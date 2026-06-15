Իտալացի արքայադուստրը և ԵՄ բյուջեները. 5 եզրակացություն Ջորդան Բարդելայի հարցազրույցից

Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջ առաջնորդը խոսում է Դոնալդ Թրամփի, ՆԱՏՕ-ի և սիրո մասին։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եթե Եվրոպայի հիմնական քաղաքական գործիչները կարծում էին, որ ֆրանսիական ծայրահեղ աջը պատրաստվում է մեղմացնել իր դիրքորոշումը և հարմարվել ԵՄ-ի հետ գործարքների կնքման ռիթմերին, Ջորդան Բարդելան պարզապես կոտրեց նրանց պատրանքները։
Լեհաստան կատարած այցից առաջ Ազգային միավորման առաջնորդը հույսը կտրեց, որ կարող է ավելի հարմարվողական եվրոպացի գործընկեր լինել, քան իր խորհրդատու Մարին Լը Պենը։ Դրա փոխարեն նա որևէ նշան չցուցաբերեց Ֆրանսիայի ԵՄ բյուջետային ներդրումը կրճատելու, ազգայնական դաշնակիցների հետ կապերը խորացնելու և դաշինքը ներսից վերաձևավորելու ծրագրերը մեղմացնելու։
Ահա հինգ բան, որոնք պետք է իմանալ ծայրահեղ աջ առաջնորդի հետ բացառիկ հարցազրույցի մասին, որը կարող է դառնալ Ֆրանսիայի հաջորդ նախագահը։
Նա ցանկանում է կիսով չափ կրճատել Ֆրանսիայի ներդրումը ԵՄ բյուջեին։
Փարիզի կողմից Բրյուսել ուղարկվող գումարների կրճատումը վաղուց եղել է «Ազգային միաբանության» հիմնական պահանջներից մեկը, սակայն Բարդելլան զգալիորեն բարձրացրել է խաղադրույքները՝ կոչ անելով Ֆրանսիայի ներդրման 50 տոկոսով կրճատման։ «Մենք ֆրանսիացիներին կվերադարձնենք նրանց գումարը», – ասել է Բարդելլան։
Առաջարկվող կրճատումը՝ շատ ավելի մեծ, քան նախկինում հայտարարված թվերն էին, և Բարդելայի պատրաստակամությունը դիմակայել Բրյուսելին դրա համար, վկայում է լուրջ դիմակայության մասին, եթե նա դառնա Ֆրանսիայի նախագահ 2027 թվականին։ Բարդելլան առաջատար է վաղ հարցումներում, քանի որ վերաքննիչ դատարանը քննարկում է, թե արդյոք Մարին Լը Պենը կարող է առաջադրվել, որոշում, որը կարող է որոշել, թե նրանցից ով է դառնալու «Ազգային միաբանության» թեկնածուն։
Բարդելլան, կենտրոնում, պատկերված է «Ազգային միաբանության» հավաքին՝ Ֆրանսիայի 2026 թվականի մունիցիպալ ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքներից հետո, Շալոն ան Շամպայնում, 2026 թվականի մարտի 18-ին։ Սամիր Ալ-Դումի/AFP via Getty Images
Նա քննադատեց Բրյուսելում տարեվերջին դաշինքի երկարաժամկետ բյուջեն ընդունելու ջանքերը՝ այն անվանելով «խորապես հակաժողովրդավարական»։
«Ֆրանսիայի հաջորդ գործադիր մարմինը, ով էլ որ լինի, պետք է իր խոսքն ունենա այս բյուջեի հարցում, քանի որ այն կպարտավորեցնի Ֆրանսիային՝ և, հետևաբար, ֆրանսիացի ժողովրդի ապագան և մեր համաքաղաքացիների բյուջեն՝ առաջիկա տարիների ընթացքում», – ասաց նա՝ խոստանալով, որ անհրաժեշտության դեպքում Ֆրանսիայի խորհրդարանը կկրճատի վճարումները։
Նա չի ցանկանում Դոնալդ Թրամփի հավանությունը
Բարդելան ԱՄՆ նախագահի գործողությունները բնութագրեց որպես «ոչ միայն անկայուն, այլև չափազանց անկայուն և անընդհատ փոփոխվող», ինչը նրա նախորդ դրական հրապարակային հայտարարությունների համեմատ տոնի կտրուկ փոփոխություն էր։
«Նախագահ Թրամփի երկրորդ ժամկետը շատ էականորեն տարբերվում է առաջինից», – ասաց Բարդելան՝ նշելով, որ Թրամփը «ավելի դժվար է կարդալ»։ Նա հավելեց, որ Վաշինգտոնն այժմ իրեն համարում է «կայսրություն»՝ ազդեցության ոլորտով Արևմտյան կիսագնդում։ «Դա սպառնում է Եվրոպային այն իմաստով, որ այն ազդում է շատ եվրոպական երկրների վրա՝ ոչ թե Ֆրանսիայի՝ ամերիկյան անմասնակցության այս վախով»։
