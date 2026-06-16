Լուրեր Փամբակ գետում փնտրում են երեկվանից կորած 7 և 13-ամյա քույրերին. Տեսանյութ infomitk@gmail.com 16/06/2026 1 min read Like this:Like Loading… Related Post navigation Previous Միքայել Մելքումյանը խզել է կապերը ԲՀԿ-ի հետNext ՊՆ-ն չի վճարում հավաքների մասնակիցներին Բաց մի թողեք 1 min read Լուրեր Առեղծվածային դեպք՝ Լոռու մարզում. 2 ժամ է՝ փրկարարները, պարեկներն ու համայնքային ոստիկանները քաղաքացիների հետ Վանաձոր քաղաքում որոնում են Փամբակ գետն ընկած 7-ամյա և 13-ամյա քույրերին. Լուսանկարներ 15/06/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Լուրեր «Զվարթնոց» օդանավակայանում ձերբակալվել է բելառուսցի իրավապաշտպան 15/06/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Լուրեր Հարցում ԱԱԾ տնօրենին․ ինչպես է տեսանկարահանումը հայտնվել Փաշինյանի լրատվամիջոցում. Գեղամ Մանուկյան 15/06/2026 infomitk@gmail.com
Բաց մի թողեք
Առեղծվածային դեպք՝ Լոռու մարզում. 2 ժամ է՝ փրկարարները, պարեկներն ու համայնքային ոստիկանները քաղաքացիների հետ Վանաձոր քաղաքում որոնում են Փամբակ գետն ընկած 7-ամյա և 13-ամյա քույրերին. Լուսանկարներ
«Զվարթնոց» օդանավակայանում ձերբակալվել է բելառուսցի իրավապաշտպան
Հարցում ԱԱԾ տնօրենին․ ինչպես է տեսանկարահանումը հայտնվել Փաշինյանի լրատվամիջոցում. Գեղամ Մանուկյան