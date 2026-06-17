«Հայաստան» դաշինքը ԵԱՀԿ դիտորդներին է ներկայացրել հետընտրական խախտումների վերաբերյալ գնահատականներ

Այսօր, հունիսի 16 -ին Արթուր Խաչատրյանը և ես հանդիպել ենք ԵԱՀԿ ԽՎ ԺՀՄԻԳ եկարատև դիտորդական առաքելության անդամներ Վլադիմիր Միսևին, Ելիզավետ Կարագիանիդուին և Սմարանդա Սանդու Լեսկուին՝ փոխանցել «Հայաստան» դաշինքի տեղեկանքը հետընտրական զարգացումների առնչությամբ։
Այդ մասին հայտնում է ԱԺ պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը. «Ներկայացրել ենք մեր մոտեցումները և գնահատականները խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների, նախընտրական և հետընտրական զարգացումների և տեղ գտած մասսայական և փաստարկված ընտրախախտումների վերաբերյալ։
Մասնավորապես անդրադարձել ենք հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ ԿԸՀ ամփոփիչ եզրակացությանը և հատկապես 10/51, 12/13 և 35/65 ընտրատեղամասերի արդյունքների չեղարկմանը/ անվավեր ճանաչելուն։
ԿԸՀ որոշումը մեր կողմից գնահատվել է ոչ իրավաչափ և ժողովրդավարության սկզբունքներին դեմ, քանի որ տվյալ տեղամասերի արդյունքները չեղյալ համարելուն զուգահեռ, չորդեգրելով կամ չսահմանելով կրկնակի ընտրություններ, ԿԸՀ-ն ոտնահարում է ՀՀ հազարավոր քաղաքացիների ընտրության իրավունքը և ԱԺ ձևավորման մեջ նրանց դերակատարությունը։
Միաժամանակ, գտնում ենք, որ Ընտրական օրենսգիրքը սահմանել է նման իրավիճակներ լուծելու մեխանիզմ։
Ընտրատեղամասի արդյունքները անվավեր հռչակելն ու կրկնակի ընտրություն չսահմանելը հակասում է Ընտրական օրենսգրքի 95 և 101 հոդվածներով սահմանված ընտրանքներին։
Ավելի քան ակնհայտ է և ցցուն տվյալ քայլի քաղաքական ենթատեքստը․ 10/51, 12/13 և 35/65 քվեասենյակների արդյունքների անվավեր ճանաչման արդյունքում ԲՀԿ-ն կորցրել է 222 ձայն՝ միաժամանակ դուրս մնալով խորհրդարանում ներկայացված լիննելու հնարավորությունից։
Սա ամբողջությամբ խեղում է ոչ միայն ընտրողների ձայնը, կամարտահայտությունը, այլև հայ հանրությանը միանգամայն այլ քաղաքական կոնֆիգուրացիա է պարտադրվում՝ ուզուրպացնելով ընտրողների և ԲՀԿ ձայները։
ԿԸՀ-ի որոշման օրինականությունն ու համաչափությունը և, առհասարակ ընտրությունների լեգիտիմությունը «Հայաստան» Դաշինքը վիճարկելու է Սահմանադրական Դատարանում։
ODIHR-ից և այլ միջազգային ընտրական դիտորդական առաքելություններից ակնկալում ենք անաչառ գնահատական և հավատարմությնուն ժողովրդավարական ինստիտուտների հայտարարված սկզբունքներին։Այսօր, հունիսի 16 -ին Արթուր Խաչատրյանը և ես հանդիպել ենք ԵԱՀԿ ԽՎ ԺՀՄԻԳ եկարատև դիտորդական առաքելության անդամներ Վլադիմիր Միսևին, Ելիզավետ Կարագիանիդուին և Սմարանդա Սանդու Լեսկուին՝ փոխանցել «Հայաստան» դաշինքի տեղեկանքը հետընտրական զարգացումների առնչությամբ։
Ներկայացրել ենք մեր մոտեցումները և գնահատականները խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների, նախընտրական և հետընտրական զարգացումների և տեղ գտած մասսայական և փաստարկված ընտրախախտումների վերաբերյալ։
Մասնավորապես անդրադարձել ենք հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ ԿԸՀ ամփոփիչ եզրակացությանը և հատկապես 10/51, 12/13 և 35/65 ընտրատեղամասերի արդյունքների չեղարկմանը/ անվավեր ճանաչելուն։
ԿԸՀ որոշումը մեր կողմից գնահատվել է ոչ իրավաչափ և ժողովրդավարության սկզբունքներին դեմ, քանի որ տվյալ տեղամասերի արդյունքները չեղյալ համարելուն զուգահեռ, չորդեգրելով կամ չսահմանելով կրկնակի ընտրություններ, ԿԸՀ-ն ոտնահարում է ՀՀ հազարավոր քաղաքացիների ընտրության իրավունքը և ԱԺ ձևավորման մեջ նրանց դերակատարությունը։
