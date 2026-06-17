17/06/2026

EU – Armenia

Զելենսկին և Պուտինը ցանկանում են խոսել, բայց չգիտեն՝ ինչպես. Թրամփ

infomitk@gmail.com 17/06/2026 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարծում է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետք է ուղիղ երկխոսություն սկսեն, սակայն երկու կողմն էլ անորոշ վիճակում են և չգիտեն, թե ինչպես կազմակերպել դա։

Թրամփը նաև նշել է, որ Ռուսաստանը մեծ կորուստներ է կրում, քանի որ հարձակողական գործողություններ է իրականացնում։

Հարցին, թե ով է պատասխանատու Ուկրաինայում շարունակվող հակամարտության համար՝ Կիևը, թե՞ Մոսկվան, ԱՄՆ նախագահը հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ։

«Ես չեմ ուզում մեկնաբանել դա, քանի որ ներկայումս կենտրոնացած եմ հակամարտության կարգավորման վրա»,- ասել է Թրամփը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպական խորհրդի նախագահը կապ է փնտրում Ռուսաստանի հետ բանակցությունների համար

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիան և Լեհաստանը պատրաստվում են ընդլայնել իրենց պաշտպանական համագործակցությունը

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լուկաշենկոն ներողություն է խնդրում Զելենսկիից՝ նրան անվանելով «երիտասարդ և անփորձ»

17/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը պաշտոնավարման երրորդ ժամկետի համար չի առաջադրվի

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը բացել է արկղը՝ պարունակությունը շրջվել է իր դեմ

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլի հիստերիան մի պարզ պատճառ ունի. Քրիստինե Վարդանյան

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական խորհրդի նախագահը կապ է փնտրում Ռուսաստանի հետ բանակցությունների համար

17/06/2026 infomitk@gmail.com