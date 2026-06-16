16/06/2026

EU – Armenia

ՊՆ-ն չի վճարում հավաքների մասնակիցներին

infomitk@gmail.com 16/06/2026 1 min read

Պաշտպանական գերատեսչությունը, որ պար­տադիր կարգով վարժական հավաքների է տանում քաղաքացիներին, հաճախ էլ այդ գործընթացը մահակ դարձնում ընդդիմադիրների գլխին, նույն պարտաճանաչությամբ չի վճարում հավաքների մասնակիցներին։

«Հրապարակ» թերթը գրում է․ Մենք բազում ահազանգեր ենք ստանում, որ մայիսի հավաքի մասնակիցներից շատերին մինչ այս պահը գումարներ չեն փոխանցվել, ասվել է, որ փոխանցումն ուշացումով կլինի։ Իսկ մինչ գումարը փոխանցելը զինվորական գրքույկները պահում են զորամասերում, ինչից քաղաքացիներն ավելի են մտահոգված։

Փորձեցինք ՊՆ-ից պարզաբանում ստանալ, սակայն մեր զանգերն անպատասխան մնացին։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԿԸՀ-ն ջնջում է ընտրության իրավունքը. մանդատագողություն բացահայտ ցինիզմով

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոստումների «բերքահավաքը». ինչպես է իշխանությունը հերթական անգամ լքում գյուղացուն տնտեսական քաոսի նախաշեմին

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես ակտիվ քաղաքացին տապալեց իշխանության ընտրական հաշվարկների պլանը

16/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԿԸՀ-ն ջնջում է ընտրության իրավունքը. մանդատագողություն բացահայտ ցինիզմով

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոստումների «բերքահավաքը». ինչպես է իշխանությունը հերթական անգամ լքում գյուղացուն տնտեսական քաոսի նախաշեմին

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես ակտիվ քաղաքացին տապալեց իշխանության ընտրական հաշվարկների պլանը

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Բողոքական» եկեղեցական կազմակերպությունը հովանավորում է Վարդենիսում դպրոցի կառուցումը՝ ԿԳՄՍ նախարարության հովանու ներքո

16/06/2026 infomitk@gmail.com