«Ուժեղ Հայաստան»-ի ընտրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանը դատի է տվել Քննչական կոմիտեին:
Armat Media-ի հետ զրույցում փաստաբան Վարդան Ալոյանն ասել է, որ դատարան ներկայացված հայցադիմումով Նարեկ Կարապետյանը քննչականից պահանջում է հերքել իր հասցեին արված զրպարտությունը, թե իբր թաքցրել է այլ երկրի քաղաքացիություն ունենալու հանգամանքը:
Բաց մի թողեք
Փաշինյանի վարքագիծն ու հայտարարությունները իր պարտության մասին են
Տեսել ենք, թե ինչ անբարոյական զանգված է հետևում Նիկոլ Փաշինյանին
Ստորագրությունների իբրև թե 30 հազար տարբերության մասին տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը․ ԿԸՀ