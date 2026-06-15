Ջորդան Բարդելան վերադառնում է Եվրոպա, ինչ սպասել

Բացառիկ հարցազրույցում «Ազգային միավորման» առաջնորդը նշել է, որ կփորձի կիսով չափ կրճատել Ֆրանսիայի ներդրումը ԵՄ բյուջեում։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Ջորդան Բարդելան նախազգուշացում ունի Բրյուսելի համար. Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջերը մեղմացնում են իրենց դիրքորոշումը ՆԱՏՕ-ի, բայց ոչ Եվրամիության նկատմամբ։
Բացառիկ հարցազրույցում Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուն խոստացել է մարտահրավեր նետել ԵՄ երկարաժամկետ բյուջեին, կրճատել Ֆրանսիայի ներդրումը Բրյուսելում և դաշինքներ կառուցել ազգայնական կառավարությունների հետ՝ ստիպելու համար վերանայել դաշինքի գործունեության սկզբունքը։
«Այն, ինչի համար Եվրամիությունը հանդես է գալիս՝ այն, ինչի վրա այն հիմնադրվել է՝ դրական գլոբալացում, բացարձակ շուկայական իշխանություն, անվերահսկելի ներգաղթ, տնտեսական անկում և տնտեսության, բիզնեսի և եվրոպական արդյունաբերության վրա չափազանց շատ կարգավորումներ, այս ամենը խորապես հնացած է, այս ամենը խորապես հնացած է, հնացած», – ասել է Եվրախորհրդարանի անդամ և Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորման» նախագահ Բարդելան։
«Այսպիսով, մենք պետք է փոխենք Եվրոպական Միության գործունեության ձևը», – հավելել է նա։
Բարդելայի խոսքերը քիչ բան կանեն հանգստացնելու արտասահմանյան գործընկերներին, ովքեր կարող էին նրան համարել ավելի մեղմ և պակաս հակամարտող, քան իր խորհրդատու Մարին Լե Պենը, ավելի հակված լինելով ԵՄ-ի հետ փոխզիջման փնտրելուն, քան այն պայթեցնելու փորձ կատարելուն։
Լեհաստան կատարած այցից առաջ տված հարցազրույցում Բարդելան փորձել է վստահեցնել դաշնակիցներին ՆԱՏՕ-ի և Ֆրանսիայի անվտանգության պարտավորությունների վերաբերյալ «Ազգային միաբանության» դիրքորոշման վերաբերյալ Եվրոպայի արևելյան թևի նկատմամբ։
Սակայն ԵՄ հարցերում նա դեռևս ցանկանում է հիմնարար կերպով վերաձևավորել դաշինքը՝ նախազգուշացնող հարված եվրոպամոլների համար, որոնք հույս ունեն, որ նա կկառավարի ավելի շատ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի նման, որը գործարքներ է կնքել Բրյուսելում, քան նախկին Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի նման, որը բազմիցս խափանում էր ԵՄ մեխանիզմը։
«Մենք չենք ցանկանում դուրս գալ Եվրամիությունից», – ասել է Բարդելան։ «Մենք ցանկանում ենք փոխել ամեն ինչ՝ առանց որևէ բան ոչնչացնելու»։
Աջ ծայրահեղ առաջնորդը որպես վաղ մարտադաշտ առանձնացրել է ԵՄ հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեն։ Մինչ Բրյուսելում շատերը հույս ունեն ավարտել բանակցությունները մինչև տարեվերջ, Բարդելլան դատապարտեց ժամանակացույցը՝ որպես ծախսերի ծրագրերը Փարիզում հնարավոր քաղաքական տեղաշարժից առաջ ամրագրելու փորձ։
«Գաղափարն ակնհայտորեն այն է, որ բյուջեն ամրագրվի Ֆրանսիայում մեծամասնության հնարավոր փոփոխությունից առաջ», – ասաց նա՝ այն որակելով որպես «խորապես հակաժողովրդավարական»։
«Ֆրանսիայի հաջորդ գործադիր մարմինը, ով էլ լինի, պետք է իր խոսքն ունենա այս բյուջեի վերաբերյալ, քանի որ այն կպարտավորեցնի Ֆրանսիան՝ և, հետևաբար, ֆրանսիացի ժողովրդի և մեր հայրենակիցների բյուջեն՝ առաջիկա տարիների համար», – ավելացրեց նա։
