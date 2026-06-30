30/06/2026

EU – Armenia

Վրաստանն ու Ղազախստանը ստորագրել են ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիր. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 30/06/2026 1 min read

Ղազախստանի նախագահ Կասիմ-Ժոմարտ Տոկաևը և Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն Աստանայում ստորագրել են ռազմավարական գործընկերության մասին համատեղ հռչակագիր:

Փաստաթղթի շրջանակներում երկու երկրների միջև հարաբերությունները պաշտոնապես անցնում են ռազմավարական գործընկերության մակարդակի:

Հռչակագիրը ստորագրվել է երկու երկրների առաջնորդների հանդիպման, ինչպես նաև կառավարական պատվիրակությունների մասնակցությամբ ընդլայնված կազմով բանակցությունների արդյունքներով:

Բացի այդ, Վրաստանի և Ղազախստանի համապատասխան գերատեսչությունների միջև ստորագրվել են փոխըմբռնման հուշագրեր՝ մշակույթի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և զբոսաշրջության ոլորտներում համագործակցության վերաբերյալ:

Բաց մի թողեք

1 min read

«Կարող է պահանջել Բոսնիա-Հերցեգովինայի մաս կազմող Սերբական հանրապետության իր կազմում միավորումը»

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոնակոյում մահափnրձ է տեղի ունեցել ուկրաինացի գործարարի ու նրա ընտանիքի դեմ. Երմոլաևի վիճակը ծայրահեղ ծանր է. Լուսանկարներ

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախկին նախագահը նորից հայտնվել է անհարմար դրության մեջ

30/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մաս 2. Ծանոթացեք Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան մարտահրավերի հետևում կանգնած Եվրախորհրդարանի պատգամավորների հետ․ Լուսանկարներ

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընտրողները չեն հետաքրքրվում ԵՄ-ի համար տարածքային պատերազմներով, ասում է Մետսոլան

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն և Չինաստանը ձգտում են կանխել առևտրային պատերազմը՝ նոր երկխոսությամբ

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն վերանայում է իր ծրագրերը Սերբիայի հետ ընտրությունների մոտենալուն զուգընթաց

30/06/2026 infomitk@gmail.com