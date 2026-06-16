Հաջորդը` ԵՊՀ ռուս գրականության ամբիոնն է

Երևանի պետական համալսարանը գիտխորհրդի նիստում քննարկել է Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի լուծարման հարցը, և այն պատրաստվում է ներկայացնել բուհի հոգաբարձուների խորհրդին:
Ամբիոնի վարիչ Անուշ Սեդրակյանը մեզ հետ զրույցում պատմել էր, որ այս որոշումը պայմանավորված է իր անձով, քաղաքական ընդդիմադիր հայացքներով, և իշխանություններին ուղղված կոշտ քննադատությամբ: Սեդրակյանը նաև «Միասնության թևեր» կուսակցության ցուցակով պատգամավորի թեկնածու էր:
Երկուշաբթի օրը ԵՊՀ-ն հաղորդագրություն տարածեց լուծարվող ամբիոնի մասին, պնդելով, որ դա պայմանավորված է ԵՊՀ բարեփոխումներով, մասնավորապես` ամբիոնի զբաղվածությունը ցածր է, դա է պատճառը, ոչ թե Սեդրակյանի անձը:
Գրել էին, որ էլի են ամբիոններ լուծարվել, միավորվել և այլն: ԵՊՀ Ռուս բանասիրության ֆակուլտետից մեզ ասացին, որ իրենք կասկածում են, որ հաջորդ լուծարվող ամբիոնը ռուս գրականության ամբիոնն է լինելու:
Բայց քանի որ արտասահմանյան գրականության ամբիոնի լուծարման հետ կապված մեծ աղմուկ է բարձրացել, ԵՊՀ ղեկավարությունն այժմ քննարկում է ռուս և արտասահմանյան գրականության ամբիոնները միավորելու հարցը, մի պայմանով, որ Անուշ Սեդրակյանի փոխարեն այլ ամբիոնի վարիչ նշանակվի:
Բաց մի թողեք
Ես րոպե առաջ կհեռանամ համալսարանից, թող ամբիոնն իմ պատճառով չփակեն. Անուշ Սեդրակյան
ՀՊՏՀ Գյումրիի մասնաճյուղի աշխատակազմը հայտարարել է պարտականությունները դադարեցնելու մասին
Նորից և նորից՝ ընդդեմ հայկականի և հայերի