16/06/2026

EU – Armenia

Նեթանյահուն հակառակվեց Թրամփին․ սարսափելի ժամեր են սպասվում

infomitk@gmail.com 16/06/2026 1 min read

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին հայտնել է, որ Իսրայելն իր զորքերը դուրս չի բերի Լիբանանից և իրեն պարտավորված չի համարում կատարել ԱՄՆ-Իրան համաձայնագրի «Լիբանանի կետը»։

Այս մասին հայտնել է Ynet պորտալը՝ հղում անելով իսրայելական աղբյուրներին։

Աղբյուրի փոխանցմամբ՝ Նեթանյահուն «հստակեցրել է», որ Իսրայելի պաշտպանության բանակը կմնա Լիբանանում իր ներկայիս դիրքերում և կշարունակի գործել «Հզբոլլահի» կողմից ներկայացվող սպառնալիքի դեմ, այդ թվում՝ «ահաբեկչական ենթակառուցվածքների ոչնչացմամբ և Իսրայելի դեմ ցանկացած հարձակմանը արձագանքելով»։

Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի, Իրանի և Պակիստանի պաշտոնյաները, որոնք հանդես են գալիս որպես միջնորդ, հաստատել են Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև համաձայնագիրը։ Այն նախատեսվում է ստորագրել Ժնևում հունիսի 19-ին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուկրաինան հարվածել է Կրասնոդարի նավթամբարին ու Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանին

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը կարող է հրապարակել ԱՄՆ-Իրան համաձայնագիրը մինչև ուրբաթ․ Վենս

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը համաձայնել է երբեք միջnւկային զենք չունենալ. Թրամփ

16/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Բարի էր, լավատես, բոլորին հասնող ու անսահման խղճով». պայմանագրային ծառայող, սերժանտ Արթուր Զալինյանն անմահացել է հոկտեմբերի 14-ին Վարդենիսում. Լուսանկարներ

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մահացել է բժիշկ Արտյոմ Ավանեսյանը. Լուսանկար

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինա է հասել հայկական ծաղիկների առաջին խմբաքանակը

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վիզա, տեղափոխություն, սահմանափակումներ․ Իրանի հավաքականը հայտնվել է ճնշման տակ

16/06/2026 infomitk@gmail.com