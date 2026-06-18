Բաքվում կրկին հայկական հողերից «աչք չեն կտրում»

Ադրբեջանի Միլլի Մեջլիսի փոխխոսնակ Զիյաֆաթ Ասկերովը անհիմն է անվանել «արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը որպես Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջ գնահատելը»։
Այս մասին, ըստ ադրբեջանական ԶԼՄ-ների, խորհրդարանականի փոխնախագահը հայտարարել է Օրդուբադում կայացած «Վերադարձ դեպի Արևմտյան Ադրբեջան» 3-րդ կոնգրես-փառատոնի ժամանակ լրագրողների հետ զրույցում։
«Սա բացարձակապես անհիմն մոտեցում է։ Մենք միայն ցանկանում ենք վերադառնալ մեր հայրենի հողեր խաղաղությամբ, միջազգային իրավունքին համապատասխան, և ապրել այնտեղ անվտանգ և արժանապատվորեն», – հայտարարել է նա։
Նրա պնդմամբ, «արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձը իրենց պատմական հողեր (իրականում Հայաստանի ինքնիշխան տարածք-խմբ․) Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության կարևոր առաջնահերթություններից մեկն է։
«Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի գլխավոր նպատակն է միջազգային հանրությանը հասցնել Արևմտյան Ադրբեջանի մասին ճշմարտությունը, պաշտպանել այս հողերից տեղահանված մեր հայրենակիցների իրավունքները և ապահովել նրանց խաղաղ վերադարձը հայրենիք: Համայնքի ղեկավարությունը ակտիվորեն աշխատում է այս ուղղությամբ միջազգային ֆորումներում, այդ թվում՝ ՄԱԿ-ում:
Յուրաքանչյուր արևմտյան ադրբեջանցու իրավունքն է վերադառնալ իր նախնիների հողերը, և սա նրանց իրավական, պատմական և բարոյական իրավունքն է: Որովհետև այս հողերը մեր նախնիների տարածքներն են», – ասաց Ասկերովը:
Հատկանշական է, որ 300 հազար ադրբեջանցիների Հայաստան գալու և բնակվելու վտանգի մասին պարբերաբար հիշեցնում, ահազանգում են ընդդիմադիր ու ազգային ուժերը, ինչը լկտիաբար հերքում են ՀՀ ներկայիս իշխանությունները։
Ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյանի շուրթերով հնչեցված հերթական հավաստիացումն ուղղակի վկայում է Փաշինյանական ռեժիմի ապազգային էությունն ու ազգակործան ստերը։
Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի փոխխոսնակ Զիյաֆեթ Ասկերովը հայտարարել է, որ «արևմտյան ադրբեջանցիների» վերադարձի թեման չի կարող դիտարկվել որպես Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջ։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ՝ նա այս մասին ասել է Օրդուբադում անցկացվող «Վերադարձ դեպի Արևմտյան Ադրբեջան» երրորդ կոնգրես-փառատոնի շրջանակում լրագրողների հետ զրույցում։
Ասկերովի խոսքով՝ իրենց նպատակը միջազգային իրավունքի շրջանակում և խաղաղ ճանապարհով վերադառնալն է այն տարածքներ, որոնք իրենք համարում են իրենց պատմական հայրենիք, և այնտեղ ապրել անվտանգ ու արժանապատիվ պայմաններում։
Նա ընդգծել է, որ «արևմտյան ադրբեջանցիների» վերադարձի հարցը Բաքվի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթ ուղղություններից մեկն է։ Ասկերովի խոսքով՝ «Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը» ձգտում է միջազգային հանրությանը ներկայացնել իր պատկերացմամբ պատմական ճշմարտությունը, պաշտպանել տեղահանված ադրբեջանցիների իրավունքները և նպաստել նրանց վերադարձին։
Փոխխոսնակը նաև նշել է, որ համայնքն ակտիվ գործունեություն է ծավալում տարբեր միջազգային հարթակներում, այդ թվում՝ ՄԱԿ-ում։ Նրա պնդմամբ՝ յուրաքանչյուր «արևմտյան ադրբեջանցի» ունի նախնիների բնակավայրեր վերադառնալու իրավական, պատմական և բարոյական իրավունք, քանի որ այդ տարածքները համարում են իրենց նախնիների հողերը։
Բաց մի թողեք
Ֆիդանը հայտնել է Հայաստանին և տարածաշրջանին վերաբերող կարևոր որոշման մասին
Հայաստանը պիտի քայլեր ձեռնարկի ադրբեջանցիների վերադարձի համար
Ադրբեջանական վարչակարգի կողմից ոչնչացվել են աստղաշենցի մարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշարձաններ․ Լուսանկար