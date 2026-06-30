Էնդի Բըրնհեմը մեղմորեն մեկնարկեց իր վարչապետությունը

Մեծ Բրիտանիայի ենթադրյալ վարչապետը Վեստմինստերում իր կարևոր ելույթում լայն գծերով էր ներկայացված, սակայն կուլիսներում օգնականները խելահեղ աշխատում են մանրամասն ծրագիր կազմելու վրա։
ՄԱՆՉԵՍՏԵՐ — Էնդի Բըրնհեմը երկուշաբթի օրը ներկայացրեց իր վարչապետության առաջին լայն գծերը, և դա կարող է լինել բրիտանացիների համար ամենամոտ պատկերը, նախքան նա իշխանության գլուխ անցնի։
Մանչեսթերի ձախակողմյան քաղաքական ակտիվիզմի թանգարանում ներքին քաղաքականությանը նվիրված ելույթում Մեծ Բրիտանիայի ենթադրյալ հաջորդ վարչապետը խոստացավ ապակենտրոնացնել իշխանությունը Ուայթհոլից, վերաարդյունաբերացնել Անգլիայի մոռացված քաղաքները և պետությանը ավելի մեծ դեր տալ բնակարանային, կոմունալ ծառայությունների և ենթակառուցվածքների հարցերում։
Բըրնհեմը լրատվամիջոցների հարցերին չպատասխանեց և մինչև 10-րդ համարը մտնելը նախատեսում է միայն մի քանի խոշոր միջամտություններ, որոնցից ոչ մեկը չի լինի մանրամասն քաղաքականության վրա ծանր, ասաց նրա ծրագրերի մասին տեղյակ անձը, ում անանունությունը թույլատրվեց անկեղծորեն խոսել։
Սա միտումնավոր է. օգնականները ցանկանում են հանրությանը ներկայացնել Բըրնհեմին Վեստմինստերից ինը տարի հեռու լինելուց հետո, քանի որ նա իշխանության գլուխ է անցնում առանց ընտրությունների։
Սակայն նրա լայնածավալ մոտեցումը հակադրվում է օգնականների այն խելահեղ աշխատանքին, որոնք կուլիսներում մանրամասն ծրագիր են մշակում: Բըրնհեմի թիմի և քաղաքացիական ծառայության միջև ընթանում են պաշտոնական «մուտքի բանակցություններ», որոնց մասին երկու անձինք հաստատել են իրենց գիտելիքները. նրա աշխատակազմի ղեկավար Ջեյմս Փըրնելը առաջատար դեր է խաղում: Նախկին նախարար Միատտա Ֆահնբուլեհը նույնպես օգնում է Բըրնհեմին հավաքել քաղաքականության գաղափարներ վերլուծական կենտրոններից, պատգամավորներից և ձախակողմյան ակտիվիստներից:
Դա Բըրնհեմին ստիպել է, որ իր մտքերը, ըստ էության, իրական ժամանակում արտահայտվեն՝ առանց ցույց տալու իր աշխատանքը: Դիվանագետներին, արդյունաբերությանը և քաղցած լրատվամիջոցներին ուղղված ուղերձն է. պարզապես ժամանակ տվեք մեզ:
Բըրնհեմի գիրքը ելույթի տեսքով
Մեծ Մանչեստրի հեռացող քաղաքապետը պատրաստվում է դառնալ Մեծ Բրիտանիայի յոթերորդ վարչապետը տասնամյակի ընթացքում հուլիսի 20-ին՝ Քիր Սթարմերի հրաժարականից հետո, Լեյբորիստական կուսակցության ղեկավարության մրցույթից հետո, որտեղ նա, հավանաբար, միակ թեկնածուն կլինի:
Նա երկուշաբթի օրը խոստացավ «վերափոխել» Մեծ Բրիտանիան և իրականացնել «մեր կյանքի ամենամեծ փոփոխությունը երկրի կառավարման ձևի մեջ»:
