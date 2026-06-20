Ավտովթար՝ Երևանում․ Դավիթ Բեկ փողոցում բախվել են «Mitsubishi»-ն և «Dodge»-ը. Լուսանկար

Այսօր՝ հունիսի 20-ին, ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում։
Ժամը 18։30-ի սահմաններում Դավիթ Բեկ փողոցում բախվել են Կոտայքի մարզի բնակիչ 61-ամյա Գեորգի Ս․-ի վարած «Mitsubishi» մակնիշի և Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ 42-ամյա Գարիկ Ս․-ի վարած «Dodge» մակնիշի ավտոմեքենաները։
Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով, ըստ նախնական տեղեկությունների բարեբախտաբար տուժածներ չկան։
Վթարի փաստով ՊԾ Երևան քաղաքի գնդի 3-րդ գումարտակում փաստաթղթեր են ձևակերպվել։
Բաց մի թողեք
Ուռեկիում ծովային հոսանքը քշել է չորս մարդու, նրանցից մեկը խեղդվել է
Արզնու խճուղում բшխվել են «Nissan Tiida»-ն ու «Toyota Camry»-ն. կա վիրավոր․ Լուսանկար
«Ոչ թե մեր Եվրոպան». Մակրոնը և Սանչեսը քննադատում են միգրանտների համար «անարդյունավետ» վերադարձի կենտրոնները