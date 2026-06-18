18/06/2026

EU – Armenia

Բաքվում կրկին հայկական հողերից «աչք չեն կտրում»

infomitk@gmail.com 18/06/2026 1 min read

Ադրբեջանի Միլլի Մեջլիսի փոխխոսնակ Զիյաֆաթ Ասկերովը անհիմն է անվանել «արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը որպես Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջ գնահատելը»։

Այս մասին, ըստ ադրբեջանական ԶԼՄ-ների, խորհրդարանականի փոխնախագահը հայտարարել է Օրդուբադում կայացած «Վերադարձ դեպի Արևմտյան Ադրբեջան» 3-րդ կոնգրես-փառատոնի ժամանակ լրագրողների հետ զրույցում։

«Սա բացարձակապես անհիմն մոտեցում է։ Մենք միայն ցանկանում ենք վերադառնալ մեր հայրենի հողեր խաղաղությամբ, միջազգային իրավունքին համապատասխան, և ապրել այնտեղ անվտանգ և արժանապատվորեն», – հայտարարել է նա։

Նրա պնդմամբ, «արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձը իրենց պատմական հողեր (իրականում Հայաստանի ինքնիշխան տարածք-խմբ․) Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության կարևոր առաջնահերթություններից մեկն է։

«Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի գլխավոր նպատակն է միջազգային հանրությանը հասցնել Արևմտյան Ադրբեջանի մասին ճշմարտությունը, պաշտպանել այս հողերից տեղահանված մեր հայրենակիցների իրավունքները և ապահովել նրանց խաղաղ վերադարձը հայրենիք: Համայնքի ղեկավարությունը ակտիվորեն աշխատում է այս ուղղությամբ միջազգային ֆորումներում, այդ թվում՝ ՄԱԿ-ում:

Յուրաքանչյուր արևմտյան ադրբեջանցու իրավունքն է վերադառնալ իր նախնիների հողերը, և սա նրանց իրավական, պատմական և բարոյական իրավունքն է: Որովհետև այս հողերը մեր նախնիների տարածքներն են», – ասաց Ասկերովը:

Հատկանշական է, որ 300 հազար ադրբեջանցիների Հայաստան գալու և բնակվելու վտանգի մասին պարբերաբար հիշեցնում, ահազանգում են ընդդիմադիր ու ազգային ուժերը, ինչը լկտիաբար հերքում են ՀՀ ներկայիս իշխանությունները։

Ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյանի շուրթերով հնչեցված հերթական հավաստիացումն ուղղակի վկայում է Փաշինյանական ռեժիմի ապազգային էությունն ու ազգակործան ստերը։

Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի փոխխոսնակ Զիյաֆեթ Ասկերովը հայտարարել է, որ «արևմտյան ադրբեջանցիների» վերադարձի թեման չի կարող դիտարկվել որպես Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջ։

Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ՝ նա այս մասին ասել է Օրդուբադում անցկացվող «Վերադարձ դեպի Արևմտյան Ադրբեջան» երրորդ կոնգրես-փառատոնի շրջանակում լրագրողների հետ զրույցում։

Ասկերովի խոսքով՝ իրենց նպատակը միջազգային իրավունքի շրջանակում և խաղաղ ճանապարհով վերադառնալն է այն տարածքներ, որոնք իրենք համարում են իրենց պատմական հայրենիք, և այնտեղ ապրել անվտանգ ու արժանապատիվ պայմաններում։

Նա ընդգծել է, որ «արևմտյան ադրբեջանցիների» վերադարձի հարցը Բաքվի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթ ուղղություններից մեկն է։ Ասկերովի խոսքով՝ «Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը» ձգտում է միջազգային հանրությանը ներկայացնել իր պատկերացմամբ պատմական ճշմարտությունը, պաշտպանել տեղահանված ադրբեջանցիների իրավունքները և նպաստել նրանց վերադարձին։

Փոխխոսնակը նաև նշել է, որ համայնքն ակտիվ գործունեություն է ծավալում տարբեր միջազգային հարթակներում, այդ թվում՝ ՄԱԿ-ում։ Նրա պնդմամբ՝ յուրաքանչյուր «արևմտյան ադրբեջանցի» ունի նախնիների բնակավայրեր վերադառնալու իրավական, պատմական և բարոյական իրավունք, քանի որ այդ տարածքները համարում են իրենց նախնիների հողերը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆիդանը հայտնել է Հայաստանին և տարածաշրջանին վերաբերող կարևոր որոշման մասին

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանը պիտի քայլեր ձեռնարկի ադրբեջանցիների վերադարձի համար

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանական վարչակարգի կողմից ոչնչացվել են աստղաշենցի մարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշարձաններ․ Լուսանկար

17/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

20 միլիարդ եվրո կհատկացնեն միգրանտների կենտրոնների կառուցմանը

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ առաջնորդները հանդիպում են Բրյուսելում՝ քննարկելու Ուկրաինայի, Չինաստանի ցնցումը և 2 տրիլիոն եվրոյի բյուջեն

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Եթե Ուկրաինան այրվի, Մոսկվան էլ կայրվի», – ասում է Զելենսկին նավթավերամշակման գործարանի հրդեհից հետո

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չեռնոգորիան չպետք է չափազանց երկար սպասի լիիրավ անդամակցությանը

18/06/2026 infomitk@gmail.com