«Բոլորը պարզապես պետք է պատճենեն իմ ասածը». Թրամփը զայրացել է Վենսի վրա Իրանի մասին ասածների համար

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը անցյալ ամառ զայրացած էր փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի վրա, այն բանից հետո, երբ նա չի կարողացել կրկնել Թրամփի հայտարարությունը, որ Իրանի միջուկային զենքի ծրագիրը «լիովին ոչնչացված է»։
«Թրամփը ուրիշներին արտահայտեց իր զգացմունքները, որ Վենսը չի կրկնել իր սեփական նոր արտահայտությունը, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը «լիովին ոչնչացված է», – գրում են Մեգի Հաբերմանը և Ջոնաթան Սվանը իրենց առաջիկա «Ռեժիմի փոփոխություն. Դոնալդ Թրամփի կայսերական նախագահության ներսում» գրքում։
«Թրամփն ասել է իր գործընկերներից մեկին. «Բոլորը պետք է ասեն անիծյալ «ոչնչացված»-ը։ … Ահա՛ բառը։ Բոլորը պարզապես պետք է պատճենեն այն, ինչ ես ասում եմ։ Ոչնչացված։ Ոչնչացված»։
Երբ «ABC News»-ի լրագրող Ջոնաթան Քարլը հարվածներից մի քանի ժամ անց հարցրել է, թե արդյոք Թեհրանի միջուկային օբյեկտներն իսկապես «ոչնչացված» են, Վենսը պատասխանել է. «Դե, Ջոն, լրջորեն վնասված կամ ոչնչացված, ես ճիշտ չգիտեմ, թե ինչ տարբերություն կա։ Մենք գիտենք, որ մենք զգալիորեն հետ ենք մղել նրանց միջուկային ծրագիրը»։
Վենսը նույն հարցազրույցում նաև ասել է, որ «մենք զգալիորեն հետ ենք մղել Իրանի միջուկային ծրագիրը»։
Փոխնախագահը շտապել է իր ղեկավարից ստանալ իուղերձը։ Վենսի «ABC News»-ին տված հարցազրույցից մեկ օր անց, որը Թրամփին դուր չի եկել, փոխնախագահը «Fox News»-ում բազմիցս օգտագործել է «ոչնչացված» բառը։
Լրատվամիջոցներին արտահոսած վաղ հետախուզական տվյալները ցույց են տվել, որ Իրանի միջուկային օբյեկտներին հասցված վնասը չի համապատասխանում Թրամփի կողմից գովազդվածին, և Վենսը ավելի զգույշ լեզու էր օգտագործել, երբ հայտնվել էր «ABC News»-ում։ Նույն ABC-ին տված հարցազրույցում փոխնախագահը նաև ասել էր, որ Թրամփի վարչակազմի մտադրությունն է չձեռնարկել ռեժիմի փոփոխություն, սակայն ժամեր անց Թրամփը հակառակն է ասել։
Բաց մի թողեք
Մոսկվայի վրա երեկվա հուժկու գրոհից ադրբեջանցիներ են վիրավորվել
Թրամփը վստահ էր, որ Ուկրաինան կպարտվի պատերազմում․ Մակրոն
Վենսը հրաժարվու՞մ է բանակցել իրանցիների հետ․ նոր շրջադարձ