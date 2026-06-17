Սրբուհի Գալյանին գործուղում է ՌԴ

Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը 2026 թվականի հունիսի 23-26-ը կգործուղվի Ռուսաստանի Դաշնություն (Սանկտ Պետերբուրգ)՝ Պետերբուրգյան միջազգային իրավաբանական 14-րդ համաժողովին մասնակցելու նպատակով:
Որոշումը ստորագրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Գործուղումից վերադառնալուց հետո եռօրյա ժամկետում Գալյանը Ռուսաստանի Դաշնություն գործուղման արդյունքների մասին հաշվետվություն պետք է ներկայացնի։
Բաց մի թողեք
ՀՀ – ԵՄ գործընկերության հետագա խորացման մասին․ Մարթա Կոսը հուլիսի 5-ին կայցելի Հայաստան․ Լուսանկար
Որտեղ է Արարատ Միրզոյանը. Կսկսենք Հայաստանի վերաբերյալ նախաճաշով․ Կայա Կալլաս. Լուսանկարներ
Նիկոլ Փաշինյանի որոշման մեջ նշված է, որ Աննա Հակոբյանը գործուղվում է ԱՄՆ որպես վարչապետի տիկին