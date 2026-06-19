19/06/2026

EU – Armenia

Վթարից մաhաgել է «Միսիս Եվրոպա 2022» մրցույթում Հայաստանը ներկայացրած Վերա Սաֆարյանը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 19/06/2026 1 min read

Ավտովթարից մահացել է «Միսիս Եվրոպա 2022» մրցույթում Հայաստանը ներկայացրած Վերա Սաֆարյանը։

«Խոր ցավով և սրտի կսկիծով հայտնում ենք, որ դժբախտ պատահարի՝ ավտովթարի հետևանքով, ինը օր կոմայի մեջ մնալուց և բժիշկների գործադրած բոլոր ջանքերին հակառակ, կյանքից հեռացել է արցախցի, Հադրութի բնակիչ Վերա Սաֆարյանը»,- հայտնել է «Նորություններ Արցախից» ֆեյսբուքյան էջը։

Հադրութցի մոդել Վերա Սաֆարյանը երկրորդ տեղն էր զբաղեցրել «Միսիս Եվրոպա 2022» գեղեցկության հեղինակավոր մրցույթում։ Վերան մեկ որդի ունի։

Blog Image

 

Բաց մի թողեք

1 min read

Վթար Ջրվեժում, բախվել են «Mercedes» և «Opel»-ն, վիրավnրներ կան․ Լուսանկար

19/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում 8-ամյա երեխա է վրաերթի ենթարկվել

19/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կամրջի տակ 18-ամյա վարորդը վրաերթի է ենթարկել 70 տարեկան հետիոտնի. բժիշկները պայքարում են տուժածի կյանքի համար. Լուսանկար

19/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Բոլորը պարզապես պետք է պատճենեն իմ ասածը». Թրամփը զայրացել է Վենսի վրա Իրանի մասին ասածների համար

19/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վթարից մաhաgել է «Միսիս Եվրոպա 2022» մրցույթում Հայաստանը ներկայացրած Վերա Սաֆարյանը. Լուսանկար

19/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընդդիմության առաջնորդները պարտավոր էին հենց այդ ժամանակ համարժեք քայլ կատարել

19/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոսկվայի վրա երեկվա հուժկու գրոհից ադրբեջանցիներ են վիրավորվել

19/06/2026 infomitk@gmail.com