Նախորդ հայտարարություններից հետո Բարդելան ասաց, որ անմիջապես կփորձի «կիսով չափ կրճատել» երկրի ներդրումը ԵՄ բյուջե, որը, նրա խոսքով, «կանխատեսվում է աճել մոլորեցնող տեմպերով»։
«Մենք չենք ցանկանում դուրս գալ Եվրամիությունից», – ասաց Բարդելլան։ «Մենք ցանկանում ենք փոխել ամեն ինչ՝ առանց որևէ բան ոչնչացնելու»։ Էսմերալդա Վիջանգկոն POLITICO-ի համար
Նա իր պահանջները ձևակերպեց որպես ԵՄ որոշ ավելի հարուստ երկրների, ինչպիսիք են Գերմանիան և Նիդեռլանդները, կողմից դաշինքի բյուջեին կատարվող իրենց ներդրումների համար ստացված զեղչերի համարժեքը։
«Մենք ֆրանսիացիներին կվերադարձնենք նրանց փողը, և քանի որ Ֆրանսիան դատապարտված է իրեն հարգված դարձնելու և իր շահերը պաշտպանելու», – ասաց նա՝ զգուշացնելով Եվրոպական հանձնաժողովին, որ եթե ցանկանում է ավելի շատ փող գտնել, ապա ստիպված կլինի կրճատել իր գործառնական ծախսերը։
Այս փաստարկը կրկնում էր բրիտանացի պոպուլիստ Նայջել Ֆարաջի Brexit-ի դարաշրջանի առաջարկը. Բրյուսելի հետ խզումը ազգային ֆինանսների վրա վերահսկողությունը վերականգնելու միջոցն է։ Սակայն Բարդելան դա անում է Ֆրանսիայում՝ ԵՄ հիմնադիր անդամում, որի հանրային հաշիվները արդեն իսկ լուրջ ճնշման տակ են։
Եվրոպական հարձակում
Հուլիսի 7-ին Բարդելան կիմանա, թե արդյոք նա կլինի իր կուսակցության թեկնածուն հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում։ Այդ ժամանակ է, որ վերաքննիչ դատարանը պետք է որոշում կայացնի այն մասին, թե արդյոք պահպանի Լե Պենի դատապարտումը յուրացման համար և դրան ուղեկցող հինգ տարվա պետական պաշտոն զբաղեցնելու արգելքը։
Եթե Բարդելան առաջադրվի, նա լայնորեն ֆավորիտ է առաջին փուլում հաղթելու համար։ Նախնական հարցումները ցույց են տալիս նաև, որ նա երկրորդ փուլում կհաղթի մյուս մրցակիցներին, թեև միայն նեղ հաշվով՝ կենտրոնամետ թեկնածուների նկատմամբ։
Նրա Լեհաստան կատարած այցը պոտենցիալ գործընկերների և գաղափարախոսական համախոհների հետ ավելի լայն շփման մի մասն է, ինչպիսին է Մելոնին, որին նա բացահայտորեն հիանում է։
Մինչ Բարդելան ասել է, որ «ընդհանուր հիմք» է տեսնում Գերմանիայի պահպանողական կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ կարգավորումների մեղմացման և միգրացիայի զսպման հարցում, հարցազրույցում նա հստակեցրել է, որ նախևառաջ որպես դաշնակիցներ է նայում ազգայնական կուսակցություններին։
Այս շաբաթ Վարշավայում Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան առաջնորդը հայտարարեց, որ կհանդիպի «Իրավունք և արդարություն» կուսակցության՝ աջակողմյան կուսակցության ներկայացուցիչների հետ, որը վերահսկում է երկրի նախագահականը և երկրորդ տեղն է զբաղեցնում հարցումներում՝ հաջորդ տարի կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, ինչը, հնարավոր է, հնարավորություն կտա նրան գլխավորել կոալիցիոն կառավարություն։
«Մեր նպատակն է մտածել լայնամասշտաբ և կառուցել այս նոր եվրոպական ճարտարապետությունը, որը մենք պատկերացնում ենք», – հարցազրույցի ժամանակ ասաց Բարդելլան։ «Ես հույս ունեմ, որ եթե մի քանի ամսից ֆրանսիացի ժողովուրդը վստահի մեզ, և մենք ստանձնենք Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահությունը… մենք կկարողանանք ընդլայնել այս դաշինքը»՝ համախոհ եվրոպական կուսակցությունների և կառավարությունների հետ։
