17/06/2026

EU – Armenia

Վարդապետյանը 5 անձի համար դիմել է ԿԸՀ

infomitk@gmail.com 17/06/2026 1 min read

Վաղը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քննարկելու է 5 անձի պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցը, այդ թվում` երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, նաեւ «Ուժեղ Հայաստանի» ընտրական ցուցակի անձանց, նաեւ` Դավիթ Ղազինյանի։

Անձեռմխելիությունից զրկելու համար ԿԸՀ դիմումներ է ներկայացրել գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի` միջնորդելով թույլ տալ այդ անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցել։

Բաց մի թողեք

1 min read

21-ամյա երիտասարդը կոտրել է խանութի դուռը, գողացել դրամարկղի ողջ գումարը. Տեսանյութ

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատախազությունը Քոչարյանի հետ կապված դիմել է ԿԸՀ-ին

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է պահանջում Սամվել Կարապետյանը ԱԺ նախագահից

16/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մակրոնի դաշնակիցը քննադատում է ծայրահեղ աջ Բարդելայի միգրացիոն «խարդախությունը»

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

G7-ը խոստանում է աջակցել Ուկրաինային և պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ համատեղ հայտարարության մեջ

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի են Հայաստանի մրցակիցները 2026-27 մրցաշրջանի Եվրոպայի Մ-19 առաջնության որակավորման 2-րդ փուլում

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԱՏՕ-ն հակաօդային պաշտպանության համակարգ կտեղակայի Թուրքիայի Կոնյա նահանգում

17/06/2026 infomitk@gmail.com