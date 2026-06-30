Ինչպես է արյունալի անցյալը վերաձևավորում քաղաքականությունը Լեհաստանում և Ուկրաինայում

Լեհաստանում ապրող միլիոնավոր ուկրաինացիներ կարող են դառնալ հիմնական հարց հաջորդ տարվա խորհրդարանական ընտրություններում, քանի որ քաղաքական աջերի տրամադրությունը փոխվում է Կիևի դեմ։
ՎԱՐՇԱՎԱ – Լեհաստանն ու Ուկրաինան ունեն ընդհանուր թշնամի՝ Ռուսաստանը, բայց ութ տասնամյակ առաջ տեղի ունեցած կոտորածների շուրջ վեճը ավելի ու ավելի է զենքի վերածվում երկու կողմերի ներքին քաղաքականության մեջ։
Պատմական թշնամանքը սկսվել է մայիսին, երբ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ուկրաինական զորամասին անվանակոչեց «ՄԱԿ-ի հերոսների» անունով, ինչը զայրացրեց Լեհաստանին։ Ուկրաինական ապստամբական բանակը, որը հայտնի է որպես ՄԱԿ, Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում սպանել է տասնյակ հազարավոր լեհերի՝ էթնիկ զտումների արշավի ժամանակ, որն այժմ Արևմտյան Ուկրաինան է։
Լեհական կողմից Զելենսկու քայլի շուրջ բուռն բանավեճն արդեն սպառնում է ազդել հաջորդ տարվա կարևորագույն ընդհանուր ընտրությունների վրա՝ ազգայնական ճամբարը հնարավորություն է տեսնում միավորներ վաստակել ԵՄ-ի կողմնակից կենտրոնամետների դեմ։
Ուկրաինացիների համար նույն վեճը վերածվում է որոշիչ կարմիր գծի՝ արդյոք արտաքին ուժերը կարող են թելադրել իրենց ազգային հերոսներին, և այն քաղաքականապես կարևոր է դարձել Զելենսկու համար։ Ռուսաստանը պատերազմ է մղում՝ ներկայացնելով Ուկրաինան որպես արհեստական պետություն, ուստի Կիևը պաշտպանում է իր սեփական ազգայնական խորհրդանիշները։
«Ոչ ոք երբեք չի թելադրի ուկրաինացիներին, թե որ հերոսներին պատվել, որ տոները նշել կամ որ պատմությունը ուսումնասիրել», – այս շաբաթավերջին ասել է Զելենսկու գրասենյակի ղեկավար Կիրիլո Բուդանովը։
Լեհաստանի համար UPA-ի կոտորածները ցեղասպանություն էին։ Ուկրաինայի համար UPA-ն ազատության մարտիկներ էին, որոնք Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ և դրանից հետո պայքարել են Խորհրդային Միության դեմ, և որոնց ժառանգությունն այժմ ոգեշնչում է Ռուսաստանի դեմ պայքարում։
Լեհաստանի ազգայնական նախագահ Կարոլ Նավրոցկին հակադարձեց՝ Զելենսկուին զրկելով Լեհաստանի բարձրագույն պարգևից՝ Սպիտակ Արծվի շքանշանից։
Զելենսկին անմիջապես մեդալը փաթեթավորեց արկղի մեջ և ուղարկեց Վարշավա։ Նա նաև բաց թողեց անցյալ շաբաթ Ուկրաինայի վերականգնման և վերակառուցման վերաբերյալ խոշոր համաժողովը Լեհաստանի հյուսիսային Գդանսկ քաղաքում։
