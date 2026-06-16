Զանգեզուրի միջանցքը կարող է ՀՀ-ի համար հնարավորությունների պատուհան դառնալ․ Դևլեթ Բահչելի. Լուսանկար

Եթե Հայաստանը խելամիտ գործի և միանա տարածաշրջանային համագործակցության հարթակին, ապա «Զանգեզուրի միջանցքը» կարող է նրա համար դառնալ տնտեսական մեկուսացումից դուրս գալու հնարավորություն։
Ինչպես հաղորդում է Report-ը՝ հղում կատարելով թուրքական լրատվամիջոցներին, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի «Ազգայնական շարժում» կուսակցության նախագահ Դևլեթ Բահչելին։
Նրա խոսքով, եթե Հայաստանը հաշվի չառնի նոր իրողությունները և չհրաժարվի հին պատրանքներից, կզրկվի իր ապագայի համար նախատեսված հնարավորություններից։ Բահչելին նշել է, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի «ռևանշիստական» տրամադրություններից և ընտրի կայուն խաղաղության ուղին։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինա է հասել հայկական ծաղիկների առաջին խմբաքանակը
Նեթանյահուն հակառակվեց Թրամփին․ սարսափելի ժամեր են սպասվում
Եվրոպական արհեստական բանականության «B պլանի» առաջարկը