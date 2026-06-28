29/06/2026

EU – Armenia

Ինքնասպանություն Գյումրիում. տղամարդը վերջ է տվել կյանքին՝ ձեռքում նռնակը պայթեցնելով

infomitk@gmail.com 28/06/2026 1 min read

Այսօր, ժամը 16:00-ի սահմաններում ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Շիրակի մարզային վարչությունում օպերատիվ տեղեկություն է ստացվել, որ Գյումրի քաղաքի բնակելի տներից մեկում պայթյուն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով կա զոհ։

Դեպքի վայր ժամանած քրեական ոստիկաններն ու փրկարարները պարզել են, որ տեղեկությունը համապատասխանում է իրականությանը։ Տանը հայտնաբերվել է նույն տան բնակիչ, 51-ամյա Վազգեն Ա.-ի դին։

Դեպքի փաստով քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Նախնական տվյալներով՝ տղամարդը նռնակի պայթեցման միջոցով ինքնասպանություն է գործել։ Դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզվում են։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ավտոմեքենայում հայտնաբերվել է առողջապահության նախկին նախարար, վիրաբույժ Գագիկ Ստամբուլցյանի մարմինը. Լուսանկար

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առեղծվածային դեպք, «Nissan»-ի սրահում հայտնաբերել են 4 կիսամnխրացած մարմիններ. Լուսանկար

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փամբակ գետում փրկարարներն ու ջրասուզակները հայտնաբերել են 2 օր առաջ ջրաhեղձ եղած տղամարդուն

29/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչո՞ւ է ԵՄ արտաքին քաղաքականության ծառայությունը պայքարում իր ապագայի համար

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովա, Ուկրաինա, Հունգարիա, Հայաստան. այս երկրները ռուսական քարոզչական արշավի լուրջ թիրախ են դարձել. Ցահքնա

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ արգելվել է հավաքվել, տոնել, բողոքել, նկարահանել. կան ձերբակալվածներ

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավտոմեքենայում հայտնաբերվել է առողջապահության նախկին նախարար, վիրաբույժ Գագիկ Ստամբուլցյանի մարմինը. Լուսանկար

29/06/2026 infomitk@gmail.com