Վարչապետ Դոնալդ Տուսկի ԵՄ-ի կողմնակից կոալիցիոն կառավարության համար պատերազմի ամենակարևոր դաշինքներից մեկի այս հնարավոր փլուզումը ցավոտ շեղում է առաջնահերթությունից՝ Կրեմլի դեմ համատեղ ճակատից։ Սակայն, իմանալով երկրում տարածված զգայունությունը, նա զգույշ է երկու կողմերի քաղաքական գործիչներին կոչ անել մեղմել լարվածությունը՝ մեղադրելով երկուսին էլ պատմական պայքարում «ռազմավարական սխալ» թույլ տալու մեջ։
Տուսկը հաջորդ տարի վերընտրվելու է, և մեծ հարցն այն է, թե արդյոք նրա կոալիցիան կփոխարինվի «Իրավունք և արդարադատություն» (PiS) ազգայնական կուսակցությունով՝ նախագահ Նավրոցկիի հետ համագործակցությամբ, հնարավոր է՝ հակաուկրաինական ծայրահեղ աջերի հետ միասին։
Դա Ուկրաինան և Լեհաստանում գտնվող մոտավորապես 2 միլիոն ուկրաինացիներին, որոնցից մոտ 1 միլիոնը ժամանել է Ռուսաստանի 2022 թվականի լայնածավալ ներխուժումից հետո, դարձնում է քարոզարշավի վճռորոշ խնդիր։ Աճում է հիասթափությունը այն ենթադրյալ լարվածության պատճառով, որը փախստականները ստեղծում են հանրային ծառայությունների վրա, և աջակողմյանները իրենց պահն են համարում հարվածելու։
Չնայած Տուսկի կառավարությունը թշնամաբար է տրամադրված Նավրոցկիի նկատմամբ, այն սահմանափակ սոցիալական խնամք է տրամադրում ուկրաինացիներին, այդ թվում՝ տարեցներին և փոքր երեխաներին։
Քաղաքական խաղ
Զելենսկին ուկրաինական լրատվամիջոցներին ասել է, որ Նավրոցկիի կողմից Սպիտակ Արծվի շքանշանի չեղարկումը սերտորեն կապված է Լեհաստանի ներքին քաղաքականության հետ։
«Նրանք 2027 թվականին ընտրություններ ունեն։ Մենք այստեղ գործ չունենք, սա նրանց ներքին գործն է», – ասել է Զելենսկին։
Սակայն Նավրոցկին մերժել է քաղաքական խաղարկություններ կատարելու մեղադրանքները։
«Հարգելի՛ Վոլոդիմիր, պարոն նախագահ, վեճը ընդհանրապես չի վերաբերում Լեհաստանի ներքին հարցերին։ Նման հարցեր չկան, քանի որ բոլոր լեհերը գիտեն և հասկանում են, թե որքան չարիք են գործել ուկրաինացի ազգայնականները Լեհաստանի, լեհ կանանց, լեհ տղամարդկանց և լեհ երեխաների հետ», – պատասխանել է նա։
Նավրոցկին, որի անցյալ տարվա նախագահական քարոզարշավի կենտրոնական ուղերձը «Նախ՝ Լեհաստանը։ Նախ՝ լեհերը» էր, նաև զգուշացրեց, որ Վարշավան կարող է խոչընդոտել Ուկրաինայի՝ ԵՄ-ին միանալու ճանապարհը, եթե Կիևը չճանաչի կոտորածները և ներողություն չխնդրի։
Նման սպառնալիքները մեծ շրջադարձ են երկու երկրների համար, որոնք տասնամյակներ շարունակ ձգտել են միասին աշխատել՝ փորձելով հաղթահարել իրենց դժվար պատմությունը, քանի որ երկու երկրների առաջնորդները բացել են պատերազմական կոտորածներին նվիրված հուշարձաններ, իսկ Կիևը վերջերս համաձայնել է թույլատրել UPA-ի զոհերի արտաշիրիմումը և վերաթաղումը։
Արկադիուշ Մուլարչիկը, PiS-ից Եվրախորհրդարանի անդամ, կասկած չուներ, թե ով է մեղավորը։
«Լեհաստանի քաղաքական դասը, և կարծում եմ՝ Լեհաստանի բոլոր քաղաքական ուժերը, գիտեն, թե ով է Զելենսկին։ Նրանք գիտեն, թե ինչպես են գործում ուկրաինացիները, որ սա դեռևս հետխորհրդային երկիր է՝ հետխորհրդային մտածելակերպով, որտեղ մեթոդներն ու դիվանագիտությունը չեն գործում, այլ, կասեի, ուժն ու ամբարտավանությունը», – ասաց նա։
