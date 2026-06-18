Ինչո՞ւ է Փաշինյանն այսպես շտապում

Հետընտրական իրավիճակում ընդդիմությունը դիմում է ՍԴ՝ պահանջելով ընտրությունների արդյունքների անվավեր ճանաչում, իսկ ՔՊ-ին կից «սատելիտները» սկսում են խոսել ընտրությունների ոչ լեգիտիմության մասին՝ հնարավոր նոր ընտրությունների նախապատրաստմամբ։
«Փաստ» օրաթերթը գրում է․ Նիկոլ Փաշինյանը հապշտապ քայլեր է անում՝ ներառյալ Հայաստանում կես տարի ապրածներին ընտրելու իրավունք տալու նախագիծը, ինչպես նաև ընդդիմությանը «փակելու» ու «նստեցնելու» մասին հայտարարություններ։
Նպատակն է ապահովել խորհրդարանում առնվազն 65 տոկոս և ունենալ «սատելիտներից» կազմված ընդդիմություն, ինչն, ըստ թերթի, կարող է արժանանալ ԵՄ-ի հավանությանը։
Բաց մի թողեք
Փաշինյանը սկսել է Ալիեւի տնային առաջադրանքը կատարել․ հանրաքվեի մասին օրենքը կփոխեն
Հիմա՞ ինչից է հուզված
Օբյեկտը՝ ԱԱԾ ուշադրության ներքո