21/06/2026

EU – Armenia

Նարեկ Կարապետյանը դատի է տվել Քննչական կոմիտեին

infomitk@gmail.com 20/06/2026 1 min read

«Ուժեղ Հայաստան»-ի ընտրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանը դատի է տվել Քննչական կոմիտեին:

Armat Media-ի հետ զրույցում փաստաբան Վարդան Ալոյանն ասել է, որ դատարան ներկայացված հայցադիմումով Նարեկ Կարապետյանը քննչականից պահանջում է հերքել իր հասցեին արված զրպարտությունը, թե իբր թաքցրել է այլ երկրի քաղաքացիություն ունենալու հանգամանքը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանի վարքագիծն ու հայտարարությունները իր պարտության մասին են

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տեսել ենք, թե ինչ անբարոյական զանգված է հետևում Նիկոլ Փաշինյանին

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ստորագրությունների իբրև թե 30 հազար տարբերության մասին տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը․ ԿԸՀ

20/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպայի որ երկրում է կյանքն ամենաթանկը

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբեմն թատրոնում ամենամեծ դերակատարը բեմում չէ․ Լուսանկար

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում վիճաբանությունն ավարտվել է կրակոցներով. 4 մարդ վիրավորվել է. Մանրամասներ

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուռեկիում ծովային հոսանքը քշել է չորս մարդու, նրանցից մեկը խեղդվել է

20/06/2026 infomitk@gmail.com