Հորմուզի նեղուցը շարունակում է փակ մնալ

Հորմուզի նեղուցը նախկինի պես փակ է, դրանով նավերի անցում չի իրականացվում։ Այս մասին հայտնել է Fars գործակալությունը՝ հղում անելով իր աղբյուրներին։
Ըստ դրա տվյալների՝ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (ԻՀՊԿ) ռազմածովային ուժերը նավերի անցման թույլտվություն չեն տալիս մինչև հետագա ծանուցում։
Ավելի վաղ՝ հունիսի 20-ին, Իրանը փակել էր Հորմուզի նեղուցը՝ ի պատասխան Իսրայելի կողմից Լիբանանի դեմ շարունակվող ագրեսիայի:
Բաց մի թողեք
Հարձակում Կրասնոդարի առևտրի կենտրոնում․ մեկ կին զոհվել է. Լուսանկար
Եվրոպայի որ երկրում է կյանքն ամենաթանկը
Ո՞վ է Էնդի Բըրնհեմը։ Վերադարձող պատգամավորը պատրաստվում է մարտահրավեր նետել Քիր Սթարմերին. Լուսանկարներ