Վրաստանն ու Ղազախստանը ստորագրել են ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիր. Լուսանկար

Ղազախստանի նախագահ Կասիմ-Ժոմարտ Տոկաևը և Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն Աստանայում ստորագրել են ռազմավարական գործընկերության մասին համատեղ հռչակագիր:
Փաստաթղթի շրջանակներում երկու երկրների միջև հարաբերությունները պաշտոնապես անցնում են ռազմավարական գործընկերության մակարդակի:
Հռչակագիրը ստորագրվել է երկու երկրների առաջնորդների հանդիպման, ինչպես նաև կառավարական պատվիրակությունների մասնակցությամբ ընդլայնված կազմով բանակցությունների արդյունքներով:
Բացի այդ, Վրաստանի և Ղազախստանի համապատասխան գերատեսչությունների միջև ստորագրվել են փոխըմբռնման հուշագրեր՝ մշակույթի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և զբոսաշրջության ոլորտներում համագործակցության վերաբերյալ:
Բաց մի թողեք
«Կարող է պահանջել Բոսնիա-Հերցեգովինայի մաս կազմող Սերբական հանրապետության իր կազմում միավորումը»
Մոնակոյում մահափnրձ է տեղի ունեցել ուկրաինացի գործարարի ու նրա ընտանիքի դեմ. Երմոլաևի վիճակը ծայրահեղ ծանր է. Լուսանկարներ
Նախկին նախագահը նորից հայտնվել է անհարմար դրության մեջ