Ֆրանսիայի դաշնակիցները Արևելյան Եվրոպայում ուշադիր հետևում են ծայրահեղ աջակողմյանների դիրքորոշմանը ՆԱՏՕ-ի և պաշտպանության հարցում, քանի որ Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայում վերազինման մրցավազք է առաջացրել ամբողջ մայրցամաքում։
Բարդելլան մեղմացրել է Լե Պենի վաղեմի խոստումը՝ Ֆրանսիան դուրս բերել ՆԱՏՕ-ի ինտեգրված ռազմական հրամանատարությունից, որը կուսակցության ավանդաբար մեկուսացված դիրքորոշման անկյունաքարն է։ Այս քայլը կնշանակեր, որ ֆրանսիական զորքերը պակաս ներգրավված կլինեն դաշինքի համատեղ պլանավորման մեջ։
«Մենք չենք ցանկանում լքել այս միասնական հրամանատարությունը, քանի դեռ Եվրոպայի շեմին պատերազմ է», – ասաց նա: «Պատերազմի ժամանակ պայմանագրերի շրջանակը չի վերանայվում»:
Պնդելով, որ Ֆրանսիան կկատարի իր անվտանգության պարտավորությունները արևելյան դաշնակիցների, այդ թվում՝ Ռումինիայի և Բալթյան երկրների նկատմամբ, Բարդելան ասաց, որ «Ազգային միաբանության» կառավարությունը նախևառաջ կկենտրոնանա ֆրանսիական շահերի պաշտպանության վրա:
Երբ խոսքը վերաբերում է միջուկային զսպմանը, Ֆրանսիայի հետպատերազմյան առաջնորդ Շառլ դը Գոլը «ճիշտ կերպով հիշեցրեց մեզ, որ ֆրանսիական ազգի կենսական շահերի պաշտպանությունը չի դադարում Ֆրանսիայի սահմաններով», – ասաց նա:
Նա որպես օրինակ նշեց «Բենիլյուքսի տարածաշրջանի»՝ Բելգիայի, Նիդեռլանդների և Լյուքսեմբուրգի համար սպառնալիքը՝ որպես Ֆրանսիայի շահերը դիտարկելու օրինակ:
Լը Պենի ստվերը
Բարդելայի դիվանագիտական ջանքերը նաև քաղաքական վերադասավորման վարժություն են: Հնարավոր նախագահական ընտրություններին նախապատրաստվելիս 30-ամյա նախագահը փորձել է նվազեցնել Լե Պենի գլխավորությամբ Ազգային միավորման արտաքին քաղաքականության որոշ դիրքորոշումներ։
Բարդելան ընդամենը 19 տարեկան էր, երբ կուսակցությունը բանակցեց ռուսական բանկից վիճահարույց բազմամիլիոն եվրո վարկ ստանալու համար, և նա ձգտում էր հեռու մնալ Կրեմլամետ կուսակցության գործիչներից, հատկապես Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից Ուկրաինայի վրա լայնածավալ հարձակումից հետո։
«Նախագահ Պուտինի Ռուսաստանը բազմաչափ սպառնալիք է», – ասել է Բարդելան հարցազրույցում՝ մեղադրելով Մոսկվային «ֆրանսիական և եվրոպական շահերի դեմ ուղղակի ագրեսիա» իրականացնելու մեջ։
Արտաքին գործերի հարցում Բարդելան մեծապես հենվել է իր Եվրախորհրդարանի պատվիրակության անդամների վրա, որոնք կապեր ունեն Արևելյան Եվրոպայի հետ։ Նրանց թվում են Վարշավայում գտնվող ԵՄ սահմանային գործակալության Frontex-ի նախկին ղեկավար Ֆաբրիս Լեջերին և Պիեռ-Ռոմեն Տիոնեն՝ կուսակցության երիտասարդ սերնդի ազդեցիկ դեմք, որը ճանապարհորդել է Ուկրաինա։
Թիոննեի համեմատաբար կռվարար դիրքորոշումը հակասություններ է առաջացրել կուսակցության հին գվարդիայի որոշ անդամների հետ, ովքեր կնախընտրեին հավատարիմ մնալ Լե Պենի կողմից պաշտպանվող չեզոք արտաքին քաղաքականությանը։
Երկու խմբակցությունների միջև լարվածությունը հանրությանը հայտնի դարձավ անցյալ շաբաթ, երբ Թիոննեն գրառում կատարեց X-ում՝ քննադատելով այն, ինչը նա անվանեց «խաղաղասիրություն» ազգայնական շրջանակներում։ Դա առաջացրեց «Ազգային միաբանություն» կուսակցության վետերան պատգամավոր Ֆիլիպ Օլիվիեի՝ Լե Պենի աներձի և երկարամյա խորհրդականի նկատողությունը, որը պատասխանեց. «Պատերազմը ազգային շահերի համա՞ր է»։ Դրանից հետո Թիոնեն ջնջեց իր սկզբնական գրառումը։