Սակայն Վարշավայի համալսարանի քաղաքագետ Ռենատա Միենկովսկա-Նորկիենեն ասաց, որ UPA-ի շուրջ վեճը խոր արմատներ ունի լեհական քաղաքականության մեջ։
«Նախագահը հասկացել է, որ հանրային տրամադրությունն ավելի շատ փոխվել է Ուկրաինայի և ուկրաինացիների դեմ և եզրակացրել է, որ իրականում ոչինչ չի ռիսկի դիմում», – ասաց նա։ «Պատմության շուրջ վեճը թույլ է տալիս նրան համախմբել աջակողմյան և ազգայնական շրջանակները իր և իր որոշման շուրջ, և դա կարևոր կլինի ընտրությունների նախապատրաստման փուլում»։
Լեհաստանը դժգոհ է ուկրաինացիներից
Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումից հետո համերաշխության վաղ պոռթկումից հետո Լեհաստանի տրամադրությունը փոխվել է։
«Մենք հասկանում ենք, որ Ուկրաինան պատերազմի մեջ է, և մենք ուզում ենք, որ Ուկրաինան հաղթի այս պատերազմում Ռուսաստանի դեմ, բայց մենք չենք կարող թույլ տալ, որ Լեհաստանը և լեհերը այդքան անհարգալից վերաբերմունքի արժանանան», – ասաց պատգամավոր և PiS-ի խոսնակ Ռաֆալ Բոչենեկը։
Անցյալ տարի նախագահական ընտրություններում հաղթելուց ի վեր Նավրոցկին PiS-ի ճամբարը մղել է ավելի աջ՝ հաճախ ընդհանուր հայտարարի գալով երկու ծայրահեղ աջ կուսակցությունների՝ լիբերտարիանական կոնֆեդերացիայի և Լեհական թագի հակասեմական կոնֆեդերացիայի հետ, որոնք երկուսն էլ խիստ հակաուկրաինական հայացքներ են արտահայտել։
«Կիևի կառավարության կողմից անվերապահ օգնությունն ու ֆինանսավորումը, ինչպես նաև լեհական պետությանը պարտքերի մեջ դնելը՝ Կիևի կոռումպացված կառավարությանը ֆինանսավորելու համար, բացարձակապես վնասակար և իռացիոնալ են», – երկուշաբթի օրը հայտարարեց կոնֆեդերացիայի առաջնորդ Քշիշտոֆ Բոսակը։
Գժեգոժ Բրաունը՝ Լեհական թագի կոնֆեդերացիայի առաջնորդը և Եվրախորհրդարանի անդամը, որը հրդեհաշիջիչով մարեց Խանուկայի մենորայի մոմերը Լեհաստանի խորհրդարանում, այս շաբաթ կոչ արեց դադարեցնել Ուկրաինային ռազմական օգնությունը։
«Կիևի ռեժիմը ո՛չ դաշնակից է, ո՛չ էլ բարեկամ։ Այն լեհ ազգի և լեհական պետության թշնամին է», – ասաց նա պատերազմական կոտորածների հիշատակին նվիրված հանրահավաքի ժամանակ։
Այդ տեսակետները այժմ ավելի ու ավելի տարածված են Լեհաստանում։
Պետական CBOS հարցման կենտրոնի կողմից անցկացված ֆոկուս խմբային ուսումնասիրությունը այս շաբաթ ցույց տվեց, որ լեհերը հետաքրքրված են իրենց նախընտրող քաղաքականությամբ՝ ուկրաինացիների նկատմամբ, որոնց մասին հարցվածները նշել են, որ «խոշտանգում են իրենց իրավունքները Լեհաստանում»։
Ուկրաինացիների սոցիալական օգնությունը Լեհաստանում ավելի ու ավելի զգայուն հարց է, նույնիսկ այն դեպքում, երբ տնտեսական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ Լեհաստանը շահել է աշխատունակ տարիքի ուկրաինացիների ներհոսքից։