Բարդելան նաև մերժեց Թրամփի հնարավոր աջակցությունը, որը փորձել է ազդել Հունգարիայում, Լեհաստանում և Արգենտինայում անցկացված ընտրությունների վրա՝ աջակցելով իր քաղաքականությանը համամիտ առաջնորդներին։ «Մարին Լե Պենից մենք փնտրում ենք Ֆրանսիայի ժողովրդի աջակցությունը, ֆրանսիացի ընտրողների աջակցությունը», – ասաց նա։ «Մենք կարիք չունենք դուռը բացել որևէ միջամտության համար»։
Նա հանգստացնող տոնով խոսեց Եվրոպայի պաշտպանության և ՆԱՏՕ-ի վերաբերյալ։ Բարդելան, խոսելով Լեհաստան կատարած իր միջազգային հեղինակությունը բարելավելու նպատակով կատարվող ուղևորությունից առաջ, փորձեց հանգստացնել ֆրանսիացի դաշնակիցներին, որոնք մտահոգված էին «Ազգային միաբանության» ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ դիրքորոշմամբ։
Կուսակցությունը ավանդաբար մեկուսացված է, և չնայած Բարդելան հաստատել է Լե Պենի վաղեմի խոստումը՝ Ֆրանսիան դուրս բերել ՆԱՏՕ-ի ինտեգրված ռազմական հրամանատարությունից, նա ասել է, որ կսպասի մինչև Ուկրաինայում պատերազմի ավարտը։
«Պատերազմի ժամանակ պայմանագրերի շրջանակը չեն վերանայում», – ասաց նա։ «Հետևաբար, մեր առաջնահերթությունը կլինի Ֆրանսիայի նոր ղեկավարության միջոցով Եվրոպայի շեմին խաղաղությունը վերականգնելու ուղղությամբ աշխատելը՝ նախ Ուկրաինայում հրադադարի հաստատման, ապա անվտանգության երաշխիքների հաստատման միջոցով, որոնք թույլ կտան Ուկրաինային պաշտպանել իր սահմանները»։
Աջ ծայրահեղ առաջնորդը նաև աջակցել է պաշտպանության ծախսերի 2030-2035 թվականների ընթացքում ՀՆԱ-ի 3 տոկոսի հասցնելուն՝ այն համարելով Ֆրանսիայի ազատության և անվտանգության համար կարևոր։ Նա ասել է, որ արևելյան թևի դաշնակիցների, այդ թվում՝ Ռումինիայի և Բալթյան երկրների նկատմամբ ստանձնած անվտանգության պարտավորությունները կպահպանվեն, եթե իր կուսակցությունը գա իշխանության։
Նա դիմում է գաղափարական գործընկերների
Բարդելայի այցը տեղի է ունենում Եվրոպայում պոտենցիալ գործընկերների հետ ավելի լայն շփման ֆոնին։ Չնայած նա առաջարկություններ է արել Գերմանիայի պահպանողական կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ, նա հստակեցրել է, որ ձգտում է դաշինքներ կազմել առաջին հերթին ազգայնականների, ինչպիսին է Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին։
Ֆրանսիացի ծայրահեղ աջ առաջնորդը այս շաբաթ Վարշավայում հանդիպելու է աջակողմյան «Իրավունք և արդարություն» կուսակցության հետ։ Կուսակցությունը 2027 թվականին երկրում նախատեսված խորհրդարանական ընտրություններից առաջ երկրորդ տեղն է զբաղեցնում և կարող է կառավարական կոալիցիա կազմել այլ աջակողմյան եվրոսկեպտիկ կուսակցությունների հետ։
«Մեր նպատակն է մեծ մտածել և կառուցել այս նոր եվրոպական ճարտարապետությունը, որը մենք պատկերացնում ենք», – ասել է Բարդելան։
Նա սիրահարված է
Ջորջիա Մելոնին միակ իտալացի կինը չէ, որի մասին Բարդելան մտածում է։
Աջ ծայրահեղ առաջնորդի հարաբերությունները իտալացի արքայադուստր և ազդեցիկ անձնավորություն Մարիա Կարոլինա դե Բուրբոն դե Դյու-Սիցիլիայի հետ դարձել են դեղին մամուլում տարածված սենսացիա և քաղաքական հարձակումների առարկա։
«Բարդելան երբեք աշխատավորների կողմից չի եղել. նա նախընտրում է Մոնակոյում շամպայն խմել իր արքայադստեր հետ», – ասել է Ֆրանսիայի կոմունիստական առաջնորդ Ֆաբիեն Ռուսելը, երբ զույգը լուսանկարվել է Մոնակոյում՝ Ֆորմուլա 1-ի մրցարշավին մասնակցելու ժամանակ։
Հարցին, թե արդյոք նա կուղեկցի իրեն ճանապարհորդությունների ժամանակ, Բարդելան տատանվել է։
«Լսե՛ք, նա քաղաքականությամբ չի զբաղվում», – ասաց նա։ «Հիմա նա իմ կողքին է, և նա արտասովոր կին է, ուշագրավ կին։ Այնպես որ, ես չափազանց երջանիկ եմ և չափազանց սիրահարված։ Հիմա նա կուղեկցի՞ ինձ քաղաքական ուղևորությունների ժամանակ։ Չգիտեմ»։
Բաց մի թողեք
Մակրոնի «վերսալյան ընթրիքը» ԱՄՆ նախագահին կհամոզի՞, որ Եվրոպային չի կարելի Ռուսաստանի դեմ թողնել մենակ
Եվրոպայի մոլուցքը Իսրայելի հանդեպ
Կայա Կալլասի կրքերն ու հարությունը