21/06/2026

EU – Armenia

Հորմուզի նեղուցը շարունակում է փակ մնալ

infomitk@gmail.com 21/06/2026 1 min read

Հորմուզի նեղուցը նախկինի պես փակ է, դրանով նավերի անցում չի իրականացվում։ Այս մասին հայտնել է Fars գործակալությունը՝ հղում անելով իր աղբյուրներին։

Ըստ դրա տվյալների՝ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (ԻՀՊԿ) ռազմածովային ուժերը նավերի անցման թույլտվություն չեն տալիս մինչև հետագա ծանուցում։

Ավելի վաղ՝ հունիսի 20-ին, Իրանը փակել էր Հորմուզի նեղուցը՝ ի պատասխան Իսրայելի կողմից Լիբանանի դեմ շարունակվող ագրեսիայի:

Բաց մի թողեք

1 min read

Հարձակում Կրասնոդարի առևտրի կենտրոնում․ մեկ կին զոհվել է. Լուսանկար

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպայի որ երկրում է կյանքն ամենաթանկը

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ո՞վ է Էնդի Բըրնհեմը։ Վերադարձող պատգամավորը պատրաստվում է մարտահրավեր նետել Քիր Սթարմերին. Լուսանկարներ

20/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության ապահովումը քաղաքական մեծ կարևորություն ունի

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարձակում Կրասնոդարի առևտրի կենտրոնում․ մեկ կին զոհվել է. Լուսանկար

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ առողջապահության նախարարը շնորհավորել է բուժաշխատողներին մասնագիտական տոնի առթիվ

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հորմուզի նեղուցը շարունակում է փակ մնալ

21/06/2026 infomitk@gmail.com