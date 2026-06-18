18/06/2026

EU – Armenia

2 միլիարդից ավելի դրամ՝ Ազգային անվտանգության ծառայությանը. նպատակը չի բացահայտվում

infomitk@gmail.com 18/06/2026 1 min read

Կառավարությունը հերթական նիստում որոշում է ընդունել Ազգային անվտանգության ծառայությանը լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ տրամադրելու մասին։

Այդ նպատակով 2026 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուր հանդիսացող ժամանակավորապես ազատ միջոցներից կհատկացվի 2 միլիարդ 106 միլիոն դրամ։

Ըստ որոշման հիմնավորման՝ առաջացել է անհրաժեշտություն նշված գումարն ուղղել «Ազգային անվտանգություն» ծրագրի շրջանակում նախատեսված միջոցառումների իրականացմանը։ Սակայն, ինչպես սովորաբար նման դեպքերում, որոշման մեջ չի մանրամասնվում, թե կոնկրետ որ ծրագրի կամ գործողության ֆինանսավորմանն են ծառայելու այդ միջոցները․ նշվում է միայն համապատասխան ծածկագիրը։

Բաց մի թողեք

1 min read

20 միլիարդ եվրո կհատկացնեն միգրանտների կենտրոնների կառուցմանը

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դիտարկումներ ԿԲ նախագահի մեկնաբանությունների կապակցությամբ

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական խորհրդարանը ճանապարհ է հարթում ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի համար

17/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

20 միլիարդ եվրո կհատկացնեն միգրանտների կենտրոնների կառուցմանը

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ առաջնորդները հանդիպում են Բրյուսելում՝ քննարկելու Ուկրաինայի, Չինաստանի ցնցումը և 2 տրիլիոն եվրոյի բյուջեն

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Եթե Ուկրաինան այրվի, Մոսկվան էլ կայրվի», – ասում է Զելենսկին նավթավերամշակման գործարանի հրդեհից հետո

18/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չեռնոգորիան չպետք է չափազանց երկար սպասի լիիրավ անդամակցությանը

18/06/2026 infomitk@gmail.com