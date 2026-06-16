16/06/2026

EU – Armenia

Փամբակ գետում փնտրում են երեկվանից կորած 7 և 13-ամյա քույրերին. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 16/06/2026 1 min read

Բաց մի թողեք

1 min read

Առեղծվածային դեպք՝ Լոռու մարզում. 2 ժամ է՝ փրկարարները, պարեկներն ու համայնքային ոստիկանները քաղաքացիների հետ Վանաձոր քաղաքում որոնում են Փամբակ գետն ընկած 7-ամյա և 13-ամյա քույրերին. Լուսանկարներ

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Զվարթնոց» օդանավակայանում ձերբակալվել է բելառուսցի իրավապաշտպան

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարցում ԱԱԾ տնօրենին․ ինչպես է տեսանկարահանումը հայտնվել Փաշինյանի լրատվամիջոցում. Գեղամ Մանուկյան

15/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԿԸՀ-ն ջնջում է ընտրության իրավունքը. մանդատագողություն բացահայտ ցինիզմով

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոստումների «բերքահավաքը». ինչպես է իշխանությունը հերթական անգամ լքում գյուղացուն տնտեսական քաոսի նախաշեմին

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես ակտիվ քաղաքացին տապալեց իշխանության ընտրական հաշվարկների պլանը

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Բողոքական» եկեղեցական կազմակերպությունը հովանավորում է Վարդենիսում դպրոցի կառուցումը՝ ԿԳՄՍ նախարարության հովանու ներքո

16/06/2026 infomitk@gmail.com