Մահացել է բժիշկ Արտյոմ Ավանեսյանը. Լուսանկար

Մեծ ցավով տեղեկացանք, որ կյանքից անժամանակ հեռացել է մեր գործընկեր Արտյոմ Ավետիսյանը, ով 2007 թվականից «Նորք-Մարաշ» ԲԿ-ում անցել է սրտային վիրաբուժության ռեզիդենտուրա և աշխատել որպես կրտսեր սրտային վիրաբույժ։
Այնուհետև բժիշկ Ավետիսյանը վերապատրաստվել է և իր նեղ մասնագիտական գործունեությունը շարունակել է Ավստրալիայում։
Մեր ցավակցությունն ենք հայտնում բժիշկ Ավետիսյանի ընտանիքին, հարազատներին և ընկերներին։
«Նորք-Մարաշ» ԲԿ
Բաց մի թողեք
Ի՞նչ է բացահայտվել թմրանյnւթի պատճառով հիվանդանոցում հայտնված 12-ամյա տղայի դեպքից
Երախտագիտություն՝ սպիտակ խալաթների տակ բաբախող մեծ սրտերին․ Ասատուր Ասատրյան, Կարեն Կարապետյան, Մարգար Խանիկյան, Աննա Մուրադյան, Ալինա Սարգսյան ․․․
Կարո՞ղ է արհեստական բանականությունը վերափոխել հոգեկան առողջության հետազոտությունները