Վեճը արտացոլում է կուսակցության ներսում ավելի լայն բանավեճը այն մասին, թե որքան հեռու պետք է գնա Բարդելան «Ազգային միաբանությունը» վերաձևակերպելու հարցում՝ հնարավոր նախագահական մրցավազքից առաջ, այդ թվում՝ տնտեսության հարցում, որտեղ նա փորձել է գրավել ավելի չափավոր ընտրողներին։
Բարդելլան վստահել է խորհրդականների և օրենսդիրների սերտ խմբի՝ կուսակցության 2027 թվականի տնտեսական պլատֆորմի մշակման համար, այդ թվում՝ երեք հոգուց բաղկացած աշխատանքային խմբի, որը պատասխանատու է կրճատվող կարգավորիչ բեռը բացահայտելու համար։
Նրանց թվում է նրա նոր հատուկ խորհրդական Ֆրանսուա Դուրվյեն՝ ականավոր ֆինանսիստ, որը առաջատար դիրք է գրավել երկրի բիզնես էլիտայի հետ կամուրջներ կառուցելու ջանքերում և իր ղեկավարին ուղղորդել է դեպի ավելի մեծ ֆինանսական կարգապահություն, այդ թվում՝ կենսաթոշակների հարցում։
Բարդելայի անցյալ ամիս արված հայտարարությունը, որ կուսակցությունը «ուսումնասիրում է» կենսաթոշակային տարիքը 62-ի վերադարձնելու իր խոստումը, զայրույթով ընդունվեց «Ազգային միավորման» հին գվարդիայի կողմից, որը մոտ էր Լե Պենին, ովքեր մտահոգված էին, որ այս հարցի փոփոխությունը կարող է օտարացնել աշխատավոր դասի ընտրողներին, որոնք խթանել են այդ կուսակցության վերելքը։
«Նա ցանկանում է դիտարկել կենսաթոշակային տարիքը իջեցնելուց բացի այլ հնարավորություններ», – ասաց Բարդելայի մտերիմ խորհրդականը։ «Նա չի ուզում»։
Երիտասարդության գործոն
Վերջին մի քանի ամիսները Բարդելայի և Լե Պենի համար նուրբ հավասարակշռության գործընթաց էին. Բարդելան հավատարմություն էր խոստանում իր խորհրդատուին՝ միաժամանակ փորձելով ցուցադրել այն նախագահական դիրքը, որը նրան անհրաժեշտ կլիներ, եթե հուլիսի սկզբին ստանձներ կուսակցության թեկնածուի պաշտոնը։
Նման քայլը հստակ երևաց հինգշաբթի Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսում, երբ Բարդելան զգուշացրեց ԵՄ-ի հետ բախման մասին, եթե իր կուսակցությունը իշխանության գա։
«Եթե ֆրանսիացի ժողովուրդը մի քանի ամսից վստահի մեզ, ինչպես արդեն ասել ենք, մենք մեր առաջին այցը կկատարենք Բրյուսել՝ Մարինը կամ ես… կամ Մարինը և ես…՝ Եվրամիության ներկայիս դիսֆունկցիաները լուծելու համար», – ասաց նա։
Իր հերթին, Լե Պենը վաղուց է ԵՄ միջոցների ենթադրյալ յուրացման գործով իր դատավարությունը ներկայացնում որպես քաղաքական դրդապատճառներ։ Նա հրապարակավ պաշտպանել է Բարդելային որպես ուժեղ պահեստային թեկնածու՝ միաժամանակ փորձելով հերքել այն ենթադրությունները, որ իր պաշտպանյալի վարկանիշի աճը հարցումներում նրան ավելի հավանական է դարձնում իրեն անտեսելը։
Այնուամենայնիվ, նա չի կարողացել խուսափել պարբերաբար թույլ տրված սխալներից։
Մարտին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ, երբ ընտրողը կոչ արեց նրան հրաժարվել երիտասարդ Բարդելայի օգտին, նա կատակեց. «Զգույշ եղեք, Մակրոնը նույնպես երիտասարդ տարիքում ընտրվեց, և նա սարսափելի բաներ արեց»։
