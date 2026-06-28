Ինքնասպանություն Գյումրիում. տղամարդը վերջ է տվել կյանքին՝ ձեռքում նռնակը պայթեցնելով

Այսօր, ժամը 16:00-ի սահմաններում ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Շիրակի մարզային վարչությունում օպերատիվ տեղեկություն է ստացվել, որ Գյումրի քաղաքի բնակելի տներից մեկում պայթյուն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով կա զոհ։
Դեպքի վայր ժամանած քրեական ոստիկաններն ու փրկարարները պարզել են, որ տեղեկությունը համապատասխանում է իրականությանը։ Տանը հայտնաբերվել է նույն տան բնակիչ, 51-ամյա Վազգեն Ա.-ի դին։
Դեպքի փաստով քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Նախնական տվյալներով՝ տղամարդը նռնակի պայթեցման միջոցով ինքնասպանություն է գործել։ Դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզվում են։
Բաց մի թողեք
Ավտոմեքենայում հայտնաբերվել է առողջապահության նախկին նախարար, վիրաբույժ Գագիկ Ստամբուլցյանի մարմինը. Լուսանկար
Առեղծվածային դեպք, «Nissan»-ի սրահում հայտնաբերել են 4 կիսամnխրացած մարմիններ. Լուսանկար
Փամբակ գետում փրկարարներն ու ջրասուզակները հայտնաբերել են 2 օր առաջ ջրաhեղձ եղած տղամարդուն