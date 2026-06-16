Ավելի շատ կանայք այն սեղանի շուրջ, որտեղ կայացվում են որոշումներ. Լուսանկար

Վերջին տարիներին աճել է կանանց ներգրավվածությունը պետական կառավարման, խորհրդարանական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում։
Այս փոփոխությանն էականորեն նպաստել է ՀՀ կառավարության գենդերային հավասարության երաշխավորման քաղաքականությունը, որը միտված է հանրային կյանքում իրավունքների և հնարավորությունների հավասար իրացմանը։
Թվերն ու փաստերը՝ գրաֆիկական պատկերներում:
Բաց մի թողեք
Հունիսի 17-ի աստղագուշակ․ Փոքր սխալները կարող են տհաճ հետևանքներ ունենալ
Ֆուտբոլը` Համաշխարհային գրականության մեջ
«Բարի էր, լավատես, բոլորին հասնող ու անսահման խղճով». պայմանագրային ծառայող, սերժանտ Արթուր Զալինյանն անմահացել է հոկտեմբերի 14-ին Վարդենիսում. Լուսանկարներ