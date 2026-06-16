16/06/2026

EU – Armenia

Ավելի շատ կանայք այն սեղանի շուրջ, որտեղ կայացվում են որոշումներ. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 16/06/2026 1 min read

Վերջին տարիներին աճել է կանանց ներգրավվածությունը պետական կառավարման, խորհրդարանական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում։

Այս փոփոխությանն էականորեն նպաստել է ՀՀ կառավարության գենդերային հավասարության երաշխավորման քաղաքականությունը, որը միտված է հանրային կյանքում իրավունքների և հնարավորությունների հավասար իրացմանը։

Թվերն ու փաստերը՝ գրաֆիկական պատկերներում:

180.jpg (93 KB)181.jpg (67 KB)

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունիսի 17-ի աստղագուշակ․ Փոքր սխալները կարող են տհաճ հետևանքներ ունենալ

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆուտբոլը` Համաշխարհային գրականության մեջ

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Բարի էր, լավատես, բոլորին հասնող ու անսահման խղճով». պայմանագրային ծառայող, սերժանտ Արթուր Զալինյանն անմահացել է հոկտեմբերի 14-ին Վարդենիսում. Լուսանկարներ

16/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունիսի 17-ի աստղագուշակ․ Փոքր սխալները կարող են տհաճ հետևանքներ ունենալ

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավտոպատահարներ․ Մի տեղ հրդեհվել է, մեկ այլ վայրևում խոշոր վթար է եղել․ Լուսանկարներ

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հաջորդը` ԵՊՀ ռուս գրականության ամբիոնն է

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավելի շատ կանայք այն սեղանի շուրջ, որտեղ կայացվում են որոշումներ. Լուսանկար

16/06/2026 infomitk@gmail.com