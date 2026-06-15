Հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույց են անցկացնում Ժնևում՝ G7-ի դեմ, մինչ Թրամփը և մյուս առաջնորդները պատրաստվում են Ֆրանսիայում կայանալիք գագաթնաժողովին
Ժնևի ոստիկանության տվյալներով՝ ցույցին մասնակցել է մոտ 20,000 մարդ, այդ թվում՝ մոտ 600 այսպես կոչված «Սև բլոկի» զինյալներ։
Կիրակի օրը Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում հազարավոր ցուցարարներ են հավաքվել՝ բողոքելու հարուստ երկրների G7 խմբի առաջնորդների դեմ՝ Ֆրանսիայի մոտակա քաղաքում գագաթնաժողովի բացումից առաջ։
Այս երկուշաբթի Ֆրանսիայի Էվիան-լե-Բեն հանգստավայր քաղաքում մեկնարկող եռօրյա գագաթնաժողովում առաջնորդները կքննարկեն Մերձավոր Արևելքը, Ուկրաինան և համաշխարհային տնտեսական անհավասարակշռությունները ներառող հարցեր։
Առաջնորդների մեծ մասը կժամանի Ժնևի օդանավակայան, նախքան Էվիան մեկնելը։
Կիրակի օրը Ժնևում ՄԱԿ-ի գլխավոր գրասենյակի մոտ ցուցարարների և ոստիկանության միջև բախումներ են տեղի ունեցել, քանի որ ցուցարարները շշեր, քարեր, ցեմենտի կտորներ և հրավառություններ են նետել ոստիկանության վրա, որոնք պատասխանել են արցունքաբեր գազով և ջրցաններով։
Ժնևի ոստիկանության խոսնակ Ալեքսանդր Բրահիեի տվյալներով՝ ցույցին մասնակցել է մոտ 20,000 մարդ, այդ թվում՝ մոտ 600 այսպես կոչված «Սև բլոկի» զինյալներ։
Պաշտոնյաները հայտնել են, որ ցուցարարների թվում են եղել բնապահպաններ և ֆեմինիստներ, որոնք միացել են իմպերիալիզմի քննադատներին, անկախ լրատվամիջոցների պաշտպաններին, պաղեստինյան իրավունքների կողմնակիցներին և այլոց Ժնևի լճափնյա այգում՝ քաղաքով մեկ երթ անցկացնելու համար։
Լրատվամիջոցների հաղորդմամբ՝ բռնի բախումները շարունակվել են մինչև երեկո՝ մի շարք միջադեպերից հետո, այդ թվում՝ մեքենայի հրկիզումից և բանկի պատուհանների կոտրումից հետո։
Ֆրանսիայի և Շվեյցարիայի իշխանությունները հազարավոր ոստիկաններ են տեղակայել
Շվեյցարիայի և Ֆրանսիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ հազարավոր ոստիկաններ են տեղակայել՝ եռօրյա գագաթնաժողովի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Ֆրանսիայում իշխանությունները հայտարարել են, որ սահմանից այն կողմ գտնվող գագաթնաժողովի տարածքում անվտանգությունն ապահովելու համար տեղակայելու են ավելի քան 13,000 ոստիկան և ժանդարմերիա։ Ակտիվ կլինեն ավելի քան 800 ֆրանսիացի սահմանապահներ, սովորական մոտ 60-ի փոխարեն։
Բացի ոստիկանության ներկայության ավելացումից, իշխանությունները նաև փակել են ճանապարհները, արգելել չարտոնված հավաքույթները և խոստացել ֆինանսական աջակցություն այն բիզնեսներին, որոնք կարող են տուժել անկարգություններից։
Ֆրանսիական հանգստավայրային քաղաքի տասնյակ բիզնեսներ և խանութներ նախազգուշական միջոցներով փակել են իրենց խանութների ճակատները փայտե վահանակներով։
Ռոբին Հեդզը՝ բնակիչներից մեկը, ափսոսանքով է խոսել «խառնաշփոթի» մասին և տարակուսանք է հայտնել «ամենուրեք փայտե պատի» վերաբերյալ, միաժամանակ հիշելով ավելի քան 20 տարի առաջ՝ 2003 թվականին կայացած գագաթնաժողովում վնասված գույքի հետքի մասին հիշողությունները։
Մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովը առաջին խոշոր միջազգային հավաքն է ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ փետրվարի 28-ին պատերազմ սկսելուց ի վեր։
Այդ ժամանակվանից ի վեր պատերազմը խաթարել է Մերձավոր Արևելքի փխրուն կայունությունը և հանգեցրել Հորմուզի նեղուցի շրջափակմանը, որտեղով անցնում է համաշխարհային նավագնացության մոտ 20 տոկոսը, ինչը հանգեցրել է համաշխարհային էներգակիրների գների աճի։
Բաց մի թողեք
Պուտինն ու Թրամփը հեռախոսազրույց են ունեցել. այն տևել է շուրջ մեկ ժամ
Իսրայելը կշարունակի գործողությունները Լիբանանում | ԱՄՆ-ն կվերսկսի պատերազմը, եթե Իրանի հետ վերջնական համաձայնություն չլինի
Իրանը հրապարակել է ԱՄՆ-ի հետ կնքված գործարքի մանրամասները