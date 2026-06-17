Զելենսկին և Պուտինը ցանկանում են խոսել, բայց չգիտեն՝ ինչպես. Թրամփ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարծում է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետք է ուղիղ երկխոսություն սկսեն, սակայն երկու կողմն էլ անորոշ վիճակում են և չգիտեն, թե ինչպես կազմակերպել դա։
Թրամփը նաև նշել է, որ Ռուսաստանը մեծ կորուստներ է կրում, քանի որ հարձակողական գործողություններ է իրականացնում։
Հարցին, թե ով է պատասխանատու Ուկրաինայում շարունակվող հակամարտության համար՝ Կիևը, թե՞ Մոսկվան, ԱՄՆ նախագահը հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ։
«Ես չեմ ուզում մեկնաբանել դա, քանի որ ներկայումս կենտրոնացած եմ հակամարտության կարգավորման վրա»,- ասել է Թրամփը։
Բաց մի թողեք
Եվրոպական խորհրդի նախագահը կապ է փնտրում Ռուսաստանի հետ բանակցությունների համար
Գերմանիան և Լեհաստանը պատրաստվում են ընդլայնել իրենց պաշտպանական համագործակցությունը
Լուկաշենկոն ներողություն է խնդրում Զելենսկիից՝ նրան անվանելով «երիտասարդ և անփորձ»