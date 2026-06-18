18/06/2026

EU – Armenia

Ադրբեջանը խախտել է հայ զինծառայողի կյանքի իրավունքը և խոշտանգումների արգելքը. ՄԻԵԴ

infomitk@gmail.com 18/06/2026 1 min read

Այսօր Եվրոպական դատարանը հրապարակեց Ապրիլյան 4-օրյա պատերազմի գործերով առաջին վճիռը։

Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակի նախկին ղեկավար Լիպարիտ Դրմեյանը նշում է՝ ՄԻԵԴ-ը, ի թիվս այլնի, արձանագրել է, որ Ադրբեջանը խախտել է հայ զինծառայողի կյանքի իրավունքը եւ խոշտանգումների արգելքը (գլխատում եւ մարմնի պղծում)։

«Ադրբեջանին պարտավորեցրել է 90,000 եվրո փոխհատուցում վճարել զոհի հարազատներին։

Սա կարեւոր նախադեպ է 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ տուժածների իրավունքների պաշտպանության համար տարված գանգատներով։

Այս դրվագը Ապրիլյանի ամենածանր դեպքերից մեկն էր, երբ թշնամին դարանակալել էր հայկական զինուժի զինծառայողներին եւ հետո գլխատել ու պղծել նրանց մարմինները (այս մասին մանրամասն ներկայացված է ՄԻԵԴ-ի վճռում)։

Հատուկ շնորհակալություն դիմումատուների փաստաբանական թիմին։

Հայաստանը այս գործերով ներգրավված էր որպես երրորդ կողմ՝ ըստ դատարանի ընթացակարգերի, եւ չնայած Ադրբեջանը շարունակաբար հերքում էր իր մեղավորությունը, բայց մանրակրկիտ աշխատանքի արդյունքում հնարավոր եղավ ներկայացնել անհերքելի ապացույցներ, այդ թվում ադրբեջանական լրատվական ալիքներից նյութեր, որտեղ ադրբեջանցի հատուկ ջոկատայինները ներկայացնում էին այդ «հերոսական դրվագը»»,- նշել է Դրմեյանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Սկանդալային մանրամասներ` Օրգովում երեխայի թմրանյութի դեպքից

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նորատուսցի Արայի որդու դատն ավարտվել է. ի՞նչ է միջնորդել դատախազը

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է հայտնաբերվել Երևանում պարեկների գիշերային շրջայցերի ժամանակ

18/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ամենամասշտաբային հարվածը Մոսկվային՝ պատերազմի սկզբից ի վեր․ պայթյուններ, ավերածություններ, հրդեհներ

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

20 միլիարդ եվրո կհատկացնեն միգրանտների կենտրոնների կառուցմանը

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի հետ Մետրոյում վիճաբանած արցախցու երեխան հաղթել է թուրք մրցակցին. Լուսանկար

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանը խախտել է հայ զինծառայողի կյանքի իրավունքը և խոշտանգումների արգելքը. ՄԻԵԴ

18/06/2026 infomitk@gmail.com