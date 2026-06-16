16/06/2026

EU – Armenia

Դատախազությունը Քոչարյանի հետ կապված դիմել է ԿԸՀ-ին

infomitk@gmail.com 16/06/2026 1 min read

Գլխավոր դատախազությունը դիմել է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ԱԺ ընտրությունների «Հայաստան» կուսակցությունների դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Ռոբերտ Սեդրակի Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու համար։

Դատախազությունից «Հրապարակ»-ին փոխանցում են․ «Դատախազը դիմում է ներկայացրել ԿԸՀ՝ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու նպատակով»։
Իսկ թե ինչ քրեական վարույթի մասին է խոսքը, այս պահին հայտնի չէ։

Հիշեցնենք, որ ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին իրավապահները «Զվարթնոց» օդանավակայանում թույլ չէին տվել լքել ՀՀ տարածքը։

Ավելի վաղ Քոչարյանի գրասենյակից հայտնել էին, որ նա եռօրյա այցով մեկնում է ՀՀ-ից՝ նշելով, որ այցը կրում է անձնական բնույթ:

Հիշեցնենք, որ գրեթե ամեն օր Նիկոլ Փաշինյանը եթեր է մտնում եւ հայտարարում, որ երեք ընդդիմադիր ուժերի առաջնորդները` Սամվել Կարապետյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Գագիկ Ծառուկյանը պետք է նստեն ու պետք է երկար նստեն: Գլխավոր դատախազությունը այս ելույթներն, ըստ ամենայնի, որպես ուղիղ իջեցված հրահանգ է դիտել եւ անցել դրա կատարմանը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ է պահանջում Սամվել Կարապետյանը ԱԺ նախագահից

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՊՆ-ի դեմ բազմաթիվ դատական հայցեր են տարել դատարան

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մանրամասներ՝ Սևանում գտնվող խանութ-սրահի հետնամասում տեղի ունեցած ողբերգական վիճաբանությունից

16/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կենտրոնանում է Ուկրաինայի վրա

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատախազությունը Քոչարյանի հետ կապված դիմել է ԿԸՀ-ին

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է պահանջում Սամվել Կարապետյանը ԱԺ նախագահից

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զանգեզուրի միջանցքը կարող է ՀՀ-ի համար հնարավորությունների պատուհան դառնալ․ Դևլեթ Բահչելի. Լուսանկար

16/06/2026 infomitk@gmail.com