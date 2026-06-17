17/06/2026

EU – Armenia

Մունդիալ – 2026․ Մեսսին «մնում» է Մեսսի

infomitk@gmail.com 17/06/2026 1 min read

Աշխարհի գործող չեմպիոն Արգենտինան հաջողությամբ մեկնարկեց Մունդիալ-2026-ը։

Կանզաս Սիթիում, J խմբի առաջին խաղում արգենտինացիները 3-0 հաշվով ջախջախեցին Ալժիրին, իսկ Լիոնել Մեսսին հեթ-տրիկ ձևակերպեց։

Համաշխարհային ֆուտբոլի կենդանի լեգենդը իր առաջին գոլը խփեց 17-րդ րոպեին։ Մեսսին փոխարինվեց 80-րդ րոպեին։

Նրա հաշվին այժմ 16 գոլ է գրաբցված աշխարհի առաջնություններում։ Այդ ցուցանիշով Մեսսին հասել է գերմանացի Միրոսլավ Քլոզեին՝ բոլոր ժամանակների լավագույն ռմբարկուին, և հիանալի հնարավորություն ունի գերազանցելու նրան։

Բացի այդ, արգենտինացին գերազանցեց ֆրանսիացի Կիլիան Մբապեին և գերմանացի Գերդ Մյուլլերին, որոնք երկուսն էլ ունեն 14 գոլ, ինչպես նաև բրազիլացի Ռոնալդոյին (15)։

«Ինտեր Մայամի»-ի 38-ամյա խաղացողը կարիերայի ընթացքում խփել է 914 գոլ 1157 խաղում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մի դիմում էլ մենք ներկայացրինք. Ալեն Սիմոնյանը տեսանյութ է հրապարակել

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թենիսի Հայաստանի կանանց հավաքականի առաջին մրցակիցն Ադրբեջանն է. Լուսանկար

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ջրասուզակը հայտնաբերել է ջրահեղձ եղած 7-ամյա աղջկա մարմինը

17/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Խախտումներ են հայտնաբերվել «Արարատցեմենտ»-ին 458 հա մակերեսով հողամասը վարձակալությամբ տրամադրման գործընթացում

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանական վարչակարգի կողմից ոչնչացվել են աստղաշենցի մարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշարձաններ․ Լուսանկար

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սրբուհի Գալյանին գործուղում է ՌԴ

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուբեն Վարդանյանը շուրջ 3 տարի տանջվում է Բաքվի բանտում, իսկ Դիլիջանի համայնքապետարանը Ռուբեն Վարդանյանի ընկերությանը դատի է տվել

17/06/2026 infomitk@gmail.com