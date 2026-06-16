Դատախազությունը Քոչարյանի հետ կապված դիմել է ԿԸՀ-ին

Գլխավոր դատախազությունը դիմել է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ԱԺ ընտրությունների «Հայաստան» կուսակցությունների դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Ռոբերտ Սեդրակի Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու համար։
Դատախազությունից «Հրապարակ»-ին փոխանցում են․ «Դատախազը դիմում է ներկայացրել ԿԸՀ՝ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու նպատակով»։
Իսկ թե ինչ քրեական վարույթի մասին է խոսքը, այս պահին հայտնի չէ։
Հիշեցնենք, որ ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին իրավապահները «Զվարթնոց» օդանավակայանում թույլ չէին տվել լքել ՀՀ տարածքը։
Ավելի վաղ Քոչարյանի գրասենյակից հայտնել էին, որ նա եռօրյա այցով մեկնում է ՀՀ-ից՝ նշելով, որ այցը կրում է անձնական բնույթ:
Հիշեցնենք, որ գրեթե ամեն օր Նիկոլ Փաշինյանը եթեր է մտնում եւ հայտարարում, որ երեք ընդդիմադիր ուժերի առաջնորդները` Սամվել Կարապետյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Գագիկ Ծառուկյանը պետք է նստեն ու պետք է երկար նստեն: Գլխավոր դատախազությունը այս ելույթներն, ըստ ամենայնի, որպես ուղիղ իջեցված հրահանգ է դիտել եւ անցել դրա կատարմանը:
Բաց մի թողեք
Ինչ է պահանջում Սամվել Կարապետյանը ԱԺ նախագահից
ՊՆ-ի դեմ բազմաթիվ դատական հայցեր են տարել դատարան
Մանրամասներ՝ Սևանում գտնվող խանութ-սրահի հետնամասում տեղի ունեցած ողբերգական վիճաբանությունից