Այնուամենայնիվ, Բըրնհեմը իր 40 րոպեանոց ելույթում, որը նա ունեցավ դատարկ փայտե ամբիոնի մոտ՝ առանց որևէ դրոշմանիշի, քիչ մանրամասնեց քաղաքականության մանրամասները: Չնայած նա հստակեցրեց իր առաջնահերթությունները և որոշակի լույս սփռեց իր մտադրությունների վրա, այդ թվում՝ Մանչեստրի Դաունինգ սթրիթ 10 հասցեում նոր մասնաճյուղի կառուցման վրա, ելույթը հիմնականում «հույսի» և «հնարավորության» ազգի համընդհանուր տեսլական էր: Գրեթե մեջբերելով Ջոն Լենոնին, նա խնդրեց լսարանին «պատկերացնել»:
Բըրնհեմի ելույթի մեծ մասը նրա 2024 թվականի «Գնացեք դեպի հյուսիս» գրքի բանավոր տարբերակն էր, որը քննադատում էր Ուայթհոլի կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմինների «ահաբեկչությունը» և «մեր երկիրը ղեկավարող մոտ 50 մարդկանց», որոնցից շատերը չընտրված պետական ծառայողներ և քաղաքական խորհրդականներ էին:
Նա նաև թեթևակի արհամարհանք ուներ սենյակի հետևի մասում գտնվող Վեստմինստերի լրագրողների նկատմամբ: Բըրնհեմը նշեց BBC-ի քաղաքական խմբագրի անունը՝ մերժելով այն մասին ենթադրությունները, թե ով կլինի իր ֆինանսների նախարարը՝ խոստանալով միայն «այս գործընթացի ավարտին» հայտարարել աշխատատեղերի մասին:
Բայց ամենից առաջ խոստում էր Ուայթհոլից իշխանությունը զիջել՝ վարչապետի համար անսովոր առաջին քայլ։
Բըրնհեմը տարածաշրջանային առաջնորդներին խոստացել է ավելի մեծ վերահսկողություն ենթակառուցվածքների, բնակարանային, կոմունալ ծառայությունների, վերաարդյունաբերության և սոցիալական պետության նկատմամբ, մինչդեռ «ավելի արդյունավետ» Ուայթհոլը կենտրոնանում է աճի և վերածննդի վրա։
Նա խոստացել է, որ դրա մի մասը կիրականացվի Մանչեստրում գտնվող «Թիվ 10 Հյուսիսային»-ի միջոցով։ Դրա տեղակայումը և մասշտաբները դեռևս հաստատված չեն, չնայած Բըրնհեմը նախատեսում է ունենալ թիվ 10 աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, որը կգտնվի այդ դիրքում, ասել է պլանավորմանը ծանոթ անձը։ Օգնականները քննարկում են այն վայրերի տարբերակները, որոնք արդեն գտնվում են կառավարության վերահսկողության տակ։
«Գլխով դեպի հյուսիս» գրքում նրա առաջ քաշած որոշ գաղափարներ հետ են քաշվել։ Մինչ նրա գիրքը առաջարկում էր «հեռացնել» խորհրդարանի անդամների համար կարգապահական միջոցներ կիրառող մտրակման համակարգը, Բըրնհեմի ելույթն ավելի նրբերանգային էր՝ ասելով, որ ինքը թույլ կտա պատգամավորներին լինել իրենց տարածքի «իսկական ներկայացուցիչներ» և չի օգտագործի համակարգը «վախ առաջացնելու կամ բանավեճը փակելու» համար։
(Մի դաշնակից ենթադրեց, որ այս ձևակերպումը ուղղված է Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավորներին, ովքեր հաջորդ շաբաթ կսկսեն նշանակել իրենց հաջորդ վարչապետին. Բըրնհեմի օգնականները ցանկանում են առաջին օրը աջակիցների հոսք ունենալ):
Նմանապես, Բըրնհեմի գրքում և ելույթում ասվում էր, որ կառավարությունը պետք է կենտրոնացած լինի Մեծ Բրիտանիայի բոլոր մասերում համարժեք կենսապայմանների հասնելու վրա՝ օգտագործելով գերմանական ոճի հիմնական օրենք: Սակայն, ի տարբերություն իր գրքի, նրա ելույթը չէր առաջարկում գրավոր սահմանադրություն, որը նրան կխճճեր դրա ձևի շուրջ վեճերի մեջ։
