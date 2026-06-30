Ջորդան Բարդելայի դաշնակիցները պլանավորում են մեղմացնել Մարին Լե Պենի կենսաթոշակային խոստումը

«Ազգային միավորում» կուսակցության հին գվարդիան վախենում է, որ կենսաթոշակային տարիքի հարցում չափավորությունը կարող է օտարացնել իր աշխատավոր դասի հիմքը։
ՓԱՐԻԶ — Քանի որ Ջորդան Բարդելան մոտենում է Մարին Լե Պենին Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջ նախագահի թեկնածուի պաշտոնում փոխարինելու հնարավորությանը, նա թիրախավորում է նրա հիմնական տնտեսական խոստումներից մեկը։
Լը Պենը Ֆրանսիայի առատաձեռն կենսաթոշակային համակարգի պահպանումը դարձրել է նախընտրական հիմնական խնդիր՝ խոստանալով չեղարկել նախագահ Էմանուել Մակրոնի բարեփոխումները և պահպանել երկրի օրինական կենսաթոշակային տարիքը 62 տարեկանում։ Բարդելան առաջարկել է, որ քաղաքականությունը պետք է քննարկման առարկա դառնա։
«Ազգային միավորում» կուսակցության երկու պաշտոնյաների խոսքով՝ Բարդելային մոտ կանգնած պաշտոնյաները այժմ ուսումնասիրում են այն կանոնը չեղարկելու ծրագիրը, որը թույլ է տալիս անհատներին թոշակի անցնել 67 տարեկանում լիարժեք կենսաթոշակով, նույնիսկ եթե նրանք բավականաչափ երկար չեն վճարել՝ այլ կերպ որակավորվելու համար։ Դրա փոխարեն, աշխատողները պետք է սպասեն մինչև 42 տարի վճարեն, կամ ընտրեն թոշակի անցնել ավելի ցածր կենսաթոշակով։
Կենսաթոշակային հարցը սրում է լարվածությունը Լը Պենի հին գվարդիայի միջև, որը մտահոգված է կուսակցության աշխատավոր դասի բազան կորցնելու մտավախությամբ, և Բարդելային մոտ կանգնած պաշտոնյաների միջև, որոնք պնդում են, որ կուսակցությունը պետք է բարձրացնի իր տնտեսական հեղինակությունը և գրավի Ֆրանսիայի փլուզվող ֆինանսների մասին մտահոգված չափավոր ընտրողների կողմը։
Պառակտումն ավելի հրատապ է դարձել հուլիսի 7-ից առաջ, երբ վերաքննիչ դատարանը պետք է որոշի՝ արդյոք պահպանել Լը Պենի դատավճիռը ԵՄ միջոցները յուրացնելու և ընտրական պաշտոն զբաղեցնելու հինգ տարվա արգելքի համար։
Լը Պենը հայտարարել է, որ եթե ինքը չկարողանա առաջադրվել, Բարդելան կլինի կուսակցության թեկնածուն հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում։
Գործող համակարգում ֆրանսիացի աշխատողները կարող են պահանջել պետական ամբողջական կենսաթոշակ 62 տարեկանից մինչև 9 ամսական, որը աստիճանաբար կբարձրանա մինչև 64 տարեկան՝ Մակրոնի բարեփոխման շրջանակներում, եթե նրանք բավականաչափ երկար ժամանակ վճարումներ են կատարել համակարգին։ Նրանք, ովքեր չեն հասել պահանջվող վճարման ժամկետին, դեռ կարող են պահանջել լրիվ կենսաթոշակ 67 տարեկանում։
Բարդելայի դաշնակիցները պնդում են, որ իրենց առաջարկը կդարձնի համակարգն ավելի արդար՝ ավելի մեծ շեշտադրում կատարելով այն բանի վրա, թե որքան ժամանակ են մարդիկ վճարել, այլ ոչ թե այն տարիքի վրա, որում նրանք թոշակի են անցնում։
