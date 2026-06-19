Վթարից մաhաgել է «Միսիս Եվրոպա 2022» մրցույթում Հայաստանը ներկայացրած Վերա Սաֆարյանը. Լուսանկար

Ավտովթարից մահացել է «Միսիս Եվրոպա 2022» մրցույթում Հայաստանը ներկայացրած Վերա Սաֆարյանը։
«Խոր ցավով և սրտի կսկիծով հայտնում ենք, որ դժբախտ պատահարի՝ ավտովթարի հետևանքով, ինը օր կոմայի մեջ մնալուց և բժիշկների գործադրած բոլոր ջանքերին հակառակ, կյանքից հեռացել է արցախցի, Հադրութի բնակիչ Վերա Սաֆարյանը»,- հայտնել է «Նորություններ Արցախից» ֆեյսբուքյան էջը։
Հադրութցի մոդել Վերա Սաֆարյանը երկրորդ տեղն էր զբաղեցրել «Միսիս Եվրոպա 2022» գեղեցկության հեղինակավոր մրցույթում։ Վերան մեկ որդի ունի։
Բաց մի թողեք
Վթար Ջրվեժում, բախվել են «Mercedes» և «Opel»-ն, վիրավnրներ կան․ Լուսանկար
Երևանում 8-ամյա երեխա է վրաերթի ենթարկվել
Կամրջի տակ 18-ամյա վարորդը վրաերթի է ենթարկել 70 տարեկան հետիոտնի. բժիշկները պայքարում են տուժածի կյանքի համար. Լուսանկար