Գրքի այլ կարևոր կետեր՝ Լորդերի պալատը Ազգերի և տարածաշրջանների սենատով փոխարինելը և համամասնական քվեարկության համակարգին անցնելը, չհիշատակվեցին։
Գրքի այլ կարևոր կետեր՝ Լորդերի պալատը Ազգերի և տարածաշրջանների սենատով փոխարինելը և համամասնական քվեարկության համակարգին անցնելը, ընդհանրապես չհիշատակվեցին: Բըրնհեմի ելույթում չշոշափվեցին նաև միգրացիայի, արտաքին քաղաքականության կամ պաշտպանության առաջնահերթությունները (չնայած արտաքին քաղաքականության ապագայի վերաբերյալ ելույթը պատրաստվում է):
Հսկայական հարցեր, որոնք անպատասխան են
Կային ոլորտներ, որտեղ Բըրնհեմը ուրվագծեց նպատակակետը, բայց ոչ ուղին:
Ինչպես հեռացող Քիր Սթարմերը, նա խոստացավ ընդլայնել իր հորիզոնները մեկ տասնամյակի ընթացքում: Նրա հիմնական դաշնակից Լուիզ Հեյգը, ձախակողմյան նախկին կաբինետի նախարարը, առաջարկել է, որ դա կարելի է անել՝ գանձապետարանի հնգամյա շրջանառվող ֆինանսական կանխատեսումները փոխելով 10-ամյաների: Բըրնհեմը չի մանրամասնել այդ մակարդակը:
Նմանապես, Հեյգը կոչ է արել բաժանել գանձապետարանի գործառույթները՝ բյուջետային որոշ լիազորություններ փոխանցելով թիվ 10-ին: Բըրնհեմը, կարծես, ակնարկել է դա՝ ասելով, որ աճի խթանումը «կտարվի վարչապետի գրասենյակի միջոցով», բայց դա հստակորեն չի ասել:
Այլ ոլորտներ, որոնք պետք է վերծանվեն: Բըրնհեմը խոստացավ «հետպատերազմյան շրջանից ի վեր ամենամեծ քաղաքային տների կառուցման ծրագիրը», այն բանից հետո, երբ Մարգարետ Թետչերի գնման իրավունքի քաղաքականության շրջանակներում վաճառվեցին միլիոնավոր պետական ֆինանսավորմամբ տներ: Օգնականները հետագայում պարզաբանեցին, որ նա նկատի ուներ հետպատերազմյան շրջանից ի վեր ամենամեծ ծրագիրը, այլ ոչ թե Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից՝ 1945 թվականից ի վեր։
Բըրնհեմի գրքում ասվում էր, որ Անգլիայի բոլոր մասերը մինչև 2034 թվականը կարիք ունեն ապակենտրոնացման համաձայնագրի. նրա ելույթն ավելի ազատ էր ժամանակացույցի հարցում: Նրա օգնականները քննարկում են տարածաշրջանային իշխանություններին թույլատրել պահպանել և վերաներդնել իրենց տարածքներում առաջացած եկամտային հարկի 100 տոկոսը, բայց Բըրնհեմը այդքան հեռու չգնաց (նա ասաց, որ կբարեփոխի բիզնեսի դրույքաչափերը):
Նա ավելի շատ ձգտում էր, քան կոնկրետ՝ «Մեծ Բրիտանիային որոշակի շնչառության տարածք տալու» իր ձգտումում՝ կյանքի արժեքի հարցում: Նա չասաց, թե արդյոք նկատի ուներ հարկերի կրճատումը, երբ կարող է դա անել, կամ արդյոք պետական ֆինանսները թույլ կտան իրեն դա անել:
Քեյր Սթարմերը հայտարարություն է անում իր հրաժարականի մասին Լոնդոնի Դաունինգ փողոցի թիվ 10 շենքի դիմաց՝ 2026 թվականի հունիսի 22-ին: | Ադրիան Դենիս/AFP via Getty Images
