Վարդապետյանը 5 անձի համար դիմել է ԿԸՀ

Վաղը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քննարկելու է 5 անձի պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցը, այդ թվում` երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, նաեւ «Ուժեղ Հայաստանի» ընտրական ցուցակի անձանց, նաեւ` Դավիթ Ղազինյանի։
Անձեռմխելիությունից զրկելու համար ԿԸՀ դիմումներ է ներկայացրել գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի` միջնորդելով թույլ տալ այդ անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցել։
Բաց մի թողեք
21-ամյա երիտասարդը կոտրել է խանութի դուռը, գողացել դրամարկղի ողջ գումարը. Տեսանյութ
Դատախազությունը Քոչարյանի հետ կապված դիմել է ԿԸՀ-ին
Ինչ է պահանջում Սամվել Կարապետյանը ԱԺ նախագահից