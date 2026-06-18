18/06/2026

EU – Armenia

Ինչո՞ւ է Փաշինյանն այսպես շտապում

infomitk@gmail.com 18/06/2026 1 min read

Հետընտրական իրավիճակում ընդդիմությունը դիմում է ՍԴ՝ պահանջելով ընտրությունների արդյունքների անվավեր ճանաչում, իսկ ՔՊ-ին կից «սատելիտները» սկսում են խոսել ընտրությունների ոչ լեգիտիմության մասին՝ հնարավոր նոր ընտրությունների նախապատրաստմամբ։

«Փաստ» օրաթերթը գրում է․ Նիկոլ Փաշինյանը հապշտապ քայլեր է անում՝ ներառյալ Հայաստանում կես տարի ապրածներին ընտրելու իրավունք տալու նախագիծը, ինչպես նաև ընդդիմությանը «փակելու» ու «նստեցնելու» մասին հայտարարություններ։

Նպատակն է ապահովել խորհրդարանում առնվազն 65 տոկոս և ունենալ «սատելիտներից» կազմված ընդդիմություն, ինչն, ըստ թերթի, կարող է արժանանալ ԵՄ-ի հավանությանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանը սկսել է Ալիեւի տնային առաջադրանքը կատարել․ հանրաքվեի մասին օրենքը կփոխեն

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հիմա՞ ինչից է հուզված

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օբյեկտը՝ ԱԱԾ ուշադրության ներքո

18/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ առաջնորդները կհամախմբվեն Չինաստանի նկատմամբ ավելի կոշտ դիրքորոշման շուրջ

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

G7-ը խոստանում է աջակցել Ուկրաինային և պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ համատեղ հայտարարության մեջ

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օրբանը խոստանում է շարունակել պայքարել ԵՄ-ի դեմ

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական խորհրդի նոր քաղաքական թվաբանությունը։ Չորս նորանշանակ վարչապետներ կմիանան ԵՄ առաջնորդների սեղանին

18/06/2026 infomitk@gmail.com