Կար կոշտ քաղաքականություն, թեև դեռևս մանրամասներ չկան այն մասին, թե որքան կոշտ և արագ կգործի Բըրնհեմը: Նա խոստացավ, որ պետական հատվածի պայմանագրերը, այդ թվում՝ պաշտպանության ոլորտում, կանցնեն «պատշաճ սոցիալական արժեքի կշռման» թեստ և խոստացավ 45-օրյա աշխատանքային պրակտիկաների և աշակերտությունների «շատ ավելի մեծ» ծավալ: Նա խոստացավ ընդունել ֆիննական ոճի «բնակարանն առաջին հերթին փիլիսոփայություն», որը վարձակալական բնակարաններ է առաջարկում անօթևան մարդկանց: Նա խոստացավ «ավելի մեծ հանրային վերահսկողություն կենսական ծառայությունների նկատմամբ, ինչպիսիք են ջուրը, բնակարանը, էներգիան և տրանսպորտը», չնայած նա չասաց, որ դա կնշանակի ազգայնացում:
Նրա ձգտողական հռետորաբանությունը նաև կոշտ երանգ ուներ. «Չնայած իմ կողմից սահմանված քաղաքական ուղղությունը բանակցությունների ենթակա չէ, ես կկառուցեմ ներառական թիմ ամենաբարձր մակարդակով», – ասաց նա:
Ոչ թե Սթարմերի նման
Բըրնհեմի մեղմ մեկնարկը ցույց է տալիս, որ նրա առաջին մի քանի շաբաթները կտարբերվեն Սթարմերի իշխանության գալուց 2024 թվականի հուլիսին։
Սթարմերը չորս տարի ղեկավարել է և ունեցել է ցավոտ քաղաքական գործընթաց, նախքան 10-րդ համարի տակ մտնելը։ Բըրնհեմի դաշնակիցները աշխատում են ավելի արագ, քան հույս ունեին. շատերը ցանկանում էին իշխանությունը ստանձնել միայն սեպտեմբերին։
Եվ մինչ Սթարմերը արագորեն սկսեց իր գործունեությունը 2024 թվականի հուլիսին՝ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովով և նախնական մամուլի հաղորդագրությունների մի շարքով, Բըրնհեմը պաշտոնը կստանձնի վեցշաբաթյա խորհրդարանական արձակուրդի առաջին երկուշաբթի օրը։ Դա նշանակում է, որ նրան կամ նրա 10-րդ համարի գործողությունը հարցականի տակ դնելու հնարավորությունները քիչ կլինեն։
Սակայն Բըրնհեմի շրջապատի մարդիկ տարբեր լինելը կհամարեն լավ բան։ Սթարմերի սկզբնական պոռթկումը ներառում էր քաղաքական սխալներ և շուտով տեղի տվեց այն զգացողությանը, որ նա պատրաստ չէ իշխանության։
Նույնիսկ տրամադրությունն ավելի հանգիստ է։ Ի տարբերություն կոստյումով հագնված, խորհրդակցող Սթարմերի, Բըրնհեմը երկուշաբթի օրը իր ելույթը ներկայացրեց սև մարզաշապիկով՝ կոստյումի բաճկոնի տակից, ավտոմատ ձայնը փոխարինելով քամոտ հմայքով։ Նա, ինչպես ինքն էր ասում, նման էր գիշերային ակումբի դիջեյի, որը ոգևորում էր ամբոխին։
Բըրնհեմը իր ելույթը սկսեց հետևյալ խոսքերով. «Պատրա՞ստ եք դրան»։ Շատերը դեռ նրան հենց այդ հարցն են տալիս։
Բաց մի թողեք
Մաս 2. Ծանոթացեք Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան մարտահրավերի հետևում կանգնած Եվրախորհրդարանի պատգամավորների հետ․ Լուսանկարներ
Մեծ Բրիտանիան ներկայացնում է իր նոր զինված ուժերը՝ Ուկրաինայի մոդելով
Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին Բաքվում բավական ծանր բանակցություններ են սպասում