Միաժամանակ, գտնում ենք, որ Ընտրական օրենսգիրքը սահմանել է նման իրավիճակներ լուծելու համահամապատասխան մեխանիզմ։ Ընտրատեղամասի արդյունքները անվավեր հռչակելն ու կրկնակի ընտրություն չսահմանելը հակասում է Ընտրական օրենսգրքի 95 և 101 հոդվածներով սահմանված ընտրանքներին։
Ավելի քան ակնհայտ է և ցցուն տվյալ քայլի քաղաքական ենթատեքստը․ 10/51, 12/13 և 35/65 քվեասենյակների արդյունքների անվավեր ճանաչման արդյունքում ԲՀԿ-ն կորցրել է 222 ձայն՝ միաժամանակ դուրս մնալով խորհրդարանում ներկայացված լիննելու հնարավորությունից։
Սա ամբողջությամբ խեղում է ոչ միայն ընտրողների ձայնը, կամարտահայտությունը, այլև հայ հանրությանը միանգամայն այլ քաղաքական կոնֆիգուրացիա է պարտադրվում՝ ուզուրպացնելով ընտրողների և ԲՀԿ ձայները։
ԿԸՀ-ի որոշման օրինականությունն ու համաչափությունը և, առհասարակ ընտրությունների լեգիտիմությունը «Հայաստան» Դաշինքը վիճարկելու է Սահմանադրական Դատարանում։
ODIHR-ից և այլ միջազգային ընտրական դիտորդական առաքելություններից ակնկալում ենք անաչառ գնահատական և հավատարմությնուն ժողովրդավարական ինստիտուտների հայտարարված սկզբունքներին։ Այսօր, հունիսի 16 -ին Արթուր Խաչատրյանը և ես հանդիպել ենք ԵԱՀԿ ԽՎ ԺՀՄԻԳ եկարատև դիտորդական առաքելության անդամներ Վլադիմիր Միսևին, Ելիզավետ Կարագիանիդուին և Սմարանդա Սանդու Լեսկուին՝ փոխանցել «Հայաստան» դաշինքի տեղեկանքը հետընտրական զարգացումների առնչությամբ։
Ներկայացրել ենք մեր մոտեցումները և գնահատականները խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների, նախընտրական և հետընտրական զարգացումների և տեղ գտած մասսայական և փաստարկված ընտրախախտումների վերաբերյալ։
Մասնավորապես անդրադարձել ենք հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ ԿԸՀ ամփոփիչ եզրակացությանը և հատկապես 10/51, 12/13 և 35/65 ընտրատեղամասերի արդյունքների չեղարկմանը/ անվավեր ճանաչելուն։
ԿԸՀ որոշումը մեր կողմից գնահատվել է ոչ իրավաչափ և ժողովրդավարության սկզբունքներին դեմ, քանի որ տվյալ տեղամասերի արդյունքները չեղյալ համարելուն զուգահեռ, չորդեգրելով կամ չսահմանելով կրկնակի ընտրություններ, ԿԸՀ-ն ոտնահարում է ՀՀ հազարավոր քաղաքացիների ընտրության իրավունքը և ԱԺ ձևավորման մեջ նրանց դերակատարությունը։
Միաժամանակ, գտնում ենք, որ Ընտրական օրենսգիրքը սահմանել է նման իրավիճակներ լուծելու համահամապատասխան մեխանիզմ։ Ընտրատեղամասի արդյունքները անվավեր հռչակելն ու կրկնակի ընտրություն չսահմանելը հակասում է Ընտրական օրենսգրքի 95 և 101 հոդվածներով սահմանված ընտրանքներին։
Ավելի քան ակնհայտ է և ցցուն տվյալ քայլի քաղաքական ենթատեքստը․ 10/51, 12/13 և 35/65 քվեասենյակների արդյունքների անվավեր ճանաչման արդյունքում ԲՀԿ-ն կորցրել է 222 ձայն՝ միաժամանակ դուրս մնալով խորհրդարանում ներկայացված լիննելու հնարավորությունից։
Սա ամբողջությամբ խեղում է ոչ միայն ընտրողների ձայնը, կամարտահայտությունը, այլև հայ հանրությանը միանգամայն այլ քաղաքական կոնֆիգուրացիա է պարտադրվում՝ ուզուրպացնելով ընտրողների և ԲՀԿ ձայները։
ԿԸՀ-ի որոշման օրինականությունն ու համաչափությունը և, առհասարակ ընտրությունների լեգիտիմությունը «Հայաստան» Դաշինքը վիճարկելու է Սահմանադրական Դատարանում։
ODIHR-ից և այլ միջազգային ընտրական դիտորդական առաքելություններից ակնկալում ենք անաչառ գնահատական և հավատարմությնուն ժողովրդավարական ինստիտուտների հայտարարված սկզբունքներին»:
Բաց մի թողեք
Ապարանում բախվել են 4 մարդատար և մեկ կցորդիչով բեռնատարը․ 3 վիրավորներից մեկը տեղափոխվել է Երևան․ Լուսանկար
Ավտոպատահարներ․ Մի տեղ հրդեհվել է, մեկ այլ վայրևում խոշոր վթար է եղել․ Լուսանկարներ
Մանրամասն քննարկել ենք Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև ընթացող խաղաղության գործընթացը․ Ֆիդան