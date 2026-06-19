Մոսկվայի վրա երեկվա հուժկու գրոհից ադրբեջանցիներ են վիրավորվել

Նախօրեին Մոսկվայի «Սադովոդ» շուկայի վրա ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքի բեկորների ընկնելու հետևանքով վիրավորվել են Ադրբեջանի 2 քաղաքացիներ։
Այդ մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները;
Դրանց հաղորդմամբ՝ վիրավորները տեղափոխվել են Մոսկվայի քաղաքային թիվ 36 հիվանդանոց։
Հիշեցնենք, երեկ Ռուսաստանի մայրաքաղաքը 4 տարուց ավելի շարունակվող պատերազմից ի վեր հարձակվել է ուկրաինական ԱԹՍ-ներով ամենամեծ հարձակմանը, որի հետևանքով երկու տասնյակից մարդիկ էին վիրավորվել, այդ թվում՝ երեխաներ։
Բաց մի թողեք
«Բոլորը պարզապես պետք է պատճենեն իմ ասածը». Թրամփը զայրացել է Վենսի վրա Իրանի մասին ասածների համար
Թրամփը վստահ էր, որ Ուկրաինան կպարտվի պատերազմում․ Մակրոն
Վենսը հրաժարվու՞մ է բանակցել իրանցիների հետ․ նոր շրջադարձ