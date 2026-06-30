Բրյուսելը հակադարձում է Թրամփի տեխնոլոգիական սպառնալիքներին

Թվային կարգավորման շուրջ լարվածությունը մթագնում է ԵՄ-ԱՄՆ նոր տեխնոլոգիական «երկխոսություն» սկսելու վերաբերյալ ընթացող բանակցություններին։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական հանձնաժողովը երկուշաբթի օրը հակադարձեց Դոնալդ Թրամփի նոր սակագնային սպառնալիքներին Եվրոպայի տեխնոլոգիական կանոնների դեմ, հենց այն պահին, երբ ԵՄ և ԱՄՆ պաշտոնյաները Վաշինգտոնում սկսեցին բանակցություններ՝ ուղղված իրենց ավելի ու ավելի լարված թվային հարաբերությունները վերականգնելուն։
ԵՄ տեխնոլոգիական ոլորտի բարձրաստիճան պաշտոնյա Ռոբերտո Վիոլայի գլխավորած պատվիրակությունը Վաշինգտոնում է մինչև չորեքշաբթի՝ այն բանի համար, ինչը հանձնաժողովը անվանում է «ապագա հնարավոր երկխոսության շուրջ երկխոսություն» իր ամերիկացի գործընկերների հետ։
Այցը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահը ուրբաթ օրը իր սոցիալական ցանցերում հրապարակված գրառման մեջ սպառնաց նոր սակագներով ԵՄ այն երկրներին, որոնք թվային ծառայությունների հարկեր են սահմանում ամերիկյան տեխնոլոգիական ընկերությունների վրա։ ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը նաև կիրակի օրը մեկնաբանության մեջ տեխնոլոգիական ինքնիշխանությունը խթանելու ԵՄ վերջին նախաձեռնությունները անվանել է «պրոտեկցիոնիստական»։
«Մեր դիրքորոշումը շատ հստակ է», – երկուշաբթի օրը լրագրողներին ասել է հանձնաժողովի խոսնակ Թոմաս Ռեգնիեն։ «ԵՄ-ն և նրա անդամ պետություններն ունեն իրենց տարածքում ցանկացած տնտեսական գործունեություն կարգավորելու ինքնիշխան իրավունք»։
«ԵՄ-ն արագ և վճռականորեն կարձագանքի», – հավելեց Ռեգնիեն, եթե Վաշինգտոնը շարունակի «միակողմանի միջոցներ ձեռնարկել նման օրինական քաղաքականության դեմ»։
Թրամփի Սպիտակ տուն վերադառնալուց հետո ԱՄՆ վարչակազմը ակտիվացրել է դաշինքի տեխնոլոգիական օրենքների վրա հարձակումները՝ մեղադրելով նրանց ամերիկյան ընկերություններին անարդարացիորեն թիրախավորելու մեջ։
Բրյուսելում Թրամփի գլխավոր դեսպան Էնդրյու Փազդերը մարտին ասել էր, որ Վաշինգտոնը ցանկանում է, որ տեխնոլոգիական երկխոսությունը ներառի ԵՄ տեխնոլոգիական կանոնները, որոնք, ամերիկյան ընկերությունների կարծիքով, չափազանց ծանրաբեռնված են։
ԵՄ գործադիր մարմինը վերջերս ներկայացրել է երկար սպասված օրենսդրական փաթեթ, որը նախատեսված է Եվրոպայի տարիներ շարունակ ԱՄՆ տեխնոլոգիաներից կախվածությունը նվազեցնելու համար, որը գնալով ավելի ու ավելի է դիտվում որպես ռազմավարական խոցելիություն։ Ծրագիրը երկարատև խաղ է. խթանելով եվրոպական տեխնոլոգիական չեմպիոններին, միաժամանակ կառավարություններին տալով նոր եղանակներ՝ ԱՄՆ խաղացողներին հանրային հատվածի շուկայի ամենազգայուն մասերից դուրս պահելու համար։
«ԵՄ տեխնոլոգիական ինքնիշխանության մասին առաջիկա օրենքներում պրոտեկցիոնիստական միջոցառումները վտանգում են խաթարել մեր գործընկերությունը», – հայտարարության մեջ ասել է ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի խոսնակը՝ հիշեցնելով վերջերս կնքված առևտրային համաձայնագիրը, որը «պահանջում է վերացնել առևտրի ոչ սակագնային խոչընդոտները»։
«Առաջ գնալու ուղին արհեստական բանականության և չիպերի հարցում ապակարգավորումն ու համագործակցությունն է», – հավելել են նրանք։
Մեկնաբանությունը հնչել է անմիջապես այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն մասնակիորեն վերացրեց Anthropic-ի վերջին սուպերհաքերային արհեստական բանականության մոդելների արտահանման սահմանափակումները, ինչը մեծ աղմուկ բարձրացրեց Եվրոպայում և ավելի խորացրեց այսպես կոչված տեխնոլոգիական սպանության մտավախությունները Թրամփի ձեռքի տակ։
«Մենք կարծում ենք, որ մենք վստահելի գործընկեր ենք, այլ ոչ թե անվտանգության ռիսկ», – ասել է Ռեժնիեն՝ չբացառելով, որ այս շաբաթվա հանդիպումներում կարող է բարձրացվել արհեստական բանականության մոդելներին օտարերկրյա մուտքի հարցը։
Նախապատրաստական փաստաթուղթը ցույց է տալիս, որ բանակցությունները կներառեն արհեստական բանականություն, կիբերանվտանգություն, անչափահասների առցանց պաշտպանություն, կապ, չիպեր և թվային առևտուր։ «Քննարկումն այժմ շարունակվում է, ինչը ցույց է տալիս, որ երկու կողմերն էլ անպայման ցանկանում են դա», – ասել է Ռեժնիեն։
Բաց մի թողեք
Ընտրողները չեն հետաքրքրվում ԵՄ-ի համար տարածքային պատերազմներով, ասում է Մետսոլան
Ինչո՞ւ է ԵՄ արտաքին քաղաքականության ծառայությունը պայքարում իր ապագայի համար
ԵՄ խորհուրդը հավանություն է տվել ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև առևտրային համաձայնագրին