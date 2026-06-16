16/06/2026

EU – Armenia

Զանգեզուրի միջանցքը կարող է ՀՀ-ի համար հնարավորությունների պատուհան դառնալ․ Դևլեթ Բահչելի. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 16/06/2026 1 min read

Եթե Հայաստանը խելամիտ գործի և միանա տարածաշրջանային համագործակցության հարթակին, ապա «Զանգեզուրի միջանցքը» կարող է նրա համար դառնալ տնտեսական մեկուսացումից դուրս գալու հնարավորություն։

Ինչպես հաղորդում է Report-ը՝ հղում կատարելով թուրքական լրատվամիջոցներին, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի «Ազգայնական շարժում» կուսակցության նախագահ Դևլեթ Բահչելին։

Նրա խոսքով, եթե Հայաստանը հաշվի չառնի նոր իրողությունները և չհրաժարվի հին պատրանքներից, կզրկվի իր ապագայի համար նախատեսված հնարավորություններից։ Բահչելին նշել է, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի «ռևանշիստական» տրամադրություններից և ընտրի կայուն խաղաղության ուղին։

Զանգեզուրի միջանցքը կարող է ՀՀ-ի համար հնարավորությունների պատուհան դառնալ․ Դևլեթ Բահչելի

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուկրաինա է հասել հայկական ծաղիկների առաջին խմբաքանակը

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նեթանյահուն հակառակվեց Թրամփին․ սարսափելի ժամեր են սպասվում

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական արհեստական ​​բանականության «B պլանի» առաջարկը

16/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կենտրոնանում է Ուկրաինայի վրա

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատախազությունը Քոչարյանի հետ կապված դիմել է ԿԸՀ-ին

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է պահանջում Սամվել Կարապետյանը ԱԺ նախագահից

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զանգեզուրի միջանցքը կարող է ՀՀ-ի համար հնարավորությունների պատուհան դառնալ․ Դևլեթ Բահչելի. Լուսանկար

16/06/2026 infomitk@gmail.com