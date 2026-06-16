Մանրամասն քննարկել ենք Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև ընթացող խաղաղության գործընթացը․ Ֆիդան

Ռուսաստանի Դաշնության և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Հաքան Ֆիդանը Մոսկվայում քննարկել են Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակը և Երևանի ու Բաքվի միջև ընթացող խաղաղության գործընթացը։
Ելույթ ունենալով մամուլի ասուլիսում՝ թուրք նախարարն ընդգծել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կարգավորման մանրամասն քննարկումն առանցքային նշանակություն ունի տարածաշրջանում կայունության համար:
«Մենք մանրամասն քննարկել ենք Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակը և Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև ընթացող խաղաղության գործընթացը։ Սա շատ կարևոր ասպեկտ է տարածաշրջանում խաղաղության համար»,- ասել է Ֆիդանը Լավրովի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։
Բաց մի թողեք
Ավտոպատահարներ․ Մի տեղ հրդեհվել է, մեկ այլ վայրևում խոշոր վթար է եղել․ Լուսանկարներ
Զանգեզուրի միջանցքը կարող է ՀՀ-ի համար հնարավորությունների պատուհան դառնալ․ Դևլեթ Բահչելի. Լուսանկար
Նեթանյահուն հակառակվեց Թրամփին․ սարսափելի ժամեր են սպասվում