SW Research-ի այս ամսվա սկզբին անցկացված հարցումը ցույց տվեց, որ հարցվածների 51.9 տոկոսը նշել է, որ իրենց կարծիքը Ուկրաինայի և Զելենսկու նկատմամբ վատացել է Զելենսկու UPA ռազմական ստորաբաժանման վերաբերյալ որոշումից հետո։
Լեհական սոցիալական ցանցերը ողողված են ուկրաինացի խանութի աշխատակցի լեհ հաճախորդի կողմից ոտնձգությունների և վիրավորանքների տեսանյութով, որը հետագայում ձերբակալվել է։ Այս հարցը դարձել է ազգային մեծ քննարկման թեմա։
PiS-ը շարունակում է հարձակվել Տուսկի և կառավարության վրա՝ Ուկրաինայի նկատմամբ չափազանց մեղմ լինելու համար։ Կուսակցությունը նաև խոստանում է ավելի կոշտ դիրքորոշում ընդունել Կիևի նկատմամբ, եթե այն հաջորդ տարի վերադառնա իշխանության։
«Լեհական հասարակությունը բուժվում է որոշակի իդեալիզմից, այն գաղափարից, որ Ուկրաինայի հետ կարելի է ինչ-որ բան կառուցել գործընկերության հիման վրա։ Մենք տեսնում ենք, որ դա հնարավոր չէ։ Այսպիսով, այսուհետ պետք է լինեն միայն կոշտ, պրագմատիկ շահեր», – ասաց Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Մուլարչիկը։
Կիևում նույնպես կրքերը բորբոքվում են
Զելենսկին այս շաբաթ հայտարարեց Ուկրաինայի հերոսներին պատվելու համար ազգային պանթեոնի ստեղծման մասին։ Ուղերձի մի մասը հնչում էր այնպես, կարծես այն ուղղված էր Վարշավային։
«Բոլոր այն հերոսների անունները, ովքեր դարերի և դարաշրջանների ընթացքում պայքարել են Ուկրաինայի համար և ոգեշնչել են Ուկրաինան, կմիավորվեն և ընդմիշտ կգրվեն մեր պատմության մեջ… ոչ ոք երբեք չի ասի մեզ, թե ինչպես ապրել, ինչպես խոսել, ում սիրել, ում շնորհակալ լինել կամ որ հերոսներին պատվել», – ասաց Զելենսկին։
Բուդանովը Վարշավայի և Կիևի միջև պայքարը անվանեց «լուրջ սխալ», բայց զգուշացրեց, որ «ինչպես ասում են, դեռ շատ բան կլինի, եթե բոլորը մի փոքր չդանդաղեցնեն»։
Պետական Արևելյան ուսումնասիրությունների կենտրոնի Բելառուսի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի բաժնի ղեկավար Թադեուշ Իվանսկին ասաց, որ լեհական և ուկրաինական տեսակետների միջև եղած բացը նեղացնելը չափազանց դժվար կլինի։
«Զելենսկին դիմակայել է Ռուսաստանի հսկայական ճնշմանը և Թրամփի հսկայական ճնշմանը, որը փորձել է կոտրել նրան և ստիպել տարբեր զիջումների գնալ։ Այսպիսով, Լեհաստանի այս ճնշումը՝ նրա համար, որպեսզի նա առաջ շարժվի ՈւՊԱ-ի հարցում, հազիվ թե նկատելի լինի համեմատության մեջ», – ասաց Իվանսկին։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն վերանայում է իր ծրագրերը Սերբիայի հետ ընտրությունների մոտենալուն զուգընթաց
Ջորդան Բարդելայի դաշնակիցները պլանավորում են մեղմացնել Մարին Լե Պենի կենսաթոշակային խոստումը
Ծանոթացեք Ֆրանսիայի նախագահական մրցավազքը ձևավորող ԵՄ ներքին ներկայացուցիչների հետ. Լուսանկարներ