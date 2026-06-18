18/06/2026

EU – Armenia

Օբյեկտը՝ ԱԱԾ ուշադրության ներքո

infomitk@gmail.com 18/06/2026 1 min read

Իշխանությունները հպարտանում են ամերիկյան Ֆայրբըրդ AI-ի նախագծով՝ Հրազդանում արհեստական բանականության ՏՄԿ-ի կառուցմամբ և գրաֆիկական պրոցեսորների մատակարարմամբ, սակայն այն նաև գտնվում է ուժային կառույցների հատուկ դիտարկման ներքո։

«Հրապարակ»-ը գրում է․ ԱԱԾ-ն, ըստ պարբերականի, հաշվետվություն է ներկայացրել Անվտանգության խորհրդի գրասենյակին, ուր նշվում է, որ 2026 թ. ապրիլից Մեթյու Քրոուն չորս անգամ այցելել է կենտրոն։ Առաջին այցին նրան ուղեկցել է փոխնախարար Գևորգ Մելիքսեթյանը, հետո՝ ԱՄՆ դեսպանության այլ աշխատակիցներ, որոնք դիվանագիտական պաշտոններ չեն զբաղեցնում։

Նրա վերջին երկու այցելությունների ժամանակ կենտրոն է մուտք գործել նաև երկու բեռնատար՝ հատուկ հակահարվածային արկղերով սարքավորումներով։ Պարբերականի փոխանցմամբ, նման վերահսկողություն սովորաբար իրականացվում է, երբ խոսքը պաշտպանական օբյեկտի մասին է

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանը սկսել է Ալիեւի տնային առաջադրանքը կատարել․ հանրաքվեի մասին օրենքը կփոխեն

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հիմա՞ ինչից է հուզված

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ է Փաշինյանն այսպես շտապում

18/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ առաջնորդները կհամախմբվեն Չինաստանի նկատմամբ ավելի կոշտ դիրքորոշման շուրջ

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

G7-ը խոստանում է աջակցել Ուկրաինային և պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ համատեղ հայտարարության մեջ

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օրբանը խոստանում է շարունակել պայքարել ԵՄ-ի դեմ

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական խորհրդի նոր քաղաքական թվաբանությունը։ Չորս նորանշանակ վարչապետներ կմիանան ԵՄ առաջնորդների սեղանին

18/06/2026 infomitk@gmail.com