման մասին: Ելիսեյան պալատի ժամանակացույցը ցույց է տալիս, որ Զելենսկին երեքշաբթի օրը կժամանի ժամը 08:55-ին, իսկ նիստը կսկսվի ժամը 09:00-ին: Այդ օրվա կեսօրին առանձին աշխատանքային ճաշի ժամանակ Եգիպտոսի, ԱՄԷ-ի և Կատարի առաջնորդները կհավաքվեն սեղանի շուրջ՝ «ճգնաժամերին դիմակայելու և Մերձավոր Արևելքում կայունությունը երաշխավորելու» շուրջ բանակցությունների համար: Թրամփը նախատեսված է անհատական հանդիպում Ֆրանսիայի, Կատարի, ԱՄԷ-ի, Եգիպտոսի և Հնդկաստանի առաջնորդների հետ:
Արհեստական բանականության վերաբերյալ գագաթնաժողովը կհյուրընկալի ոլորտի ղեկավարների աննախադեպ հավաք: OpenAI-ի, Google DeepMind-ի և Anthropic-ի գործադիր տնօրեններ՝ Սեմ Ալտմանը, Դեմիս Հասաբիսը և Դարիո Ամոդեյը, հաստատել են իրենց մասնակցությունը, ինչը նշանավորում է առաջին G7-ը, որին ներկայացված են արհեստական բանականության բոլոր երեք առաջատար ընկերությունները:
Մակրոնն անձամբ հրավիրել է Ալտմանին, որի համար սա G7-ի առաջին ելույթն է: Ելիսեյան պալատը չորեքշաբթի օրը նախատեսել է նվիրված աշխատանքային ճաշ բիզնես առաջնորդների հետ՝ «արհեստական բանականության անվտանգ, արագ և արդյունավետ տեղակայման ապահովման» թեմայով՝ գագաթնաժողովի տեխնոլոգիայի վերաբերյալ ամենակոնկրետ ինստիտուցիոնալ պահը:
Բաց մի թողեք
Ջորդան Բարդելան վերադառնում է Եվրոպա, ինչ սպասել
Կիևը մոտենում է ԵՄ անդամակցությանը. Ուկրաինան և Ռուսաստանը փոխադարձ հարվածներ են հասցրել
ԵՄ երկրները համաձայնել են ապաշրջափակել անդամակցության բանակցությունները Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