16/06/2026

EU – Armenia

Մահացել է բժիշկ Արտյոմ Ավանեսյանը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 16/06/2026 1 min read

Մեծ ցավով տեղեկացանք, որ կյանքից անժամանակ հեռացել է մեր գործընկեր Արտյոմ Ավետիսյանը, ով 2007 թվականից «Նորք-Մարաշ» ԲԿ-ում անցել է սրտային վիրաբուժության ռեզիդենտուրա և աշխատել որպես կրտսեր սրտային վիրաբույժ։

Այնուհետև բժիշկ Ավետիսյանը վերապատրաստվել է և իր նեղ մասնագիտական գործունեությունը շարունակել է Ավստրալիայում։

Մեր ցավակցությունն ենք հայտնում բժիշկ Ավետիսյանի ընտանիքին, հարազատներին և ընկերներին։

«Նորք-Մարաշ» ԲԿ

Մահացել է բժիշկ Արտյոմ Ավանեսյանը

Բաց մի թողեք

1 min read

Ի՞նչ է բացահայտվել թմրանյnւթի պատճառով հիվանդանոցում հայտնված 12-ամյա տղայի դեպքից

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երախտագիտություն՝ սպիտակ խալաթների տակ բաբախող մեծ սրտերին․ Ասատուր Ասատրյան, Կարեն Կարապետյան, Մարգար Խանիկյան, Աննա Մուրադյան, Ալինա Սարգսյան ․․․

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարո՞ղ է արհեստական ​​բանականությունը վերափոխել հոգեկան առողջության հետազոտությունները

11/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Բարի էր, լավատես, բոլորին հասնող ու անսահման խղճով». պայմանագրային ծառայող, սերժանտ Արթուր Զալինյանն անմահացել է հոկտեմբերի 14-ին Վարդենիսում. Լուսանկարներ

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մահացել է բժիշկ Արտյոմ Ավանեսյանը. Լուսանկար

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինա է հասել հայկական ծաղիկների առաջին խմբաքանակը

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վիզա, տեղափոխություն, սահմանափակումներ․ Իրանի հավաքականը հայտնվել է ճնշման տակ

16/06/2026 infomitk@gmail.com