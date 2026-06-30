30/06/2026

EU – Armenia

Մոնակոյում մահափnրձ է տեղի ունեցել ուկրաինացի գործարարի ու նրա ընտանիքի դեմ. Երմոլաևի վիճակը ծայրահեղ ծանր է. Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 30/06/2026 1 min read

Մոնակոյում մահափորձ է տեղի ունեցել ուկրաինացի գործարար Վադիմ Երմոլաևի դեմ։

Այս մասին հայտնում է Le Figaro թերթը՝ հղում անելով իր աղբյուրներին:

Նախնական տվյալներով՝ անհայտ անձը շենքի մուտքի մոտ թողել է ինքնաշեն պայթուցիկ սարքով պայուսակ և դիմել փախուստի: Պայթյունը տեղի է ունեցել Ֆրանսիայի հետ սահմանին գտնվող Հայր Լուի Ֆրոլիայի փողոցում:

Պայթյունի հետևանքով տուժել են երեք մարդ՝ ինքը՝ Երմոլաևը, մի կին և մի դեռահաս։ Figaro-ի տվյալներով՝ տուածները ուկրաինացի օլիգարխի կինը և երեխան են:

56.jpg (711 KB)

Մեծահասակները գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում, նախնական տվյալներով՝ զոհեր չկան, բայց կան տեղեկություններ ևս մի քանի տուժածի մասին:

Միջադեպը Մոնակոյի իշխանությունները որակել են ահաբեկչություն և նշել, որ պատմության մեջ այն առաջինն է։ Ֆրանսիայի Նիս քաղաքի քաղաքապետ Էրիկ Չիոտին նույնպես միջադեպը անվանել է ահաբեկչական հարձակում։

Վադիմ Երմոլաևն «Ալեֆ» կորպորացիայի հիմնադիրն է և Դնեպրի խոշորագույն շինարարներից մեկը: 2021 թվականին Forbes Ukraine-ն Վադիմ Երմոլաևին ներառել է 100 ամենահարուստ ուկրաինացիների ցանկում՝ 220 միլիոն դոլար կարողությամբ։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Կարող է պահանջել Բոսնիա-Հերցեգովինայի մաս կազմող Սերբական հանրապետության իր կազմում միավորումը»

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաստանն ու Ղազախստանը ստորագրել են ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիր. Լուսանկար

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախկին նախագահը նորից հայտնվել է անհարմար դրության մեջ

30/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մաս 2. Ծանոթացեք Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան մարտահրավերի հետևում կանգնած Եվրախորհրդարանի պատգամավորների հետ․ Լուսանկարներ

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընտրողները չեն հետաքրքրվում ԵՄ-ի համար տարածքային պատերազմներով, ասում է Մետսոլան

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն և Չինաստանը ձգտում են կանխել առևտրային պատերազմը՝ նոր երկխոսությամբ

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն վերանայում է իր ծրագրերը Սերբիայի հետ ընտրությունների մոտենալուն զուգընթաց

30/06/2026 infomitk@gmail.com