«Ներկայումս վճարման միջին տևողությունը 39 տարի է», – ասաց «Ազգային միաբանության» պաշտոնյաներից մեկը։ «Բոլորը գիտեն, որ համակարգը կենսունակ չէ»։ Կառավարության տվյալների համաձայն՝ վճարման միջին տևողությունը 1950 թվականին ծնված մարդկանց համար 39.2 տարի էր։
Բաժանարար գիծ
Անցյալ ամիս Բարդելան անակնկալի բերեց Լե Պենի որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաների՝ հարցականի տակ դնելով, թե արդյոք թոշակի անցնելու տարիքը պետք է մնա կուսակցության կենսաթոշակների արդարության կենտրոնական չափանիշը։
«Թոշակի անցնելու տարիքը ոչինչ չի նշանակում», – ասաց նա ֆրանսիական LCI հեռուստաալիքով։ «Որպեսզի համակարգը շատ ավելի պարզ և արդար լինի, մենք պետք է նայենք վճարումների տարիների քանակին։ Ահա թե ինչն է կարևոր։ Կարծում եմ՝ ավելի լավ կլինի պարզեցնել ամեն ինչ և կառուցել մի համակարգ, որն ավելի մեծ շեշտադրում կդնի վճարման տևողության վրա»։
Ե՛վ Լե Պենի, և՛ Բարդելայի շրջանակներում կենսաթոշակները համարվում են Լե Պենի քաղաքական ապագայի վերաբերյալ դատարանի հուլիսի 7-ի որոշումից հետո լուծման ենթակա ամենահրատապ հարցերից մեկը։ Ակնկալվում է, որ կուսակցությունը աշնանը կներկայացնի իր նախագահական ամբողջական ծրագիրը։
«Կենսաթոշակները սրբազան են», – ասել է «Ազգային միաբանության» պատգամավոր, Լե Պենի բարձրաստիճան պաշտոնյա Սեբաստիան Շենյուն, երբ հարցրել են Բարդելայի այս ամսվա սկզբին արված մեկնաբանությունների մասին։ «Դա մի բան է, որը մենք միասին ենք կառուցել»։
Անցյալ շաբաթ Լե Պենն ինքը կարծիք է հայտնել՝ France Culture ռադիոյին ասելով, որ ցանկանում է «արդար բարեփոխում», և որ 62 տարեկանը օրինական թոշակի անցնելու տարիքը դեռևս դրա մի մասն է կազմում։ Սակայն, նա հավելել է, որ «կան անարդարություններ»։
«Մարդը, ով սկսել է աշխատել 30 տարեկանում, վճարումներ է կատարում համակարգին 37 տարի, դա այնքան էլ ճիշտ չէ», – ասել է նա՝ ազդարարելով լրիվ թոշակի անցնելու տարիքի հարցի վերաբերյալ ակնհայտ բացության մասին։
Հիմնական հարցերից մեկն այն է, թե ով ամենաշատը կտուժի նման փոփոխությունից։ Հանրային քաղաքականության ինստիտուտի հետազոտողների կողմից վերջերս վերլուծված տվյալները ցույց են տալիս, որ դա կազդի հիմնականում ցածր որակավորում ունեցող աշխատողների վրա, որոնց կարիերան ընդհատվել է գործազրկության շրջաններով, և, ավելի փոքր չափով, այն ղեկավարների և ինքնազբաղված աշխատողների վրա, ովքեր աշխատաշուկա են մտել երկարատև ուսումնառությունից հետո ուշ։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն վերանայում է իր ծրագրերը Սերբիայի հետ ընտրությունների մոտենալուն զուգընթաց
Ինչպես է արյունալի անցյալը վերաձևավորում քաղաքականությունը Լեհաստանում և Ուկրաինայում
Ծանոթացեք Ֆրանսիայի նախագահական մրցավազքը ձևավորող ԵՄ ներքին ներկայացուցիչների հետ. Լուսանկարներ