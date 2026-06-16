Նեթանյահուն հակառակվեց Թրամփին․ սարսափելի ժամեր են սպասվում

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին հայտնել է, որ Իսրայելն իր զորքերը դուրս չի բերի Լիբանանից և իրեն պարտավորված չի համարում կատարել ԱՄՆ-Իրան համաձայնագրի «Լիբանանի կետը»։
Այս մասին հայտնել է Ynet պորտալը՝ հղում անելով իսրայելական աղբյուրներին։
Աղբյուրի փոխանցմամբ՝ Նեթանյահուն «հստակեցրել է», որ Իսրայելի պաշտպանության բանակը կմնա Լիբանանում իր ներկայիս դիրքերում և կշարունակի գործել «Հզբոլլահի» կողմից ներկայացվող սպառնալիքի դեմ, այդ թվում՝ «ահաբեկչական ենթակառուցվածքների ոչնչացմամբ և Իսրայելի դեմ ցանկացած հարձակմանը արձագանքելով»։
Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի, Իրանի և Պակիստանի պաշտոնյաները, որոնք հանդես են գալիս որպես միջնորդ, հաստատել են Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև համաձայնագիրը։ Այն նախատեսվում է ստորագրել Ժնևում հունիսի 19-ին։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինան հարվածել է Կրասնոդարի նավթամբարին ու Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանին
Թրամփը կարող է հրապարակել ԱՄՆ-Իրան համաձայնագիրը մինչև ուրբաթ․ Վենս
Իրանը համաձայնել է երբեք միջnւկային զենք չունենալ. Թրամփ