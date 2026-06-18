18/06/2026

EU – Armenia

Չարաբաստիկ խողովակը հեռացրին Փամբակ գետի վրայից

infomitk@gmail.com 18/06/2026 1 min read

Վանաձորի 3-րդ մաս կոչվող թաղամասով անցնող Փամբակ գետի վրայից այսօր ապամոնտաժվել է այն խողովակը, որի միջոցով մարդիկ անցնում էին գետի մի ափից մյուսը։

Նախնական տեղեկությունների համաձայն՝ հենց այդ հատվածում տեղի ունեցած դժբախտ պատահարի հետևանքով գետն էին ընկել երկու անչափահաս քույրեր։

Երեկ որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել է 7-ամյա աղջկա մարմինը։ Մինչդեռ նրա 13-ամյա քրոջ որոնումները դեռ շարունակվում են։

Որոնողափրկարարական գործողություններին մասնակցում են փրկարար ծառայության աշխատակիցները, ջրասուզակները, կամավորները և տեղի բնակիչները, որոնք համատեղ ուժերով շարունակում են որոնել անհետ կորած աղջկան։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀԱՊԿ-Հայաստան ճգնաժամը խորանում է․ հարցը դրվել է լուրջ քննարկման

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քվեարկության արդյունքները՝ ըստ համայնքների․ մանրամասներ

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ են պատրաստվում անել

18/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

20 միլիարդ եվրո կհատկացնեն միգրանտների կենտրոնների կառուցմանը

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ առաջնորդները հանդիպում են Բրյուսելում՝ քննարկելու Ուկրաինայի, Չինաստանի ցնցումը և 2 տրիլիոն եվրոյի բյուջեն

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Եթե Ուկրաինան այրվի, Մոսկվան էլ կայրվի», – ասում է Զելենսկին նավթավերամշակման գործարանի հրդեհից հետո

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չեռնոգորիան չպետք է չափազանց երկար սպասի լիիրավ անդամակցությանը

18/06/2026 infomitk@gmail.com