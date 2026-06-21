21/06/2026

EU – Armenia

ՀՀ առողջապահության նախարարը շնորհավորել է բուժաշխատողներին մասնագիտական տոնի առթիվ

infomitk@gmail.com 21/06/2026 1 min read

«Սիրելի՛ բուժաշխատողներ, սրտանց շնորհավորում եմ մասնագիտական տոնի առթիվ:

Հասարակությունը սովորաբար տեսնում է ձեր աշխատանքի արդյունքը, բայց ոչ միշտ՝ դրա հետևում կանգնած անքուն գիշերները, դժվար որոշումները, շարունակական ուսուցումը և մեծ պատասխանատվությունը։ Ուզում եմ գնահատանքի խոսքս ուղղել այդ անտեսանելի նվիրում համար:

Հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր կարևորագույն բարեփոխման` առողջության ապահովագրության համակարգի ներդրման ընթացքն այսքան ճիշտ ապահովելու, համբերատարություն դրսևորելու համար:

Ի վերջո, գործնականում մեր քաղաքացիներին դուք եք ներկայացնում ու մատուցում բարեփոխումը, իսկ այն, որ ապահովագրության համակարգի հանդեպ մեր հասարակությունը ունի միանշանակ ընկալում, սա նաև ձեր աշխատանքի, մեր միասնական գործակցության արդյունքն է:

Շնորհակալ եմ:

Ժամանակակից առողջապահությունը փոխվում է, զարգանում են տեխնոլոգիաները, բուժման նոր մեթոդները, սակայն անփոփոխ է մնում մեկ բան՝ բուժաշխատողի մարդասիրությունը։

Հենց այդ արժեքն է եղել և շարունակելու է լինել առողջապահության հիմքում:
Շնորհավորում եմ բոլորիս` բժիշկներից մինչև մայարապետեր, բուժքույրեր, առողջապահական կազմակերպիչներից մինչև համակարգի նվիրյալներ:

Սեր և բարօրություն բոլորիս ընտանիքներին և արարում` խաղաղ Հայաստանում»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Վլադիմիր Սպիվակովը հոսպիտալացվել է. Լուսանկար

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մահացել է բժիշկ Արտյոմ Ավանեսյանը. Լուսանկար

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ է բացահայտվել թմրանյnւթի պատճառով հիվանդանոցում հայտնված 12-ամյա տղայի դեպքից

15/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության ապահովումը քաղաքական մեծ կարևորություն ունի

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարձակում Կրասնոդարի առևտրի կենտրոնում․ մեկ կին զոհվել է. Լուսանկար

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ առողջապահության նախարարը շնորհավորել է բուժաշխատողներին մասնագիտական տոնի առթիվ

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հորմուզի նեղուցը շարունակում է փակ մնալ

21/06/2026 infomitk@gmail.com