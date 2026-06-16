16/06/2026

EU – Armenia

Մանրամասն քննարկել ենք Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև ընթացող խաղաղության գործընթացը․ Ֆիդան

infomitk@gmail.com 16/06/2026 1 min read

Ռուսաստանի Դաշնության և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Հաքան Ֆիդանը Մոսկվայում քննարկել են Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակը և Երևանի ու Բաքվի միջև ընթացող խաղաղության գործընթացը։

Ելույթ ունենալով մամուլի ասուլիսում՝ թուրք նախարարն ընդգծել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կարգավորման մանրամասն քննարկումն առանցքային նշանակություն ունի տարածաշրջանում կայունության համար:

«Մենք մանրամասն քննարկել ենք Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակը և Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև ընթացող խաղաղության գործընթացը։ Սա շատ կարևոր ասպեկտ է տարածաշրջանում խաղաղության համար»,- ասել է Ֆիդանը Լավրովի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ավտոպատահարներ․ Մի տեղ հրդեհվել է, մեկ այլ վայրևում խոշոր վթար է եղել․ Լուսանկարներ

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զանգեզուրի միջանցքը կարող է ՀՀ-ի համար հնարավորությունների պատուհան դառնալ․ Դևլեթ Բահչելի. Լուսանկար

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նեթանյահուն հակառակվեց Թրամփին․ սարսափելի ժամեր են սպասվում

16/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունիսի 17-ի աստղագուշակ․ Փոքր սխալները կարող են տհաճ հետևանքներ ունենալ

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավտոպատահարներ․ Մի տեղ հրդեհվել է, մեկ այլ վայրևում խոշոր վթար է եղել․ Լուսանկարներ

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հաջորդը` ԵՊՀ ռուս գրականության ամբիոնն է

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավելի շատ կանայք այն սեղանի շուրջ, որտեղ կայացվում են որոշումներ. Լուսանկար

16/06/2026 infomitk@gmail.com