Թենիսի Հայաստանի կանանց հավաքականի առաջին մրցակիցն Ադրբեջանն է. Լուսանկար

Թենիսի Հայաստանի կանանց հավաքականը մասնակցում է Սան Մարինոյում մեկնարկած Բիլի Ջին Քինգի գավաթի խաղարկությունը։
Առաջին մրցակիցը Ադրբեջանի հավաքականն է, իր տելեգրամյան ալիքում հայտնել է գործարար և բարերար Արթուր Սողոմոնյանը։
Բիլի Ջին Քինգի գավաթը թենիսի կանանց թիմային կարևորագույն մրցաշար է (տղամարդ-թենիսիստների համար խաղարկվող Դևիսի գավաթի նման)։
Այս տարի հավաքականի կազմում հանդես է գալիս նաև Հայաստանի ուժեղագույն թենիսիստուհի Էլինա Ավանեսյանը: Հավաքականի կազմում ընդգրկված են նաև Անի Ամիրաղյանը և Ալինա Սողոմոնյանը, իսկ թիմում ամենաերիտասարդը Մարիա Ազիզյանն է, որը օգոստոսին կդառնա 15 տարեկան:
Հավաքականի գլխավոր մարզիչը Գայանե Մովսիսյանն է:
Բաց մի թողեք
Մի դիմում էլ մենք ներկայացրինք. Ալեն Սիմոնյանը տեսանյութ է հրապարակել
Մունդիալ – 2026․ Մեսսին «մնում» է Մեսսի
Ջրասուզակը հայտնաբերել է ջրահեղձ եղած 7-ամյա աղջկա մարմինը