19/06/2026

EU – Armenia

Մոսկվայի վրա երեկվա հուժկու գրոհից ադրբեջանցիներ են վիրավորվել

infomitk@gmail.com 19/06/2026 1 min read

Նախօրեին Մոսկվայի «Սադովոդ» շուկայի վրա ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքի բեկորների ընկնելու հետևանքով վիրավորվել են Ադրբեջանի 2 քաղաքացիներ։

Այդ մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները;

Դրանց հաղորդմամբ՝ վիրավորները տեղափոխվել են Մոսկվայի քաղաքային թիվ 36 հիվանդանոց։

Հիշեցնենք, երեկ Ռուսաստանի մայրաքաղաքը 4 տարուց ավելի շարունակվող պատերազմից ի վեր հարձակվել է ուկրաինական ԱԹՍ-ներով ամենամեծ հարձակմանը, որի հետևանքով երկու տասնյակից մարդիկ էին վիրավորվել, այդ թվում՝ երեխաներ։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Բոլորը պարզապես պետք է պատճենեն իմ ասածը». Թրամփը զայրացել է Վենսի վրա Իրանի մասին ասածների համար

19/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը վստահ էր, որ Ուկրաինան կպարտվի պատերազմում․ Մակրոն

19/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վենսը հրաժարվու՞մ է բանակցել իրանցիների հետ․ նոր շրջադարձ

19/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Բոլորը պարզապես պետք է պատճենեն իմ ասածը». Թրամփը զայրացել է Վենսի վրա Իրանի մասին ասածների համար

19/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վթարից մաhաgել է «Միսիս Եվրոպա 2022» մրցույթում Հայաստանը ներկայացրած Վերա Սաֆարյանը. Լուսանկար

19/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընդդիմության առաջնորդները պարտավոր էին հենց այդ ժամանակ համարժեք քայլ կատարել

19/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոսկվայի վրա երեկվա հուժկու գրոհից ադրբեջանցիներ են վիրավորվել

19/06/2026 infomitk@gmail.com