Որպես նախագահի թեկնածու՝ Բարդելան առավելություններ ունի Լե Պենի նկատմամբ, որի երկարատև փորձը և ուժեղ քաղաքական բնազդները իրենց բեռն ունեն. անունը դեռևս թունավոր է ընտրողների մի մասի համար, քաղաքականության մեջ կրկնվող շրջադարձերը, մասնավորապես՝ ԵՄ-ից դուրս գալու հարցում, և կրեմլամետ կերպարը, որը խաթարել է նրա կուսակցությունը 2022 թվականին Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիարժեք ներխուժումից ի վեր։
Ի տարբերություն դրա, Բարդելայի երիտասարդությունն ու լեհականությունը նրա օգտին են աշխատում ավելի չափավոր ընտրողների մոտ։ Այնտեղ, որտեղ Լե Պենը կարող է մարտական հնչել, նա ունի թեկնածուի հմուտ սահունություն, որը գրեթե ամբողջ չափահաս կյանքն անցկացրել է միկրոֆոնների առջև։
Բաժանված աշխատավոր դասի ծնողների միակ զավակը, Բարդելան մեծացել է Փարիզի հյուսիսում գտնվող պետական բնակարանում՝ իր ժամանակը բաժանելով մոր՝ Թուրինից մանկապարտեզի օգնականի, և հոր՝ իտալացի ներգաղթյալի որդու միջև, որը խմիչքների վաճառքի ավտոմատների բիզնես էր վարում։
Այնուամենայնիվ, Բարդելայի ակտիվները նաև նրա ամենամեծ խոցելի կողմերն են, որոնք նրա քննադատները օգտագործում են՝ պնդելու համար, որ նրան պակասում են էությունը և գործադիր փորձը։
Մասնագիտորեն Բարդելան ճանաչում է միայն «Ազգային միաբանությունը»։ Նա միացել է կուսակցությանը 2012 թվականին, երբ դեռ սովորում էր միջնակարգ դպրոցում, և բարձրացել է նրա շարքերը։ 2015 թվականին խորհրդարանական օգնական և տեղական խորհրդական ծառայելուց հետո, նա դարձել է կուսակցության խոսնակը 2017 թվականին, ապա՝ փոխնախագահը և 2019 թվականին՝ Եվրոպական խորհրդարանի անդամ։
«Մեծ ուշադրություն կդարձվի [թեկնածուների] կարողությանը՝ երկիրը կառավարելու անհանգիստ միջազգային միջավայրում», – ասել է «Նորացնել» կուսակցության պատգամավոր Նատալի Լուազոն, որը Բարդելայի առաջատար կենտրոնամետ մրցակցի՝ Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպի գլխավոր դաշնակիցն է։ Հաջողության հասնելու համար «կպահանջվեն հստակ համոզմունքներ, ապացուցված փորձ և հավաստի բնավորություն», – ասաց նա՝ ենթադրելով, որ Բարդելան չունի այն, ինչ անհրաժեշտ է։
Լուազոն նաև քննադատեց Բարդելլային՝ ծաղրելով Ֆիլիպի վերջերս Ուկրաինա կատարած այցը, որը ծայրահեղ աջ առաջնորդը որակել է որպես քաղաքական հնարք։ «Դուք կարող եք տեսնել, թե որքան տխուր է սա», – ավելացրեց Լուազոն։ «Դա ուշադրությունը շեղելու միջոց է էության դատարկությունից»։
Ինչ էլ որ լինի Բարդելլայի տարիքի և գործադիր փորձի բացակայության մասին ճշմարտությունը, անհնար է ժխտել նրա վարպետությունը հաղորդակցության հարցում, լինի դա TikTok-ում, հակառակորդների հետ բանավեճերում, թե լրատվամիջոցների միջամտություններում։
Երբ արցազրույցը մոտենում էր ավարտին, նրան ասացին, որ նրան շուտով ամոթալի հարց կտան իր ընկերուհու՝ իտալացի արքայադուստր և ազդեցիկ անձնավորություն Մարիա Կարոլինա դե Բուրբոն դե Դյու-Սիցիլիայի մասին։
«Չնայած իմ երիտասարդ տարիքին, ես երկար ժամանակ շատ պարբերաբար հարցազրույցներ եմ տալիս, այնպես որ ես իրականում չեմ ամաչում հարցերից», – ասաց նա։
Բաց մի թողեք
Պատերազմներ, սակագներ և արհեստական բանականություն. Ի՞նչ սպասել Էվիանում կայանալիք G7 գագաթնաժողովից
Կիևը մոտենում է ԵՄ անդամակցությանը. Ուկրաինան և Ռուսաստանը փոխադարձ հարվածներ են հասցրել
ԵՄ երկրները համաձայնել են ապաշրջափակել անդամակցության բանակցությունները Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