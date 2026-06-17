17/06/2026

EU – Armenia

Թենիսի Հայաստանի կանանց հավաքականի առաջին մրցակիցն Ադրբեջանն է. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 17/06/2026 1 min read

Թենիսի Հայաստանի կանանց հավաքականը մասնակցում է Սան Մարինոյում մեկնարկած Բիլի Ջին Քինգի գավաթի խաղարկությունը։

Առաջին մրցակիցը Ադրբեջանի հավաքականն է, իր տելեգրամյան ալիքում հայտնել է գործարար և բարերար Արթուր Սողոմոնյանը։

Բիլի Ջին Քինգի գավաթը թենիսի կանանց թիմային կարևորագույն մրցաշար է (տղամարդ-թենիսիստների համար խաղարկվող Դևիսի գավաթի նման)։

Այս տարի հավաքականի կազմում հանդես է գալիս նաև Հայաստանի ուժեղագույն թենիսիստուհի Էլինա Ավանեսյանը: Հավաքականի կազմում ընդգրկված են նաև Անի Ամիրաղյանը և Ալինա Սողոմոնյանը, իսկ թիմում ամենաերիտասարդը Մարիա Ազիզյանն է, որը օգոստոսին կդառնա 15 տարեկան:

Հավաքականի գլխավոր մարզիչը Գայանե Մովսիսյանն է:

Թենիսի Հայաստանի կանանց հավաքականի առաջին մրցակիցն Ադրբեջանն է

Բաց մի թողեք

1 min read

Մի դիմում էլ մենք ներկայացրինք. Ալեն Սիմոնյանը տեսանյութ է հրապարակել

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մունդիալ – 2026․ Մեսսին «մնում» է Մեսսի

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ջրասուզակը հայտնաբերել է ջրահեղձ եղած 7-ամյա աղջկա մարմինը

17/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Խախտումներ են հայտնաբերվել «Արարատցեմենտ»-ին 458 հա մակերեսով հողամասը վարձակալությամբ տրամադրման գործընթացում

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանական վարչակարգի կողմից ոչնչացվել են աստղաշենցի մարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշարձաններ․ Լուսանկար

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սրբուհի Գալյանին գործուղում է ՌԴ

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուբեն Վարդանյանը շուրջ 3 տարի տանջվում է Բաքվի բանտում, իսկ Դիլիջանի համայնքապետարանը Ռուբեն Վարդանյանի ընկերությանը դատի է տվել

17/06/2026 infomitk@gmail.com